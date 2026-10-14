Η Geely αιφνιδιάζει με το Project KO11

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Αυτοκινητο
Η Geely αιφνιδιάζει με το Project KO11
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Η ανακοίνωση ήρθε σαν κεραυνός: απρόσμενη και εντυπωσιακή. «Έχουμε και κάτι ακόμη», δήλωσε σήμερα ο Aiden He, Διευθύνων Σύμβουλος της Geely Auto Europe, στο κλείσιμο της συνέντευξης Τύπου της μάρκας στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, αμέσως μετά την παρουσίαση του ολοκαίνουργιου Geely Monjaro EM-i. «Αυτό είναι το Project KO11».

Σχεδιασμένο ως ένα SUV νέας γενιάς, υψηλών επιδόσεων και παντός εδάφους, το KO11 συνδυάζει επιβλητικές αναλογίες και ισχυρές δυνατότητες εκτός δρόμου με προηγμένη plug-in υβριδική τεχνολογία και μια ξεκάθαρα φουτουριστική προσέγγιση στην τεχνολογία του αυτοκινήτου. Το KO11 ξεχωρίζει για την εξαιρετική ισχύ και την ταχύτητά του. Οι κορυφαίες επιδόσεις, όμως, είναι μόνο μία πτυχή του χαρακτήρα του. Το KO11 έχει εξελιχθεί για να ανταποκρίνεται σε απαιτητικά εδάφη, διαθέτοντας προηγμένη τεχνολογία ανάρτησης, έξυπνα προγράμματα οδήγησης παντός εδάφους και μια σειρά από νέες λειτουργίες που θα παρουσιαστούν σε μεταγενέστερο χρόνο.

Με το KO11, η Geely Auto φέρνει στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού ένα από τα πιο φιλόδοξα νέα SUV της, δίνοντας στους Ευρωπαίους επισκέπτες την πρώτη ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά ένα όχημα που διευρύνει τις δυνατότητες ενός σύγχρονου SUV παντός εδάφους. 
Περισσότερες πληροφορίες για τη διάθεση του μοντέλου στην Ευρώπη και τις τεχνικές προδιαγραφές του θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο. Το KO11, του οποίου η επίσημη ονομασία θα γνωστοποιηθεί εν ευθέτω χρόνω, θα είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη στα τέλη του 2027.

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