Συγκλονίζει ο Νίκος Ορφανός για την περιπέτεια με την υγεία του

Ο Νίκος Ορφανός βρέθηκε την Τετάρτη καλεσμένος στην εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου στον ΣΚΑΪ.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για την σοβαρή περιπέτεια που πέρασε πριν λίγους μήνες με την υγεία του, καθώς μόλις 20 ημέρες μετά την γέννηση της κόρης του διαγνώστηκε με όγκο στο κεφάλι.

«Με το που το έμαθα μπήκα σε μία διαδικασία ενδυνάμωσης του εαυτού μου, γιατί έπρεπε να σταθώ δυνατός και να κρατήσω και τους άλλους δυνατούς. Την οικογένεια μου, τον γιο μου, τη σύζυγό μου, τους γονείς μας. Έχτισα μια θετική ενέργεια που κάλυψε και την επέμβαση και όλα. Πέρασε ένα διάστημα για να νιώσω ξανά αυτή τη δύναμη γιατί μετά την επέμβαση είχα δεχτεί πολλά μηνύματα, ήμουν συναισθηματικά ευάλωτος και συγκινούμουν πολύ εύκολα. Γιατί κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι κάθε λεπτό που είσαι ζωντανός κι υγιής», είπε αρχικά.

«Ο όγκος λέγεται κρανιοφαρυγγίωμα. Ήταν μια σπάνια περίπτωση γιατί συνήθως δεν εμφανίζεται στις μεσαίες ηλικίες. Δεύτερον θεωρείται καλοήθης όγκος, ο όποιος μπορεί να αφαιρεθεί, αλλά εξαρτάται από τον όγκο, το σημείο που βρίσκεται και την ευαισθησία του ασθενή. Δεν ήταν επέμβαση ρουτίνας.

Ήταν ένας όγκος, δυόμισι εκατοστά, μέσα στην υπόφυση η οποία είναι ένας μυς που ελέγχει όλες τις ορμόνες του οργανισμού, πίσω από τα οπτικά νεύρα. Υπήρχε κίνδυνος, καθώς αυτό μεγάλωνε, από την ώρα που το ανακαλύψαμε ως τυχαίο εύρημα είχε διπλασιαστεί μέσα σε έξι μήνες. Ήταν θέμα χρόνου να αρχίσει να μου διαταράσσει την όραση και να αρχίσει να διαταράσσει τις ορμόνες», πρόσθεσε στην Τατιάνα Στεφανίδου.

«Το προλάβαμε οριακά ακριβώς πριν εκδηλώσει συμπτώματα. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Αφαιρέθηκε όλος ο όγκος σε μια επέμβαση, που είναι μεγάλη τύχη. Η νευροχειρουργική είναι ένας συγκλονιστικός κλάδος της ιατρικής, μέχρι να καταλήξω να κάνω την επέμβαση πρέπει να μίλησα με πάνω από δέκα νευροχειρουργούς. Όλοι μου έλεγαν την ίδια φράση: “Θα ξέρουμε σίγουρα μόλις μπούμε”. Αφού μπει ο νευροχειρουργός σε κάτι το οποίο είναι φτιαγμένο για να μην ανοίγει, το κεφάλι, όπου αυτομάτως προκαλεί μια διαταραχή, μόλις αισθανθεί ότι υπάρχει κίνδυνος αφαιρώντας κάτι να σου προκαλέσει βλάβη, σταματάει, σε αφήνει να συνέλθεις κι εν ευθέτω χρόνο προγραμματίζεις και μια δεύτερη επέμβαση», συμπλήρωσε.

«Όταν το έμαθα έπαθα σοκ. Πήγα για άσχετη εξέταση και έτσι ανακάλυψα τον όγκο. Πήγα να διορθώσω το διάφραγμα στη μύτη, ο νευροχειρουργός μου ζήτησε μία ακτινογραφία κάτι είδε, με έβαλε να κάνω μαγνητική και μου ζήτησε να πάρουμε μία γνώμη από ενδοκρινολόγο. Όταν πήγα στην ενδοκρινολόγο είδε τον όγκο και δεν ήξερα πως να μου το πει. Μου εξήγησε τι πρέπει να κάνω κι εκεί ξεκίνησαν όλα.

Για μένα η υγεία δεν ήταν ποτέ δεδομένο, πάντα προετοιμαζόμουν κι έλεγα “είμαι ευτυχισμένος, έχω την οικογένεια μου, έχω τη δουλειά μου, ελπίζω το μέλλον να μην μου επιφυλάσσει κάτι σοβαρό”. Είναι ένα σημείο καμπής στη ζωή μου. Πριν από λίγο καιρό έλεγα στην οικογένεια μου, “αυτό που κατορθώσαμε, το ότι είμαι μαζί σας και δεν είμαι αυτή τη στιγμή μια κορνίζα στον τοίχο, είναι ένα οικογενειακό επίτευγμα”. Όλοι μαζί το πετύχαμε», εξομολογήθηκε κλείνοντας ο Νίκος Ορφανός.