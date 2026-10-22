Σαββόπουλος: «Ραγίζει» καρδιές η σύζυγός του έναν χρόνο μετά τον θάνατό του

«Μου έδειξες έναν κόσμο γεμάτο φως κι έτσι θα προχωρήσω…» έγραψε

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Celebrities & Gossip Νεα
Διονύσης Σαββόπουλος: «Αν είχαμε μία χρονομηχανή δεν θα ήθελα να ξαναζήσω το παρελθόν, αλλά να δω το μέλλον» / Βίντεο: ΣΚΑΪ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ένας χρόνος από τον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου, ο οποίος άφησε σπουδαίο μουσικό έργο.
  • Η σύζυγός του, Άσπα Σαββοπούλου, έκανε συγκινητική ανάρτηση στα social media τιμώντας τη μνήμη του.
  • Μοιράστηκε φωτογραφία τους με τρυφερό στιγμιότυπο και λεζάντα που εκφράζει την αγάπη της.
  • Ο Σαββόπουλος και η Άσπα παντρεύτηκαν το 1967 και απέκτησαν δύο γιους.
  • Η μουσική του παραμένει σημαντικό κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ένας χρόνος πέρασε από τις 21 Οκτωβρίου 2025, όταν ο Διονύσης Σαββόπουλος έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του ένα σπουδαίο έργο που σημάδεψε την ελληνική μουσική, αλλά και τους ανθρώπους που τον αγάπησαν και μοιράστηκαν μαζί του τη ζωή τους.

Ένας χρόνος χωρίς τον Διονύση Σαββόπουλο - 10 τραγούδια που αγαπήσαμε

Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατό του, η σύζυγός του, Άσπα Σαββοπούλου, έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, τιμώντας τη μνήμη του ανθρώπου με τον οποίο πορεύτηκε για σχεδόν έξι δεκαετίες.

σαββοπουλος

Η ίδια μοιράστηκε στο Instagram μια κοινή τους φωτογραφία από μια τρυφερή στιγμή. Στο στιγμιότυπο, η Άσπα φιλά τον Διονύση Σαββόπουλο στο μάγουλο, κρατώντας ένα κόκκινο τριαντάφυλλο. Μια εικόνα γεμάτη συναίσθημα.

«Μου έδειξες έναν κόσμο γεμάτο φως κι έτσι θα προχωρήσω…», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας, εκφράζοντας με λίγες λέξεις την αγάπη της, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος και η Άσπα Αραπίδου έζησαν μια ζωή μαζί

Ο Διονύσης Σαββόπουλος και η Άσπα Αραπίδου Σαββοπούλου παντρεύτηκαν στις 28 Οκτωβρίου 1967. Εκείνος ήταν 23 ετών και εκείνη μόλις 18, όταν ξεκίνησαν μαζί τη διαδρομή τους, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τη χώρα.

Τα πρώτα χρόνια της κοινής τους ζωής συνέπεσαν με την περίοδο της δικτατορίας, κατά την οποία ο τραγουδοποιός αντιμετώπισε διώξεις και φυλακίστηκε. Η Άσπα παρέμεινε στο πλευρό του, αποτελώντας ένα σταθερό σημείο αναφοράς τόσο στις δύσκολες στιγμές όσο και στη μετέπειτα πορεία του.

Μαζί απέκτησαν δύο γιους, τον Κορνήλιο και τον Ρωμύλο, δημιουργώντας την οικογένεια που αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της ζωής του καλλιτέχνη.

Η μουσική του Διονύση Σαββόπουλου εξακολουθεί να αποτελεί μέρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

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ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ
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ΑΣΠΑ ΑΡΑΠΙΔΟΥ
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