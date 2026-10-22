Έντονο διαπληκτισμό με τη δημοσιογράφο του CNN Κέιτλαν Κόλινς, είχε ο Ντόναλντ Τραμπ. Aφορμή στάθηκε η ερώτησή της για το εάν η απόφασή του να μην επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία συνδέθηκε με την απελευθέρωση του Αμερικανού Στίβεν Χάμπαρντ, ο οποίος κρατούνταν στη χώρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ανταποκριτή του Star από την Ουάσιγκτον Δημήτρη Σουλτογιάννη.

Η δημοσιογράφος υπενθύμισε στον Αμερικανό πρόεδρο ότι είχε δηλώσει πως δεν προσέφερε τίποτα ως αντάλλαγμα για την απελευθέρωση του Χάμπαρντ. Όταν, όμως, εκείνος υποστήριξε ότι χωρίς την απόφασή του ο Αμερικανός δε θα είχε επιστρέψει, η Κόλινς επέμεινε: «Άρα δώσατε κάτι ως αντάλλαγμα».

Τότε ο Τραμπ αντέδρασε επιθετικά, χαρακτηρίζοντάς την αρχικά εκπρόσωπο των «fake news του CNN» και στη συνέχεια της είπε ότι έχει χαμηλό IQ: «Δεν ξέρεις για τι πράγμα μιλάς. Είσαι άνθρωπος με χαμηλό IQ. Είσαι ανόητη».

Τραμπ σε δημοσιογράφο: «Δεν ξέρω ποιος στο καλό είσαι, αλλά καλύτερα να προσέχεις».

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται λεκτικά σε δημοσιογράφου και τον προσβάλλει.

Το πιο πρόσφατο περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη 20 Οκτωβρίου, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε στον ανταποκριτή της εφημερίδας The Independent στον Λευκό Οίκο, Άντριου Φάινμπεργκ, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στο Οβάλ Γραφείο.

Όταν ο δημοσιογράφος επιχείρησε να του θέσει ερώτηση για τα γήπεδα γκολφ που του ανήκουν, ο Αμερικανός πρόεδρος τον διέκοψε επανειλημμένα, απαιτώντας να σωπάσει και ρωτώντας τον: «Τι πρόβλημα έχεις; Είσαι άρρωστος;».

Νωρίτερα, σε άλλη αντιπαράθεση, ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει τον Φάινμπεργκ λέγοντάς του: «Δεν ξέρω ποιος στο καλό είσαι, αλλά καλύτερα να προσέχεις».

Ο δημοσιογράφος απάντησε μέσω X ότι είχε συστηθεί στον πρόεδρο λίγα λεπτά πριν από το περιστατικό. Η ένταση είχε ξεκινήσει κατά τη συζήτηση για κυβερνητική πρόταση που αφορά τις αμοιβές όσων καταγγέλλουν περιπτώσεις ομοσπονδιακής απάτης.