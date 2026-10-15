Ρεπορτάζ για τις καταστροφρές που προκάλεσε η κακοκαιρία στη Ρόδο - Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Η κακοκαιρία που έπληξε τη Ρόδο, την Εύβοια και τις Σποράδες αφήνει πίσω της έναν νεκρό, εκτεταμένες πλημμύρες και σοβαρές ζημιές σε δρόμους, κατοικίες και επιχειρήσεις. Τα έντονα φαινόμενα υποχωρούν σταδιακά, αλλά οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ της Παρασκευής.

Ρόδος: Τραγικός θάνατος 62χρονου

Τραγωδία σημειώθηκε στην περιοχή Στεγνά, κοντά στον Αρχάγγελο της Ρόδου, κατά τη διάρκεια της χθεσινής ισχυρής βροχόπτωσης. Ένας 62χρονος εργαζόμενος σε ξενοδοχειακή μονάδα έχασε τη ζωή του, όταν ο χείμαρρος που υπερχείλισε παρέσυρε τέσσερα αυτοκίνητα προς τη θάλασσα.

Τα τρία οχήματα δεν είχαν επιβάτες. Στο τέταρτο βρισκόταν ο άτυχος άνδρας, ο οποίος δεν κατάφερε να εγκαταλείψει εγκαίρως το αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του, κοντά στην παραλία, ανάμεσα σε καλάμια και φερτά υλικά. Το όχημα είχε παρασυρθεί σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από το σημείο εκβολής του χειμάρρου.

Ο 62χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αρχαγγέλου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Καταγόταν από τη Βόρεια Ελλάδα και εργαζόταν σε ξενοδοχείο της περιοχής.

Κακοκαιρία: Εκτεταμένες πλημμύρες και ζημιές σε ολόκληρη τη Ρόδο

Η ένταση της βροχόπτωσης προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές του νησιού, μεταξύ των οποίων ο Αρχάγγελος, το Φαληράκι, τα Αφάντου, η Καλλιθέα και η Ιαλυσός.

Δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, οχήματα ακινητοποιήθηκαν και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής και των δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας για τον απεγκλωβισμό οδηγών. Στην περιοχή Ασγούρου απεγκλωβίστηκε γυναίκα από αυτοκίνητο που είχε ακινητοποιηθεί μέσα στα νερά, ενώ κοντά στη Λίνδο εμφανίστηκε υδροστρόβιλος.

Παράλληλα, προβλήματα καταγράφηκαν στην ηλεκτροδότηση και στις τηλεπικοινωνίες.

Ιδιαίτερα σοβαρή ήταν η κατάσταση στον δρόμο Αρχαγγέλου – Μαλώνας, στην τοποθεσία «Αίθωνας», όπου μεγάλος βράχος έπεσε στο οδόστρωμα. Από την πτώση προκλήθηκαν ζημιές στον δρόμο και στα προστατευτικά στηθαία, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία για λόγους ασφαλείας.

Ενδεικτική της σφοδρότητας των φαινομένων είναι η ποσότητα της βροχής που καταγράφηκε στο νησί. Μέσα σε περίπου έξι ώρες έπεσαν 264 χιλιοστά βροχής, ενώ οι εκτιμήσεις για τα μεγαλύτερα ύψη βροχόπτωσης φτάνουν περίπου τα 280 χιλιοστά.

Εξαιτίας των εκτεταμένων προβλημάτων, η Ρόδος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Εύβοια: Καταστροφές στον δρόμο Προκοπίου – Μαντουδίου

Σοβαρές ζημιές προκάλεσε η κακοκαιρία και στη βόρεια Εύβοια, όπου η υπερχείλιση του ποταμού Κηρέα κατέστρεψε τμήματα του δρόμου που συνδέει το Προκόπι με το Μαντούδι.

Τα ορμητικά νερά προκάλεσαν φθορές στο οδόστρωμα σε δύο διαφορετικά σημεία, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στον συγκεκριμένο οδικό άξονα. Παράλληλα, καταγράφηκαν πτώσεις δέντρων και χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής.

Προβλήματα σημειώθηκαν και στην περιοχή των Ψαχνών, όπου υπερχείλισε ο ποταμός Μεσσάπιος, με τα νερά να φτάνουν μέχρι τον δρόμο.

Νωρίτερα, οι κάτοικοι είχαν λάβει μήνυμα από το 112 με οδηγία προληπτικής απομάκρυνσης προς τα Ψαχνά. Στη Μακρυκάπα καταγράφηκαν επίσης εισροές νερού σε υπόγεια κατοικιών.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Διρφύων – Μεσσαπίων, στην περιοχή καταγράφηκαν περίπου 300 χιλιοστά βροχής. Η στάθμη του Μεσσαπίου υποχώρησε σημαντικά και η βροχόπτωση σχεδόν σταμάτησε, βελτιώνοντας την εικόνα στα σημεία που είχαν πληγεί.

Ωστόσο, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας παραμένουν σε επιφυλακή.

Κακοκαιρία: Πλημμύρες σε Σκιάθο και Σκόπελο

Σημαντικά προβλήματα καταγράφηκαν και στις Σποράδες, με τη Σκιάθο και τη Σκόπελο να αντιμετωπίζουν πλημμύρες και ζημιές.

Στη Σκιάθο πλημμύρισαν δρόμοι, καταστήματα και κατοικίες, ενώ η Πυροσβεστική χρειάστηκε να επέμβει για την αντιμετώπιση εισροών υδάτων. Στη Σκόπελο, μεγάλες ποσότητες νερού κατέβαιναν από τις ορεινές περιοχές, επιβαρύνοντας το οδικό δίκτυο και προκαλώντας προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.

Πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν και στην Αττική. Στην παραλία Μαρκοπούλου, στον Ωρωπό, η συσσώρευση νερού και τα φερτά υλικά που κατέβαιναν από ψηλότερα σημεία οδήγησαν στη διακοπή της κυκλοφορίας.

Η ορμή των υδάτων προκάλεσε ζημιές στο οδόστρωμα, με την Τροχαία να ρυθμίζει την κυκλοφορία και να εμποδίζει τη διέλευση οχημάτων από το επικίνδυνο σημείο.

Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη

Η κακοκαιρία οδήγησε στη λήψη αποφάσεων για την αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων στις πληγείσες περιοχές.

Στη Ρόδο, με απόφαση του δημάρχου, σήμερα, Πέμπτη, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων, ανεξαρτήτως βαθμίδας. Το μέτρο αφορά επίσης τους παιδικούς σταθμούς, τα ειδικά σχολεία, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, τις αθλητικές εγκαταστάσεις και άλλες εκπαιδευτικές δομές του δήμου.

Στον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων αποφασίστηκε επίσης να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία την Πέμπτη, ενώ στον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας αναφέρεται ότι παραμένουν κλειστά τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Στη Ρόδο, η αναστολή λειτουργίας των σχολείων αποσκοπεί και στη διενέργεια ελέγχων στις εγκαταστάσεις, ώστε να διαπιστωθεί ότι είναι ασφαλείς πριν από την επιστροφή των μαθητών.