Μάρα Ζαχαρέα: Στιγμιότυπα από την απόδραση με τον Θόδωρο Ρουσόπουλο στη Βενετία/ instagram

Μια «μικρή απόδραση» με τον σύζυγό της, Θόδωρο Ρουσόπουλο, έκανε η Μάρα Ζαχαρέα, με το ταξίδι αυτό να της έχει μείνει αξέχαστο.

Η διευθύντρια ειδήσεων και παρουσιάστρια του Κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star δημοσίευσε δύο carousel φωτογραφιών με στιγμιότυπα από το ταξίδι τους στη ρομαντική ιταλική πόλη, που σε συνδυασμό με τον φθινοπωρινό καιρό... έμοιαζαν βγαλμένα από καρτ ποστάλ.

«Μικρή απόδραση. 🍁 Κάπου χαμένη στα στενά. Νοερά ακόμη εκεί. 🌊 Λίγο όνειρο. Σαν καρτ ποσταλ», έγραψε στην ανάρτησή της.

«Η δική μας μικρή ιταλική ιστορία. Κάπου ανάμεσα στα κανάλια και τα όνειρα. Στιγμές που κρατάμε για πάντα», έγραψε στη λεζάντα των φωτογραφιών με τον σύζυγό της.

Θόδωρος Ρουσόπουλος- Μάρα Ζαχαρέα στη Βενετία/instagram

Το ζευγάρι απαθανατίστηκε χαμογελαστό και ευδιάθετο με φόντο τον ρωμαιοκαθολικό ναό Santa Maria della Salute. Έκανε τις βόλτες του στα πλακόστρωτα της ιταλική πόλης αλλά και πλωτή περιήγηση στα κανάλια της Βενετίας.

Μάρα Ζαχαρέα: Τα τρία φθινοπωρινά look στη Βενετία για stylish εμφανίσεις

H Μάρα Ζαχαρέα αγαπά την κομψότητα όσο και την άνεση και την πρακτικότητα. Στο πρόσφατο ταξίδι της στη Βενετία, η γνωστή δημοσιογράφος παρέδωσε μαθήματα στυλ, επιλέγοντας διαχρονικά κομμάτια που συνδυάζουν την ιταλική φινέτσα με την άνεση που απαιτεί μια πόλη... με αρκετό περπάτημα.

Μάρα Ζαχαρέα στη Βενετία/ instagram

Τα τρία ξεχωριστά σύνολα που δημιούργησε για τις εμφανίσεις της:

#Look 1: Casual Chic στο Μεγάλο Κανάλι

Για περπάτημα στην πόλη, επέλεξε ένα άνετο αλλά απόλυτα προσεγμένο σύνολο. Αποτελείτιο από μια παντελόνα σε απαλό ροζ/nude χρώμα με χαλαρή γραμμή και ένα πλεκτό πουλόβερ στην ίδια ακριβώς απόχρωση.

Μάρα Ζαχαρέα στη Βενετία/ instagram

Για πανωφόρι φόρεσε ένα μπλε/γκρι αδιάβροχο τζάκετ με μπεζ λεπτομέρειες στις μανσέτες. Το look ολοκληρώθηκε με λευκά sneakers για μέγιστη άνεση στα πλακόστρωτα σοκάκια.

#Look 2: Cozy & Edgy εν πλω

Για τη βόλτα με το πλοιάριο στα κανάλια έκανε μια πιο ζεστή και σπορ εκδοχή. Χρησιμοποίησε το ίδιο χρηστικό μπλε/γκρι τζάκετ, αλλά αυτή τη φορά το συνδύοασε με λευκό φούτερ με κουκούλα από μέσα.

Μάρα Ζαχαρέα στη Βενετία/ instagram

Το κάτω μέρος αποτελείτο από ένα μαύρο παντελόνι, ενώ κρατούσε και μια μαύρη δερμάτινη τσάντα χειρός.

#Look 3: Elegant Sophisticated στην προκυμαία

Ένα άκρως φθινοπωρινό και κομψό look με πρωταγωνιστή τα αξεσουάρ, επέλεξε για τη βόλτα στην προκυμαία. Φόρεσε ένα δερμάτινο παντελόνι σε καμηλό/μπεζ απόχρωση συνδυασμένο με σκούρα καφέ σουέντ μποτάκια. Το συνδύασε με λευκό πουκάμισο.

Μάρα Ζαχαρέα στη Βενετία/ instagram

Το look αναβαθμίστηκε με την εντυπωσιακή μακριά εσάρπα με animal print μοτίβο, η οποία έδωσε ένταση και μια νότα πολυτέλειας στο σύνολο.