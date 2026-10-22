KGM Musso Grand και Musso EV: Παρουσιάστηκαν και ενθουσίασαν -Τιμές

ΜΙ ξεχωριστή οδηγική εμπειρία με σκληροτράχηλα οχήματα

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Παρουσίαση KGM Musso Grand και Musso EV- Τιμές
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η KGM παρουσίασε τα νέα Musso Grand και Musso EV σε δημοσιογραφική εκδήλωση στις 20-21 Οκτωβρίου.
  • Το Musso Grand διαθέτει στιβαρή κατασκευή, τετρακίνηση και κινητήρα diesel 2.2lt με 202 ίππους.
  • Το Musso EV είναι το πρώτο ηλεκτρικό pick up της Κορέας, με αυτονομία έως 419,6 χλμ. και δυνατότητα ταχείας φόρτισης.
  • Οι τιμές ξεκινούν από 29.990 ευρώ για το Musso Grand και 49.990 ευρώ για το Musso EV.
  • Τα μοντέλα προσφέρουν ευελιξία και πρακτικότητα για επαγγελματική και καθημερινή χρήση.

Η KGM παρουσίασε στον ελληνικό Τύπο τα νέα Musso Grand και Musso EV, μέσα από μια διήμερη δημοσιογραφική παρουσίαση που ανέδειξε τις δυνατότητες  των νέων μοντέλων σε συνθήκες εντός και εκτός δρόμου. Στις 20 και 21 Οκτωβρίου, στο Κτήμα Λακκαγκίνη στις Αφίδνες, οι εκπρόσωποι του Τύπου είχαν την ευκαιρία να οδηγήσουν τα δύο νέα pick up και να γνωρίσουν από κοντά τον ξεχωριστό χαρακτήρα του κάθε μοντέλου.

KGM Musso Grand και Musso EV: Παρουσιάστηκαν και ενθουσίασαν -Τιμές

Ο κύριος Τάκης Θεοχαράκης  αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ιστορικής εταιρείας Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε. η οποία εισάγει την μάρκα KGM στην Ελλάδα ξεδίπλωσε τις αρετές του αυτοκινήτου το οποίο έχει όλα τα φόντα για να κυριαρχήσει στην συγκεκριμένη κατηγορία. 

KGM Musso Grand και Musso EV: Παρουσιάστηκαν και ενθουσίασαν -Τιμές

Με διαδρομές σε άσφαλτο και χώμα, καθώς και μια πιο απαιτητική εκτός δρόμου διαδρομή ειδικά για το τετρακίνητο Musso Grand, η οδηγική δοκιμή ανέδειξε τις δυνατότητες των μοντέλων και την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες και συνθήκες χρήσης. 

KGM Musso Grand και Musso EV: Παρουσιάστηκαν και ενθουσίασαν -Τιμές

KGM Musso Grand: Στιβαρό, ανθεκτικό και ικανό σε κάθε διαδρομή
Το νέο KGM Musso και Musso Grand συνδυάζει τη στιβαρή κατασκευή και τις πραγματικές δυνατότητες ενός αυθεντικού pick up με την άνεση και την τεχνολογία ενός σύγχρονου SUV. Σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται τόσο στις απαιτητικές επαγγελματικές εργασίες όσο και στις καθημερινές μετακινήσεις, ξεχωρίζει για την κορυφαία αξιοπιστία και την ευελιξία που προσφέρει σε κάθε περιβάλλον.Η πλήρως ανανεωμένη εξωτερική σχεδίαση του KGM Musso αναδεικνύει τον δυναμικό χαρακτήρα του, με τη νέα επιβλητική μάσκα, τους ανασχεδιασμένους θόλους τροχών και τις πιο έντονες γραμμές αμαξώματος που τονίζουν ακόμη περισσότερο τη στιβαρή του εμφάνιση.

KGM Musso Grand και Musso EV: Παρουσιάστηκαν και ενθουσίασαν -Τιμές

Στο εσωτερικό, η άνεση και η λειτουργικότητα συνδυάζονται με σύγχρονες τεχνολογίες, όπως ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3 ιντσών και η κεντρική οθόνη αφής 12,3 ιντσών με σύστημα πλοήγησης, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία συνδεσιμότητας σε κάθε διαδρομή. 
Οι βελτιωμένες δυνατότητες εκτός δρόμου αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό του νέου Musso Grand. Η αυξημένη απόσταση από το έδαφος, οι βελτιστοποιημένες γωνίες προσέγγισης και αναχώρησης και το σύστημα τετρακίνησης, αναδεικνύουν τον σκληροτράχηλο χαρακτήρα του μοντέλου. 

KGM Musso Grand και Musso EV: Παρουσιάστηκαν και ενθουσίασαν -Τιμές

Το νέο KGM Musso και Musso Grand διατίθεται με διπλοκάμπινη διάταξη και κινητήρα diesel 2.2lt, αποδίδοντας 202 ίππους και 441 Nm ροπής.  Οι εκδόσεις με μακρύτερο χώρο φόρτωσης – ο μεγαλύτερος της κατηγορίας - διατίθενται αποκλειστικά με επιλεκτική τετρακίνηση (Part-time 4WD), ενώ υποστηρίζεται και έκδοση με κοντό χώρο φόρτωσης και κίνηση στους πίσω τροχούς (RWD). Στις τετρακίνητες εκδόσεις δίνεται η επιλογή ανάρτησης με φύλλα σούστας ή πολλαπλών συνδέσμων.

KGM Musso Grand και Musso EV: Παρουσιάστηκαν και ενθουσίασαν -Τιμές

KGM Musso EV: Το πρώτο ηλεκτρικό pick up της Κορέας.

Με το νέο Musso EV, η KGM περνά στην εποχή της ηλεκτροκίνησης στην κατηγορία των pick up, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία 55 ετών στα επαγγελματικά οχήματα και ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην πολυετή ιστορία της μάρκας. Το αποτέλεσμα είναι μια νέα, 100% ηλεκτρική πρόταση που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης, διατηρώντας παράλληλα τον αυθεντικό και ικανό χαρακτήρα ενός pick up.
Με τη δυναμική παρουσία που χαρακτηρίζει τα pick up και την εκλεπτυσμένη σχεδίαση ενός αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου, το Musso EV διαθέτει ένα εξωτερικό όπου η πρακτικότητα και η κομψότητα συνυπάρχουν αρμονικά.

KGM Musso Grand και Musso EV: Παρουσιάστηκαν και ενθουσίασαν -Τιμές

Σχεδιαστικές λεπτομέρειες όπως η εντυπωσιακή μάσκα με τα οριζόντια φώτα LED, οι τολμηρές γραμμές του καπό και το μεγάλο έμβλημα KGM στο πίσω μέρος, τραβούν όλα τα βλέμματα. Στο εσωτερικό του, η ευρύχωρη καμπίνα και οι σύγχρονες ψηφιακές λειτουργίες ενισχύουν τον καθημερινό χαρακτήρα του μοντέλου.

KGM Musso Grand και Musso EV: Παρουσιάστηκαν και ενθουσίασαν -Τιμές

Το εσωτερικό του Musso EV υιοθετεί τη φιλοσοφία Slim & Wide, συνδυάζοντας εργονομικό σχεδιασμό με καθαρές γραμμές και ευρύχωρη διάταξη που εστιάζει στην οδηγική εμπειρία. Παράλληλα η προηγμένη συνδεσιμότητα και το σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον στην καμπίνα, προσφέρουν άμεση και εύκολη πληροφόρηση στον οδηγό. 

KGM Musso Grand και Musso EV: Παρουσιάστηκαν και ενθουσίασαν -Τιμές
Επιπλέον, η πρακτικότητα είναι βασικό πλεονέκτημα του νέου Musso EV, διαθέτοντας χώρο φόρτωσης που μπορεί να μεταφέρει έως και 500 κιλά, φιλοξενώντας άνετα εξοπλισμό κάμπινγκ, ποδήλατα, σανίδες surf αλλά και επαγγελματικά εργαλεία. Το Musso EV διαθέτει μπαταρία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP) χωρητικότητας 80,6 kWh, προσφέροντας  αυτονομία έως και 419,6 χλμ.

KGM Musso Grand και Musso EV: Παρουσιάστηκαν και ενθουσίασαν -Τιμές

Με δυνατότητα ταχείας φόρτισης έως 300 kW, η μπαταρία φορτίζει από το 10% έως το 80% σε μόλις 36 λεπτά, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στον προγραμματισμό των επαγγελματικών και καθημερινών μετακινήσεων. Διατίθεται με δύο επιλογές κίνησης - την έκδοση 2WD που αποδίδει 207 PS και 339 Nm ροπής, και την τετρακίνητη έκδοση AWD που αποδίδει 237 PS και 629 Nm ροπής.

KGM Musso Grand και Musso EV: Παρουσιάστηκαν και ενθουσίασαν -Τιμές

Με τα νέα Musso Grand και Musso EV, η KGM διευρύνει τις επιλογές της στην κατηγορία των pick up, προσφέροντας δύο διαφορετικές προτάσεις που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της επαγγελματικής χρήσης, αλλά και στις ανάγκες της σύγχρονης καθημερινότητας. Από τη ανθεκτικότητα και τις εκτός δρόμου δυνατότητες του Musso Grand έως την αμιγώς ηλεκτρική πρόταση του Musso EV, η KGM προσφέρει μια λύση για κάθε διαφορετική ανάγκη, χωρίς κανένα συμβιβασμό στην ευελιξία και την πρακτικότητα.  

KGM Musso Grand και Musso EV: Παρουσιάστηκαν και ενθουσίασαν -Τιμές

Παρόντες στην εκδήλωση ο καθένας με τον δικό του ρόλο ήταν ο κύριος Θωμάς Σταματόπουλος διευθυντής των μαρκών Nissan και KGM στην Ελλάδα με τον εξαιρετικό συνάδελφο ,δημοσιογράφο και σκηνοθέτη Πάρι Ποντίκα.  

Τα KGM Musso Grand και το Musso EV είναι διαθέσιμα στην ελληνική αγορά με τιμή εκκίνησης από 29.990 ευρώ και 49.990 ευρώ αντίστοιχα. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο επίσημο δίκτυο εμπόρων της KGM ή να επισκεφθούν τη διεύθυνση https://www.kgm.com.gr/el/dealers.

KGM Musso Grand και Musso EV: Παρουσιάστηκαν και ενθουσίασαν -Τιμές
 

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