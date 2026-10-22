Γιάννης Βογιατζής: Ένας αιώνας ζωής - Το μυστικό της μακροζωίας του!

«Ήμουν πολύ μικρός τότε και δε θυμάμαι. Το 1926 γεννήθηκα»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.10.26 , 10:30 28η Οκτωβρίου: Δωρεάν είσοδος σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους
22.10.26 , 10:28 Σμαράγδα Καρύδη: Η ανάρτηση από τα τελευταία γυρίσματα του IQ 160
22.10.26 , 10:24 Βάσω Λασκαράκη: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το πάρτι γενεθλίων της
22.10.26 , 10:10 Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Στον ανακριτή ο Λιόλιος και οι πέντε συλληφθέντες
22.10.26 , 10:06 Ξέφυγε πάλι ο Τραμπ: «Έχεις χαμηλό IQ», είπε σε δημοσιογράφο - Βίντεο
22.10.26 , 10:00 Μπήλιου: Ο Ήλιος στον Σκορπιό - Σε ποιον τομέα θα επηρεάσει το κάθε ζώδιο
22.10.26 , 10:00 «O θάνατος ενός ηθοποιού» για 2η χρονιά στο Θέατρο Αποθήκη
22.10.26 , 09:42 Νίκος Ορφανός: «Είναι πιθανό αυτή να είναι η τελευταία μου παράσταση»
22.10.26 , 09:36 Αναστασία Παντούση: Η αγάπη για τις αποδράσεις και η... τέχνη του ταξιδιού!
22.10.26 , 09:32 Τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Η γεωγραφία δεν αλλάζει»
22.10.26 , 09:05 KGM Musso Grand και Musso EV: Παρουσιάστηκαν και ενθουσίασαν -Τιμές
22.10.26 , 09:03 Μάνος Λοΐζος: Η αιτία θανάτου και το τελευταίο γλέντι με τη Χαρούλα Αλεξίου
22.10.26 , 08:58 Αλλάζει ο καιρός: Bαρομετρικό χαμηλό φέρνει καταιγίδες και κρύο
22.10.26 , 08:44 Μιχάλης Σαράντης: «Η κόρη μου είναι η ομορφιά και η ποίηση μαζί»
22.10.26 , 08:40 Γιάννης Βογιατζής: Ένας αιώνας ζωής - Το μυστικό της μακροζωίας του!
Δραγούμη για Γεωργούλη: «Δεν έχω το άγχος ότι θα πουν ότι τα έχουμε»
Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Στον ανακριτή ο Λιόλιος και οι πέντε συλληφθέντες
Επίδομα παιδιού Α21 ΟΠΕΚΑ: Οι τρεις επόμενες πληρωμές
Η Καινούργιου τραγουδάει για τη μικρή Ξένια - Τα αγαπημένα της τραγούδια
Τσιμτσιλή - Μπούκη: Chic & Comfortable για shopping στο κέντρο της Αθήνας
Φαίη Σκορδά: To casual chic look της με super mini denim φούστα
Έχετε παλιές δραχμές στο συρτάρι; Μπορεί να βγάλετε χιλιάδες ευρώ
Γιάννης Βογιατζής: Ένας αιώνας ζωής - Το μυστικό της μακροζωίας του!
Μπήλιου: Ο Ήλιος στον Σκορπιό - Σε ποιον τομέα θα επηρεάσει το κάθε ζώδιο
First Dates: Ο Σίμος αποκάλυψε πως είναι τσιγγάνος- Η αντίδραση της κοπέλας
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Finos Films
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του ΣΚΑΪ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιάννης Βογιατζής γιόρτασε τα 100 του χρόνια, αποδίδοντας τη μακροχρόνια ζωή του σε μέτρο, αποφυγή καταχρήσεων και διάβασμα.
  • Η σοφή μητέρα του επηρέασε τις αρχές του, διδάσκοντάς του εγκράτεια και πειθαρχία.
  • Δεν ακολούθησε συγκεκριμένο πρόγραμμα γυμναστικής, αλλά τήρησε όρια στις απολαύσεις.
  • Η επαγγελματική του πορεία στον ελληνικό κινηματογράφο και θέατρο χαρακτηρίζεται από αφοσίωση και σοβαρότητα.
  • Εκφράζει ευγνωμοσύνη για τις εμπειρίες και τους ανθρώπους που γνώρισε μέσω της τέχνης του.

Ο Γιάννης Βογιατζής μίλησε στην εκπομπή Πρωταγωνιστές του Σταύρου Θεοδωράκη για τη ζωή του, τη συμπλήρωση 100 χρόνων και τις συνήθειες που, όπως ο ίδιος πιστεύει, τον βοήθησαν να φτάσει σε αυτή την ηλικία. Ο ηθοποιός, που γεννήθηκε το 1926, απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στο μέτρο, στην αποφυγή των καταχρήσεων, στο διάβασμα και στις αρχές που του μετέδωσε η μητέρα του.

 Με χιούμορ σχολίασε πρώτα την ηλικία του, λέγοντας: «Είμαι 105 ετών».Όταν ο Σταύρος Θεοδωράκης του επισήμανε ότι πρόσθεσε μερικά χρόνια, ο ηθοποιός απάντησε: «Ήμουν πολύ μικρός τότε και δε θυμάμαι. Το 1926 γεννήθηκα».

Γιάννης Βογιατζής: Ένας αιώνας ζωής - Το μυστικό της μακροζωίας του!

Το μυστικό της μακροζωίας του Γιάννη Βογιατζή

Στην ερώτηση για το μυστικό της μακροζωίας του, ο Γιάννης Βογιατζής κράτησε αρχικά το ίδιο παιχνιδιάρικο ύφος κι είπε: «Όταν γυρίσω από τον Άγιο Πέτρο, θα σου πω τα νέα».

Στη συνέχεια έδωσε τη δική του εξήγηση για το τι τον βοήθησε στην πορεία της ζωής του: «Βοήθησε πολύ το διάβασμα. Δεν ήμουν ποτέ κοιλιόδουλος, ίσως κι αυτό με βοήθησε. Καταχρήσεις δεν έκανα. Καμιά φορά έπινα, αλλά όχι οινόπνευμα που λένε. Θα έπινα ένα πολύ ωραίο κρασί. Αυτό το παν μέτρον άριστον, είναι σωστά βαλμένο. Εγώ δεν έκανα καταχρήσεις εκ των πραγμάτων, γιατί είχα μια μάνα σοφή. Ό,τι μου έλεγε ήξερα ότι ήταν χρυσάφι. Και τηρούσαμε τις αρχές της μάνας μου».

Από τη συνέντευξή του προκύπτει ότι δεν ακολούθησε ποτέ κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα γυμναστικής ή άσκησης. Εκείνο που ο ίδιος θεωρεί καθοριστικό ήταν τα όρια στις απολαύσεις και η σταθερή αποφυγή της υπερβολής.

Γιάννης Βογιατζής: Ένας αιώνας ζωής - Το μυστικό της μακροζωίας του!

Η μητέρα του και τα χρόνια του πολέμου

Ιδιαίτερη θέση στη συζήτηση είχε η μητέρα του, την οποία χαρακτήρισε σοφή και καθοριστική για τις αρχές με τις οποίες πορεύτηκε. Ο Γιάννης Βογιατζής επέστρεψε μάλιστα στα χρόνια του πολέμου, θυμούμενος τη στάση της μέσα στις στερήσεις.

Όπως είπε: «Θυμάμαι πάντοτε τη μάνα μου να λέει “πάλι δε θέλω να φάω, δεν έχω όρεξη”. Έκανε ότι δεν ήθελε να φάει, για να φάνε τα δύο αγόρια της, εγώ και ο αδελφός μου. Παρίστανε ότι δεν πεινούσε».

Η αναφορά αυτή ανέδειξε και το γιατί ο ηθοποιός συνδέει τη δική του στάση ζωής με όσα έμαθε στο σπίτι του από μικρός: την εγκράτεια, το μέτρο και την πειθαρχία απέναντι στις δυσκολίες της καθημερινότητας.

Ο Γιάννης Βογιατζής με τη Μέλπω Ζαρόκωστα στην ταινία Η γυναίκα μου τρελάθηκε του 1966

Ο Γιάννης Βογιατζής με τη Μέλπω Ζαρόκωστα στην ταινία Η γυναίκα μου τρελάθηκε του 1966 /Φωτογραφία Finos Films

Η αφοσίωση στον ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο

Ο Γιάννης Βογιατζής μίλησε και για την επαγγελματική του πορεία, εξηγώντας πόσο σοβαρά αντιμετώπιζε κάθε υποχρέωσή του στην υποκριτική. Περιέγραψε τη σχέση του με τη δουλειά ως πλήρη αφοσίωση, ειδικά στις ημέρες πριν από ένα γύρισμα.

Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Όταν είχα γύρισμα την επόμενη μέρα, δεν κοιμόμουν τη νύχτα. Ήμουν στο κείμενο».

Κλείνοντας, στάθηκε στη διαδρομή που είχε στον ελληνικό κινηματογράφο και στο ελληνικό θέατρο, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τους ανθρώπους που γνώρισε και για τα βιώματα που απέκτησε μέσα από την τέχνη του: «Αισθάνομαι ευτυχής που έζησα αυτή τη ζωή του ελληνικού κινηματογράφου, του ελληνικού θεάτρου γιατί γνώρισα ανθρώπους σωστούς, αληθινούς κι από αυτούς έκρινα πολλά πράγματα».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
 |
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σμαράγδα Καρύδη
Celebrities & Gossip Νεα
Σμαράγδα Καρύδη: Η ανάρτηση από τα τελευταία γυρίσματα του IQ 160
Βάσω Λασκαράκη: Το Άλμπουμ Των Γενεθλίων Της
Celebrities & Gossip Νεα
Βάσω Λασκαράκη: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το πάρτι γενεθλίων της
Νίκος Ορφανός
Celebrities & Gossip Νεα
Νίκος Ορφανός: «Είναι πιθανό αυτή να είναι η τελευταία μου παράσταση»
Αναστασία Παντούση
Celebrities & Gossip Νεα
Αναστασία Παντούση: Η αγάπη για τις αποδράσεις και η... τέχνη του ταξιδιού!
Μιχάλης Σαράντης
Celebrities & Gossip Νεα
Μιχάλης Σαράντης: «Η κόρη μου είναι η ομορφιά και η ποίηση μαζί»
Σαββόπουλος: «Ραγίζει» Καρδιές Η Σύζυγός Του Άσπα
Celebrities & Gossip Νεα
Σαββόπουλος: «Ραγίζει» καρδιές η σύζυγός του έναν χρόνο μετά τον θάνατό του
Η Καινούργιου τραγουδάει για την μικρή Ξένια
Celebrities & Gossip Νεα
Η Καινούργιου τραγουδάει για τη μικρή Ξένια - Τα αγαπημένα της τραγούδια
Κουτσουμπής: Η αϋπνία λόγω της Μικρής Ξένιας
Celebrities & Gossip Νεα
Κουτσουμπής: Η αϋπνία λόγω της Ξένιας και το μήνυμα όλο νόημα στον Βρεττό
Έσπασαν Το Αμάξι Του Γιώργου Τσαλίκη
Celebrities & Gossip Νεα
Έσπασαν το αμάξι του Γιώργου Τσαλίκη- Το βίντεο που δημοσίευσε
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top