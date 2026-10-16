Φτιάξτε νηστίσιμα μανιτάρια φρικασέ, με μία συνταγή γεμάτη θρεπτικές ουσίες

Ένα πανεύκολο πιάτο, ιδανικό για τον βροχερό καιρό του Σαββατοκύριακου

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Μία συνταγή του Χρήστου Μοίρα, με πρωταγωνιστή τα μανιταρια

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Σήμερα ο Χρήστος Μοίρας φέρνει στο πλατό της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, μία εύκολη και γρήγορη συνταγή, για όσους νηστεύουν αλλά και για τους λάτρεις της vegan μαγειρικής. 

Πάμε να τη δούμε και να την φτιάξουμε, βήμα-βήμα

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Φτιάξτε νηστίσιμα μανιτάρια φρικασέ, με μία συνταγή γεμάτη θρεπτικές ουσίες

Μανιτάρια φρικασέ νηστίσιμα

Φτιάξτε νηστίσιμα μανιτάρια φρικασέ, με μία συνταγή γεμάτη θρεπτικές ουσίες

Υλικά

  • 250 γρ. λευκά μανιτάρια
  • 250 γρ. πλευρώτους
  • 1 μαρούλι
  • 5-6 φρέσκα κρεμμυδάκια
  • 1 ξερό κρεμμύδι
  • ½ ματσάκι άνηθος
  • 80 ml ελαιόλαδο
  • Χυμός από 1 λεμόνι
  • 1 κ.σ. κορν φλάουρ
  • Αλάτι
  • Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Φτιάξτε νηστίσιμα μανιτάρια φρικασέ, με μία συνταγή γεμάτη θρεπτικές ουσίες

Εκτέλεση

  • Σοτάρω στο ελαιόλαδο το ξερό και τα φρέσκα κρεμμύδια.
  • Προσθέτω τα μανιτάρια και σοτάρω μέχρι να πάρουν χρώμα.
  • Ρίχνω το μαρούλι χοντροκομμένο, τον άνηθο, αλάτι και πιπέρι και μαγειρεύω μέχρι να μαλακώσει.
  • Διαλύω το κορν φλάουρ στον χυμό λεμονιού και λίγο από τα υγρά της κατσαρόλας και το προσθέτω στο φαγητό.
  • Ανακινώ την κατσαρόλα και μαγειρεύω για 1-2 λεπτά, μέχρι να δέσει η σάλτσα.
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