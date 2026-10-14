Καταδίωξη Στη Μεταμόρφωση: ΙΧ Έπεσε Σε Σταθμευμένα Οχήματα

Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Τετάρτης στη Μεταμόρφωση, όταν οδηγός ΙΧ αγνόησε σήμα αστυνομικών για έλεγχο και επιχείρησε να διαφύγει, αναπτύσσοντας ταχύτητα στα στενά της περιοχής.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο. Εκείνος, ωστόσο, δε συμμορφώθηκε και ανέπτυξε ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη στους δρόμους της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το ΙΧ συνέχισε την πορεία του μέχρι τη διασταύρωση των οδών Δεξαμενής και Θεοτοκοπούλου. Εκεί, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε με δύναμη σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα το όχημα να ακινητοποιηθεί και η καταδίωξη να λάβει τέλος.

Αμέσως μετά, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενός ατόμου, ενώ ένα ακόμη πρόσωπο που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση αναζητείται.

H αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, τόσο για τον εντοπισμό του ατόμου που αναζητείται.