BMW M3: 40 χρόνια και 6 γενιές σπορ αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων

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Αυτοκινητο
BMW M3: 40 χρόνια και 6 γενιές σπορ αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων
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Η BMW M3 δεν ήταν το πρώτο μοντέλο στην ιστορία της BMW M GmbH. Η αρχή είχε γίνει με την BMW M1, ένα σπορ αυτοκίνητο περιορισμένης παραγωγής με κινητήρα τοποθετημένο στο κέντρο. Εδώ και 40 χρόνια, όμως, η BMW M3 αποτελεί σημείο αναφοράς για τα μοντέλα BMW M, χάρη στις μοναδικές ικανότητές της, και έχει κερδίσει φίλους σε όλο τον κόσμο.

BMW M3: 40 χρόνια και 6 γενιές σπορ αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων

Η ευελιξία, ο δυναμικός χαρακτήρας και η κορυφαία οδηγική απόλαυση αποτελούν βασικά στοιχεία της BMW M3, όπως και η εντυπωσιακή εμφάνισή της. Και οι επιτυχίες της στους αγώνες έρχονται να συμπληρώσουν αυτή την εικόνα. Ας δούμε μερικούς από τους σημαντικότερους σταθμούς στην επιτυχημένη πορεία της:

BMW M3: 40 χρόνια και 6 γενιές σπορ αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων

Ξεκίνημα με εντυπωσιακές επιδόσεις στον δρόμο και στις πίστες.
Η πρώτη BMW M3 παρουσιάστηκε επίσημα στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης (IAA) το 1985. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ήταν εντυπωσιακά για την εποχή: τετρακύλινδρος κινητήρας 2,3 λίτρων με τέσσερις βαλβίδες ανά κύλινδρο, ισχύς 147 kW/200 hp και βάρος μόλις 1.200 κιλά. Το δίθυρο μοντέλο με τη χαρακτηριστική σχεδίαση επιτάχυνε από στάση στα 100 km/h σε 6,7 δευτερόλεπτα και η τελική του ταχύτητα έφτανε τα 235 km/h.

BMW M3: 40 χρόνια και 6 γενιές σπορ αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων

Αργότερα, η γκάμα εμπλουτίστηκε με μια έκδοση cabrio. Η πρώτη γενιά της BMW M3 έγραψε ιστορία στους αγώνες, σημειώνοντας εντυπωσιακές νίκες σε όλο τον κόσμο. Ανάμεσά τους ήταν οι επιτυχίες στο γερμανικό πρωτάθλημα αυτοκινήτων τουρισμού DTM, που τότε ήταν γνωστό ως «Deutsche Tourenwagen Meisterschaft», στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αυτοκινήτων Τουρισμού και στον 24ωρο αγώνα του Nürburgring.

BMW M3: 40 χρόνια και 6 γενιές σπορ αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων
Αν η πρώτη BMW M3 ξεχώριζε για τη νεανική, σπορ προσωπικότητά της, η δεύτερη γενιά, που παρουσιάστηκε το 1992, είχε σαφώς πιο ώριμο χαρακτήρα. Το δίθυρο coupé συνδύαζε κομψή εμφάνιση με εξακύλινδρο κινητήρα, για πρώτη φορά στην ιστορία του μοντέλου. Σύντομα, μια τετράθυρη έκδοση sedan ήρθε να πλαισιώσει τις εκδόσεις coupé και cabrio της BMW M3. Από το 1996, η BMW M3 ήταν διαθέσιμη και με το προαιρετικό κιβώτιο Sequential M Gearbox (SMG).

BMW M3: 40 χρόνια και 6 γενιές σπορ αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων

Η τρίτη γενιά της BMW M3 εντυπωσίασε από την πρώτη στιγμή. Παρουσιάστηκε το 2000 με κύρια χαρακτηριστικά το power dome στο καπό, τους φουσκωμένους θόλους των τροχών και το σύστημα εξάτμισης με δύο απολήξεις σε κάθε πλευρά. Ο εξακύλινδρος εν σειρά κινητήρας των 3,2 λίτρων, με ισχύ 252 kW/343 hp, ανταποκρινόταν πλήρως στις προσδοκίες που δημιουργούσε η εμφάνισή της. Η ειδική έκδοση BMW M3 CSL ανέβασε ακόμα ψηλότερα τον πήχη, συνδυάζοντας αυξημένη ισχύ με περαιτέρω μείωση του βάρους. Με ισχύ 265 kW/360 hp, επιτάχυνε από στάση στα 100 km/h σε μόλις 4,9 δευτερόλεπτα. Στους αγώνες, η BMW M3 GTR σημείωσε πολλές νίκες στη σειρά ALMS στις ΗΠΑ, ενώ κατέκτησε δύο φορές και την πρώτη θέση στον 24ωρο αγώνα του Nürburgring.  

BMW M3: 40 χρόνια και 6 γενιές σπορ αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων
Η τέταρτη γενιά της BMW M3 παρουσιάστηκε το 2007 με ατμοσφαιρικό κινητήρα V8. Ο κινητήρας 4 λίτρων απέδιδε 309 kW/420 hp και επιτάχυνε την BMW M3 Coupé από στάση στα 100 km/h σε μόλις 4,8 δευτερόλεπτα. Το 2012, μετά από 20 χρόνια απουσίας, η BMW επέστρεψε στο πρωτάθλημα DTM, που είχε πλέον την ονομασία «Deutsche Tourenwagen Masters», με τη νέα BMW M3 DTM. Η επιστροφή της στέφθηκε με θρίαμβο: ο Bruno Spengler κατέκτησε τον τίτλο των οδηγών, η BMW Team Schnitzer κατέκτησε τον τίτλο των ομάδων και η BMW τον τίτλο των κατασκευαστών.

BMW M3: 40 χρόνια και 6 γενιές σπορ αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων
Με την παρουσίαση της πέμπτης γενιάς το 2014, μόνο η τετράθυρη έκδοση sedan έφερε πλέον το σήμα BMW M3. Αλλαγές υπήρχαν και κάτω από το καπό, όπου ο V8 κινητήρας αντικαταστάθηκε από έναν εντελώς νέο, υψηλόστροφο, εξακύλινδρο εν σειρά κινητήρα, με τεχνολογία M TwinPower Turbo. Το αποτέλεσμα ήταν περισσότερη ισχύς και ροπή σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, με παράλληλη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών ρύπων κατά 25%. Η BMW M3 Sedan με το Competition Package απέδιδε 331 kW/450 hp και σημείωσε νέο ρεκόρ επιτάχυνσης για το μοντέλο, με χρόνο 4,0 δευτερολέπτων για τα 0–100 km/h.

BMW M3: 40 χρόνια και 6 γενιές σπορ αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων

Η έκτη γενιά συνεχίζει επάξια τη θρυλική παράδοση της BMW M3 από την εμφάνισή της το 2020. Ο εξακύλινδρος εν σειρά κινητήρας παραμένει στο επίκεντρο, ενώ το 2021 η BMW M3 απέκτησε για πρώτη φορά το έξυπνο σύστημα τετρακίνησης M xDrive. Το 2022, η νέα BMW M3 Touring διεύρυνε ακόμη περισσότερο τη γκάμα, προσθέτοντας έναν νέο τύπο αμαξώματος. Η BMW M3 CS, που παράγεται σε περιορισμένο αριθμό μονάδων, είναι η ταχύτερη BMW M3 μαζικής παραγωγής μέχρι σήμερα. Η έκδοση sedan επιταχύνει από στάση στα 100 km/h σε μόλις 3,4 δευτερόλεπτα ενώ η  τελική της ταχύτητα φτάνει τα 302 km/h (με ηλεκτρονικό κόφτη).

 

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