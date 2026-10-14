Το φαινόμενο Αναστασία σάρωσε και στην Αυστραλία!

Πέντε πόλεις, πέντε συναυλίες, πέντε super sold out!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η 23χρονη Αναστασία σάρωσε στην Αυστραλία με πέντε sold-out συναυλίες σε πέντε πόλεις.
  • Επέστρεψε το 2026, προσθέτοντας νέες πόλεις και ξεπερνώντας τα ρεκόρ της.
  • Η μουσική της έχει διεθνή απήχηση, προσελκύοντας κοινό διαφορετικών εθνικοτήτων.
  • Η περιοδεία συνοδεύτηκε από επαγγελματικό στούντιο για ηχογράφηση νέου άλμπουμ, με πρώτο single το "Κόψε Με Στα Δύο".
  • Η στρατηγική της καριέρας της περιλαμβάνει μακροχρόνιο σχεδιασμό και καλλιτεχνική ελευθερία.

Η 23χρονη Ελληνίδα επέστρεψε στην άλλη άκρη του κόσμου, ξεπέρασε ξανά τον εαυτό της και απέδειξε πως η επιτυχία της δεν έχει σύνορα. Και ενώ όλοι μιλούν για τον θρίαμβό της, εκείνη ετοιμάζει ήδη την επόμενη μεγάλη έκπληξη!

Το φαινόμενο Αναστασία σάρωσε και στην Αυστραλία!

Η Αναστασία δεν πήγε στην Αυστραλία για να δοκιμάσει τις δυνάμεις της. Πήγε για να επιβεβαιώσει ότι αυτό που έχει χτίσει δεν είναι απλώς μια επιτυχία της στιγμής. Και το αποτέλεσμα ήταν εκκωφαντικό: ΠΕΝΤΕ ΠΟΛΕΙΣ, ΠΕΝΤΕ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ, ΠΕΝΤΕ SUPER SOLD OUT!

Το φαινόμενο Αναστασία σάρωσε και στην Αυστραλία!

Το 2024 είχε ήδη προκαλέσει αίσθηση με τέσσερις sold-out συναυλίες στην πρώτη της αυστραλιανή περιοδεία. Το 2026 επέστρεψε, πρόσθεσε το Μπρίσμπεϊν και το Ντάργουιν και ξεπέρασε ξανά τα δικά της ρεκόρ! Μελβούρνη, Σίδνεϊ, Μπρίσμπεϊν, Ντάργουιν και Αδελαΐδα υποδέχτηκαν μια καλλιτέχνιδα που πλέον δεν χρειάζεται συστάσεις.

Και εδώ βρίσκεται το πραγματικά εντυπωσιακό: μόλις 23 ετών, η Αναστασία γεμίζει αίθουσες στην άλλη άκρη του πλανήτη ως μοναδικό πρώτο όνομα, χωρίς να στηρίζεται σε κάποιον άλλο καθιερωμένο καλλιτέχνη! Δύο sold-out αυστραλιανές περιοδείες, μία sold-out περιοδεία στη Βόρεια Αμερική και συνεχείς sold-out εμφανίσεις στην Ευρώπη συνθέτουν μια διεθνή πορεία που ελάχιστοι μπορούν να παρουσιάσουν σε τόσο νεαρή ηλικία.

Και δεν είναι μόνο η ελληνική ομογένεια. Σε κάθε πόλη, άνθρωποι διαφορετικών εθνικοτήτων γνώριζαν την Αναστασία, αναζητούσαν τις συναυλίες της και ήθελαν να τη συναντήσουν. Η μουσική της ξεπερνά πλέον γλώσσες, σύνορα και αποστάσεις..

Το φαινόμενο Αναστασία σάρωσε και στην Αυστραλία!

Πίσω από αυτές τις εκρηκτικές εμφανίσεις βρέθηκε ένα μουσικό σύνολο που θα μπορούσε να σταθεί στις μεγαλύτερες ελληνικές σκηνές. Ο Ανδρέας Καραντίνης, ένας από τους κορυφαίους δεξιοτέχνες του μπουζουκιού της γενιάς του, με σημαντική διαδρομή δίπλα σε μεγάλα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, καθήλωσε με την εκρηκτική τεχνική και τις μοναδικές πενιές του. Ο Ρουσσέτος Δημητρόγλου, αρχηγός της ορχήστρας, καρδιά και ψυχή της σκηνής και στενός συνεργάτης του αείμνηστου Παντελή Παντελίδη, έφερε στις εμφανίσεις πάθος, ιστορία και μια συγκίνηση που δεν αντιγράφεται. Ο Δημήτρης Τσιβγούλης, εξαιρετικός σολίστας του βιολιού, πρόσθεσε τη δική του δεξιοτεχνία και ξεχωριστή μουσική ταυτότητα. Δίπλα τους, η εξαιρετικά ταλαντούχα ορχήστρα της Αναστασίας και η κορυφαία ομάδα τεχνικών, που με αφοσίωση, επαγγελματισμό και αμέτρητες ώρες δουλειάς δημιούργησαν μια παραγωγή αντάξια της επιτυχίας της.

Ξεχωριστή παρουσία στην περιοδεία είχαν και οι δύο καλλιτέχνες που άνοιγαν τις συναυλίες: ο Μηνάς Τσίγκος, η χαρακτηριστική φωνή του συγκροτήματος 1550, και ο Παντελής Γατανάς, ο ταλαντούχος τραγουδοποιός πίσω από την επιτυχία «Σπάστε Τα», με ακόμη περισσότερες μουσικές εκπλήξεις να βρίσκονται στα σκαριά. Δύο καλλιτέχνες με τη δική τους ξεχωριστή ταυτότητα, που έδιναν από την πρώτη στιγμή τον παλμό στις μεγάλες βραδιές της Αναστασίας.

Το φαινόμενο Αναστασία σάρωσε και στην Αυστραλία!

Η μεγαλύτερη έκπληξη, όμως, δεν βρισκόταν πάνω στη σκηνή! Η Αναστασία ταξίδεψε στην Αυστραλία έχοντας μαζί της ένα πλήρως εξοπλισμένο επαγγελματικό φορητό στούντιο, όπου ηχογράφησε το νέο της άλμπουμ διασκευών, που αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο. Πρώτο single, το αγαπημένο «Κόψε Με Στα Δύο» του Παντελή Παντελίδη, σε μια νέα ερμηνεία που αναμένεται να συζητηθεί.

Σημαντικό ρόλο στη διεθνή πορεία της έχει ο Μάικ Σταθάκης, ο άνθρωπος πίσω από τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της καριέρας της. Η φιλοσοφία του είναι ξεκάθαρη: όχι βιαστικές κινήσεις και πρόσκαιρη δημοσιότητα, αλλά καλλιτεχνική ελευθερία, σωστές επιλογές και μια καριέρα που χτίζεται για να διαρκέσει.

Η επιτυχία της περιοδείας έχει ήδη κινητοποιήσει τον διοργανωτή Βασίλη Μαυρογιάννη και τους συνεργάτες του, με σημαντικές συζητήσεις και διαπραγματεύσεις για το μέλλον να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το 2024 η Αναστασία έθεσε τον πήχη. Το 2026 τον ξεπέρασε.

Το φαινόμενο Αναστασία σάρωσε και στην Αυστραλία!

Και αν στα 23 της χρόνια έχει ήδη καταφέρει όλα αυτά στην Αυστραλία, στην Αμερική και στην Ευρώπη, το πραγματικά μεγάλο ερώτημα είναι ένα:

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ;

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