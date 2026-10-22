Στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» βρέθηκε καλεσμένος ο Νίκος Ορφανός, ο οποίος μίλησε για τα δύσκολα παιδικά του χρόνια, τη σχέση με τα παιδιά του, αλλά και τις σκέψεις του για το επαγγελματικό του μέλλον.

«Αν τα παιδικά χρόνια είναι η αληθινή μας πατρίδα, όπως πολύ ωραία είχε γράψει κάποιος, εγώ νομίζω είμαι ένας άπατρις. Δεν θα ‘θελα να τα ξαναζήσω. Δεν περνούσα καλά στο σπίτι μου. Δεν υπάρχει λόγος να το πούμε. Το έχω διαχειριστεί, το έχω ξεπεράσει. Είμαι πολύ καλά. Δεν έχω τραύματα ή τίποτα τέτοιο. Έχω κάποιες στενοχώριες που θα με συνοδεύουν πάντα, αλλά εντάξει, πάμε παρακάτω. Κατάφερα να τις ξεπεράσω με τη δική μου οικογένεια», εξομολογήθηκε ο Νίκος Ορφανός.

«Είχα μια παρέα φίλων που ο ένας στήριζε τον άλλον και ο συνδετικός μας κρίκος, εκτός από τη γειτονιά στον Άγιο Ρέντη όπου μεγάλωσα, ήταν η μουσική, οι δίσκοι και τα βιβλία. Αυτή η παρέα μου δημιούργησε τις ωραιότερες αναμνήσεις. Με τους περισσότερους έχουμε χαθεί πια. Λογικό είναι. Αλλά σαν παιδικά χρόνια όχι, εγώ δε θα ‘θελα να ξαναγίνω παιδί. Και ούτε και έφηβος νομίζω», ανέφερε αρχικά.

Νίκος Ορφανός: Η απρόσμενη δήλωση για το επαγγελματικό του μέλλον

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στον ρόλο του ως πατέρας και στον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να μεγαλώσει τα παιδιά του:

«Εγώ προσπαθώ να είμαι ο μπαμπάς που θα ‘θελε να ‘χει ο μικρός Νίκος αν ήταν τώρα μικρός. Από εκεί και πέρα, πάντα αφουγκράζεσαι την κατάσταση. Μπαίνεις τώρα σε μια φάση που προσπαθείς λίγο να διαφυλάξεις κάποια όρια για να μην φαίνεται το πράγμα ξέφραγο, και το μεγάλο στοίχημα που έχουμε όλοι οι γονείς είναι πώς να ενημερώσουμε τα παιδιά μας για να διαχειριστούν σωστά αυτό το χαοτικό τσουβάλιασμα του διαδικτύου που τους έρχεται κατακλυσμός».

«Νομίζω ο μόνος τρόπος είναι να είσαι πάντα εκεί με μια ηρεμία. Δηλαδή, το μεγαλύτερο λάθος που νομίζω μπορεί να κάνει ένας γονιός είναι να είναι συνέχεια με μια επίκριση. Να νομίζει ότι είναι ένα είδος αστυνομίας», πρόσθεσε.

Ο ίδιος, τέλος, αποκάλυψε ότι σκέφτεται σοβαρά να εγκαταλείψει την υποκριτική, αιφνιδιάζοντας την Αθηναΐδα Νέγκα:

«Δεν ξέρω τι θα κάνω, γιατί έχω διάφορα άλλα πράγματα στο μυαλό μου. Εγώ έχω και μια άλλη εργασία που δεν έχει σχέση με το θέατρο, αλλά είναι εξίσου δημιουργική και γι’ αυτό τα τελευταία χρόνια μπαλαντζάρω. Είμαι με το ένα πόδι μέσα, με το άλλο πόδι έξω. Την περασμένη σεζόν δε δούλεψα καθόλου. Δεν έκανα τίποτα το καλλιτεχνικό. Είπα θα κάνω μια αγρανάπαυση γιατί είχα κουραστεί κιόλας από τον χειμώνα που είχα και το θέμα με την υγεία μου, γιατί έκανα και δύο παραστάσεις. Είχα και πολλά πράγματα», εξήγησε ο ηθοποιός.

«Νομίζω είναι πολύ πιθανό ίσως το “Μάνα Μητέρα Μαμά” να είναι η τελευταία μου παράσταση και να κλείσω την πόρτα. Δε με γεμίζει πολύ το θέατρο όπως παλιά και είναι και ωραία συνεργασία αυτή για να ολοκληρώσω έναν ωραίο κύκλο. Έχω στο μυαλό μου να κάνω άλλα πράγματα εξίσου δημιουργικά, και επειδή τα τελευταία χρόνια και με την οικογένεια δυσανασχετώ με τη βραδινή εργασία... Είμαι πολύ πρωινός τύπος κιόλας. Έξι, εξίμισι το πρωί είμαι στο πόδι. Μ’ αρέσει να κερδίζω τη μέρα. Δέκα και μισή ξαπλώνω, πέφτω για ύπνο», κατέληξε.