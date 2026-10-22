Διονύσης Σαββόπουλος: «Αν είχαμε μία χρονομηχανή δεν θα ήθελα να ξαναζήσω το παρελθόν, αλλά να δω το μέλλον» / Βίντεο: ΣΚΑΪ

Ένας χρόνος πέρασε από τις 21 Οκτωβρίου 2025, όταν ο Διονύσης Σαββόπουλος έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του ένα σπουδαίο έργο που σημάδεψε την ελληνική μουσική, αλλά και τους ανθρώπους που τον αγάπησαν και μοιράστηκαν μαζί του τη ζωή τους.

Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατό του, η σύζυγός του, Άσπα Σαββοπούλου, έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, τιμώντας τη μνήμη του ανθρώπου με τον οποίο πορεύτηκε για σχεδόν έξι δεκαετίες.

Η ίδια μοιράστηκε στο Instagram μια κοινή τους φωτογραφία από μια τρυφερή στιγμή. Στο στιγμιότυπο, η Άσπα φιλά τον Διονύση Σαββόπουλο στο μάγουλο, κρατώντας ένα κόκκινο τριαντάφυλλο. Μια εικόνα γεμάτη συναίσθημα.

«Μου έδειξες έναν κόσμο γεμάτο φως κι έτσι θα προχωρήσω…», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας, εκφράζοντας με λίγες λέξεις την αγάπη της, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος και η Άσπα Αραπίδου έζησαν μια ζωή μαζί

Ο Διονύσης Σαββόπουλος και η Άσπα Αραπίδου Σαββοπούλου παντρεύτηκαν στις 28 Οκτωβρίου 1967. Εκείνος ήταν 23 ετών και εκείνη μόλις 18, όταν ξεκίνησαν μαζί τη διαδρομή τους, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τη χώρα.

Τα πρώτα χρόνια της κοινής τους ζωής συνέπεσαν με την περίοδο της δικτατορίας, κατά την οποία ο τραγουδοποιός αντιμετώπισε διώξεις και φυλακίστηκε. Η Άσπα παρέμεινε στο πλευρό του, αποτελώντας ένα σταθερό σημείο αναφοράς τόσο στις δύσκολες στιγμές όσο και στη μετέπειτα πορεία του.

Μαζί απέκτησαν δύο γιους, τον Κορνήλιο και τον Ρωμύλο, δημιουργώντας την οικογένεια που αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της ζωής του καλλιτέχνη.

Η μουσική του Διονύση Σαββόπουλου εξακολουθεί να αποτελεί μέρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.