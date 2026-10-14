Citroen 2CV Fourgonnette Concept: Ρετρό επαγγελματικό όχημα

H Citroёn αναβιώνει την εμβληματική σιλουέτα του ιστορικού ελαφρού επαγγελμ

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Αυτοκινητο
Citroen 2CV Fourgonnette Concept: Ρετρό επαγγελματικό όχημα
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Στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού 2026, η Citroën παρουσιάζει, παράλληλα με το 2 CV Concept, το 2CV Fourgonnette Concept: μια σύγχρονη, δημιουργική και γεμάτη ελευθερία ερμηνεία μιας εμβληματικής σιλουέτας που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην ιστορία των μικρών επαγγελματικών οχημάτων.

Citroen 2CV Fourgonnette Concept: Ρετρό επαγγελματικό όχημα

 Το 2 CV Fourgonnette υπηρέτησε γενιές επαγγελματιών, εμπόρων και διανομέων, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Με το νέο αυτό πρωτότυπο, οι σχεδιαστές της Citroën επιχειρούν να αναβιώσουν το πνεύμα του μέσα από μια απόλυτα σύγχρονη προσέγγιση: ένα προσιτό, πρακτικό και ευφυές ηλεκτρικό όχημα, με άμεσα αναγνωρίσιμη σχεδίαση και ακαταμάχητη γοητεία.

Citroen 2CV Fourgonnette Concept: Ρετρό επαγγελματικό όχημα

«Το 2 CV Fourgonnette ήταν κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό εργαλείο δουλειάς. Ήταν μέρος της καθημερινής ζωής. Απλό, ευφυές και προσιτό, διέθετε πάνω απ’ όλα κάτι που ελάχιστα επαγγελματικά οχήματα έχουν: ψυχή. Αυτό ακριβώς το πνεύμα επαναφέρουμε σήμερα στη ζωή. Γιατί η χρηστικότητα δεν πρέπει ποτέ να σημαίνει έλλειψη προσωπικότητας».
Xavier Chardon – CEO των Citroën και DS Automobiles

Citroen 2CV Fourgonnette Concept: Ρετρό επαγγελματικό όχημα

Σχεδιασμένο ως η επαγγελματική εκδοχή του 2 CV Concept, το 2 CV Fourgonnette Concept διατηρεί τις θεμελιώδεις αρχές του: έμφαση στα ουσιώδη, ευφυείς σχεδιαστικές λύσεις και ιδιαίτερη προσοχή στην ευκολία χρήσης. Με αυτόν τον τρόπο, μεταφέρει στον κόσμο των επαγγελματιών όλα όσα βρίσκονται στον πυρήνα του νέου 2 CV: μια ηλεκτρική κινητικότητα απλή, ευχάριστη και περισσότερο ανθρώπινη.

Citroen 2CV Fourgonnette Concept: Ρετρό επαγγελματικό όχημα

Με το συγκεκριμένο πρωτότυπο, η Citroën επιβεβαιώνει παράλληλα τη στενή σχέση που διατηρεί με τον επαγγελματικό κόσμο εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. Μια δέσμευση βαθιά ριζωμένη στο DNA της μάρκας: να βρίσκεται στο πλευρό όσων εργάζονται, επιχειρούν και μετακινούνται καθημερινά, προσφέροντάς τους οχήματα σχεδιασμένα για να κάνουν τη ζωή τους ευκολότερη.Πάνω απ’ όλα, όμως, το 2 CV Fourgonnette Concept αποτελεί μια ελεύθερη δημιουργική έκφραση των σχεδιαστών της Citroën – ένα εγχείρημα που γεννήθηκε από το πάθος τους.

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