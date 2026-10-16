Σήμερα ο Χρήστος Μοίρας φέρνει στο πλατό της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, μία εύκολη και γρήγορη συνταγή, για όσους νηστεύουν αλλά και για τους λάτρεις της vegan μαγειρικής.
Πάμε να τη δούμε και να την φτιάξουμε, βήμα-βήμα
Τρεις συνταγές με «πρωταγωνιστή» το αυγό για γεύματα με υψηλή πρωτεΐνη
Μανιτάρια φρικασέ νηστίσιμα
Υλικά
- 250 γρ. λευκά μανιτάρια
- 250 γρ. πλευρώτους
- 1 μαρούλι
- 5-6 φρέσκα κρεμμυδάκια
- 1 ξερό κρεμμύδι
- ½ ματσάκι άνηθος
- 80 ml ελαιόλαδο
- Χυμός από 1 λεμόνι
- 1 κ.σ. κορν φλάουρ
- Αλάτι
- Φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Εκτέλεση
- Σοτάρω στο ελαιόλαδο το ξερό και τα φρέσκα κρεμμύδια.
- Προσθέτω τα μανιτάρια και σοτάρω μέχρι να πάρουν χρώμα.
- Ρίχνω το μαρούλι χοντροκομμένο, τον άνηθο, αλάτι και πιπέρι και μαγειρεύω μέχρι να μαλακώσει.
- Διαλύω το κορν φλάουρ στον χυμό λεμονιού και λίγο από τα υγρά της κατσαρόλας και το προσθέτω στο φαγητό.
- Ανακινώ την κατσαρόλα και μαγειρεύω για 1-2 λεπτά, μέχρι να δέσει η σάλτσα.