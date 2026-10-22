Ο Γιάννης Βογιατζής μίλησε στην εκπομπή Πρωταγωνιστές του Σταύρου Θεοδωράκη για τη ζωή του, τη συμπλήρωση 100 χρόνων και τις συνήθειες που, όπως ο ίδιος πιστεύει, τον βοήθησαν να φτάσει σε αυτή την ηλικία. Ο ηθοποιός, που γεννήθηκε το 1926, απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στο μέτρο, στην αποφυγή των καταχρήσεων, στο διάβασμα και στις αρχές που του μετέδωσε η μητέρα του.

Με χιούμορ σχολίασε πρώτα την ηλικία του, λέγοντας: «Είμαι 105 ετών».Όταν ο Σταύρος Θεοδωράκης του επισήμανε ότι πρόσθεσε μερικά χρόνια, ο ηθοποιός απάντησε: «Ήμουν πολύ μικρός τότε και δε θυμάμαι. Το 1926 γεννήθηκα».

Το μυστικό της μακροζωίας του Γιάννη Βογιατζή

Στην ερώτηση για το μυστικό της μακροζωίας του, ο Γιάννης Βογιατζής κράτησε αρχικά το ίδιο παιχνιδιάρικο ύφος κι είπε: «Όταν γυρίσω από τον Άγιο Πέτρο, θα σου πω τα νέα».

Στη συνέχεια έδωσε τη δική του εξήγηση για το τι τον βοήθησε στην πορεία της ζωής του: «Βοήθησε πολύ το διάβασμα. Δεν ήμουν ποτέ κοιλιόδουλος, ίσως κι αυτό με βοήθησε. Καταχρήσεις δεν έκανα. Καμιά φορά έπινα, αλλά όχι οινόπνευμα που λένε. Θα έπινα ένα πολύ ωραίο κρασί. Αυτό το παν μέτρον άριστον, είναι σωστά βαλμένο. Εγώ δεν έκανα καταχρήσεις εκ των πραγμάτων, γιατί είχα μια μάνα σοφή. Ό,τι μου έλεγε ήξερα ότι ήταν χρυσάφι. Και τηρούσαμε τις αρχές της μάνας μου».

Από τη συνέντευξή του προκύπτει ότι δεν ακολούθησε ποτέ κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα γυμναστικής ή άσκησης. Εκείνο που ο ίδιος θεωρεί καθοριστικό ήταν τα όρια στις απολαύσεις και η σταθερή αποφυγή της υπερβολής.

Η μητέρα του και τα χρόνια του πολέμου

Ιδιαίτερη θέση στη συζήτηση είχε η μητέρα του, την οποία χαρακτήρισε σοφή και καθοριστική για τις αρχές με τις οποίες πορεύτηκε. Ο Γιάννης Βογιατζής επέστρεψε μάλιστα στα χρόνια του πολέμου, θυμούμενος τη στάση της μέσα στις στερήσεις.

Όπως είπε: «Θυμάμαι πάντοτε τη μάνα μου να λέει “πάλι δε θέλω να φάω, δεν έχω όρεξη”. Έκανε ότι δεν ήθελε να φάει, για να φάνε τα δύο αγόρια της, εγώ και ο αδελφός μου. Παρίστανε ότι δεν πεινούσε».

Η αναφορά αυτή ανέδειξε και το γιατί ο ηθοποιός συνδέει τη δική του στάση ζωής με όσα έμαθε στο σπίτι του από μικρός: την εγκράτεια, το μέτρο και την πειθαρχία απέναντι στις δυσκολίες της καθημερινότητας.

Ο Γιάννης Βογιατζής με τη Μέλπω Ζαρόκωστα στην ταινία Η γυναίκα μου τρελάθηκε του 1966 /Φωτογραφία Finos Films

Η αφοσίωση στον ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο

Ο Γιάννης Βογιατζής μίλησε και για την επαγγελματική του πορεία, εξηγώντας πόσο σοβαρά αντιμετώπιζε κάθε υποχρέωσή του στην υποκριτική. Περιέγραψε τη σχέση του με τη δουλειά ως πλήρη αφοσίωση, ειδικά στις ημέρες πριν από ένα γύρισμα.

Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Όταν είχα γύρισμα την επόμενη μέρα, δεν κοιμόμουν τη νύχτα. Ήμουν στο κείμενο».

Κλείνοντας, στάθηκε στη διαδρομή που είχε στον ελληνικό κινηματογράφο και στο ελληνικό θέατρο, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τους ανθρώπους που γνώρισε και για τα βιώματα που απέκτησε μέσα από την τέχνη του: «Αισθάνομαι ευτυχής που έζησα αυτή τη ζωή του ελληνικού κινηματογράφου, του ελληνικού θεάτρου γιατί γνώρισα ανθρώπους σωστούς, αληθινούς κι από αυτούς έκρινα πολλά πράγματα».