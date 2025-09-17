Συγκλονίζει ο Νίκος Ορφανός για την περιπέτεια με την υγεία του

«Το προλάβαμε οριακά ακριβώς πριν εκδηλώσει συμπτώματα»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.09.25 , 23:46 Πάτρα: Ανήλικες Υποχρέωσαν 14χρονη Να Τους Φιλήσει Τα Πόδια
17.09.25 , 23:46 Margot Robbie: Ο λόγος που δεν μπορεί να υποδυθεί την Kylie Minogue
17.09.25 , 23:35 Σχολεία: Τα Κενά Δημιουργούν Προβλήματα Στους Γονείς
17.09.25 , 23:30 Ευχάριστα τα νέα για τον δισεκατομμυριούχο που είχε τραυματιστεί στη Μύκονο
17.09.25 , 23:23 Μιμή Ντενίση: Η σπάνια δημόσια εμφάνιση με την αδελφή της στο Ηρώδειο
17.09.25 , 23:00 Γιάννης Σεβδικαλής: Το τρυφερό μήνυμα για τη γιορτή της Σοφίας Κουρτίδου
17.09.25 , 22:38 Ναταλία Τσαλίκη: Η Φιλοσοφική, ο Γιάννης Μπέζος κι η Κυρία επί των Τιμών
17.09.25 , 22:33 Αυτή είναι η οικιακή βοηθός που νάρκωσε και λήστεψε τον εργοδότη της
17.09.25 , 22:15 Ελένη Βουλγαράκη: Διέψευσε ότι έχει δεχτεί πρόταση γάμου από τον Ιωαννίδη
17.09.25 , 22:03 Ελλάδα - Λιβύη: Έναρξη διαδικασίας για οριοθέτηση ΑΟΖ
17.09.25 , 21:46 Συγκλονίζει ο Νίκος Ορφανός για την περιπέτεια με την υγεία του
17.09.25 , 21:33 Μητσοτάκης: Απάντηση στην ακρίβεια με αύξηση πραγματικών μισθών
17.09.25 , 21:15 Viral η Νικολούλη: Τραγουδάει τα «Κακά Παιδιά» στη συναυλία της Βίσση
17.09.25 , 20:50 Μαρέβα Μητσοτάκη: Η τρυφερή ανάρτηση για τη γιορτή της κόρης της, Σοφίας
17.09.25 , 20:48 Kρήτη: Επιτέθηκε στην υπάλληλο καθαριότητας που ξυλοκόπησε ο σύζυγός της!
Βασίλης Καλογήρου: «Τον σκότωσαν σε ποιμνιοστάσιο και τον μετέφεραν»
Ευχάριστα τα νέα για τον δισεκατομμυριούχο που είχε τραυματιστεί στη Μύκονο
Margot Robbie: Ο λόγος που δεν μπορεί να υποδυθεί την Kylie Minogue
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας
Αυτή είναι η οικιακή βοηθός που νάρκωσε και λήστεψε τον εργοδότη της
Kρήτη: Επιτέθηκε στην υπάλληλο καθαριότητας που ξυλοκόπησε ο σύζυγός της!
«Είμαι μέλος του ISIS, με πλήρωσαν για τις φωτιές», λέει ο 32χρονος
Έλενα Τσαγκρινού: «To μωρό έπεσε από το καρεκλάκι και νοσηλεύτηκε»
Μιμή Ντενίση: Η σπάνια δημόσια εμφάνιση με την αδελφή της στο Ηρώδειο
Εκτός τελικού ο Μίλτος Τεντόγλου
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή του ΣΚΑΪ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Νίκος Ορφανός βρέθηκε την Τετάρτη καλεσμένος στην εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου στον ΣΚΑΪ.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για την σοβαρή περιπέτεια που πέρασε πριν λίγους μήνες με την υγεία του, καθώς μόλις 20 ημέρες μετά την γέννηση της κόρης του διαγνώστηκε με όγκο στο κεφάλι.

Σε κλινική του Ανόβερου ο Νίκος Ορφανός - «Είχα όγκο στο κεφάλι»

«Με το που το έμαθα μπήκα σε μία διαδικασία ενδυνάμωσης του εαυτού μου, γιατί έπρεπε να σταθώ δυνατός και να κρατήσω και τους άλλους δυνατούς. Την οικογένεια μου, τον γιο μου, τη σύζυγό μου, τους γονείς μας. Έχτισα μια θετική ενέργεια που κάλυψε και την επέμβαση και όλα. Πέρασε ένα διάστημα για να νιώσω ξανά αυτή τη δύναμη γιατί μετά την επέμβαση είχα δεχτεί πολλά μηνύματα, ήμουν συναισθηματικά ευάλωτος και συγκινούμουν πολύ εύκολα. Γιατί κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι κάθε λεπτό που είσαι ζωντανός κι υγιής», είπε αρχικά.

Συγκλονίζει ο Νίκος Ορφανός για την περιπέτεια με την υγεία του

«Ο όγκος λέγεται κρανιοφαρυγγίωμα. Ήταν μια σπάνια περίπτωση γιατί συνήθως δεν εμφανίζεται στις μεσαίες ηλικίες. Δεύτερον θεωρείται καλοήθης όγκος, ο όποιος μπορεί να αφαιρεθεί, αλλά εξαρτάται από τον όγκο, το σημείο που βρίσκεται και την ευαισθησία του ασθενή. Δεν ήταν επέμβαση ρουτίνας.

Ήταν ένας όγκος, δυόμισι εκατοστά, μέσα στην υπόφυση η οποία είναι ένας μυς που ελέγχει όλες τις ορμόνες του οργανισμού, πίσω από τα οπτικά νεύρα. Υπήρχε κίνδυνος, καθώς αυτό μεγάλωνε, από την ώρα που το ανακαλύψαμε ως τυχαίο εύρημα είχε διπλασιαστεί μέσα σε έξι μήνες. Ήταν θέμα χρόνου να αρχίσει να μου διαταράσσει την όραση και να αρχίσει να διαταράσσει τις ορμόνες», πρόσθεσε στην Τατιάνα Στεφανίδου. 

Ο Νίκος Ορφανός βάφτισε την κόρη του – Η ιδιαίτερη επιλογή εκκλησίας

«Το προλάβαμε οριακά ακριβώς πριν εκδηλώσει συμπτώματα. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Αφαιρέθηκε όλος ο όγκος σε μια επέμβαση, που είναι μεγάλη τύχη. Η νευροχειρουργική είναι ένας συγκλονιστικός κλάδος της ιατρικής, μέχρι να καταλήξω να κάνω την επέμβαση πρέπει να μίλησα με πάνω από δέκα νευροχειρουργούς. Όλοι μου έλεγαν την ίδια φράση: “Θα ξέρουμε σίγουρα μόλις μπούμε”. Αφού μπει ο νευροχειρουργός σε κάτι το οποίο είναι φτιαγμένο για να μην ανοίγει, το κεφάλι, όπου αυτομάτως προκαλεί μια διαταραχή, μόλις αισθανθεί ότι υπάρχει κίνδυνος αφαιρώντας κάτι να σου προκαλέσει βλάβη, σταματάει, σε αφήνει να συνέλθεις κι εν ευθέτω χρόνο προγραμματίζεις και μια δεύτερη επέμβαση», συμπλήρωσε.

«Όταν το έμαθα έπαθα σοκ. Πήγα για άσχετη εξέταση και έτσι ανακάλυψα τον όγκο. Πήγα να διορθώσω το διάφραγμα στη μύτη, ο νευροχειρουργός μου ζήτησε μία ακτινογραφία κάτι είδε, με έβαλε να κάνω μαγνητική και μου ζήτησε να πάρουμε μία γνώμη από ενδοκρινολόγο. Όταν πήγα στην ενδοκρινολόγο είδε τον όγκο και δεν ήξερα πως να μου το πει. Μου εξήγησε τι πρέπει να κάνω κι εκεί ξεκίνησαν όλα. 

Νίκος Ορφανός: Το σχόλιο για την πολύ σοβαρή περιπέτεια της υγείας του

Για μένα η υγεία δεν ήταν ποτέ δεδομένο, πάντα προετοιμαζόμουν κι έλεγα “είμαι ευτυχισμένος, έχω την οικογένεια μου, έχω τη δουλειά μου, ελπίζω το μέλλον να μην μου επιφυλάσσει κάτι σοβαρό”. Είναι ένα σημείο καμπής στη ζωή μου. Πριν από λίγο καιρό έλεγα στην οικογένεια μου, “αυτό που κατορθώσαμε, το ότι είμαι μαζί σας και δεν είμαι αυτή τη στιγμή μια κορνίζα στον τοίχο, είναι ένα οικογενειακό επίτευγμα”. Όλοι μαζί το πετύχαμε», εξομολογήθηκε κλείνοντας ο Νίκος Ορφανός.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΙΚΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ
 |
ΤΑΤΙΑΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
POWER TALK
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top