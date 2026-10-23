Σοκαριστικό βίντεο από λούνα παρκ: 18χρονη εκσφενδονίστηκε από παιχνίδι

Ανασηκώθηκε η μπάρα ασφαλείας του καθίσματος - Νεκρή η άτυχη κοπέλα

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Τραγική κατάληξη είχε μια βραδιά διασκέδασης για 18χρονη σε λούνα παρκ στο Μεξικό, όταν εκσφενδονίστηκε από παιχνίδι που βρισκόταν σε λειτουργία.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by New York Post (@nypost)

Η νεαρή κοπέλα, η οποία σύμφωνα με δημοσιεύματα των τοπικών μέσων ονομαζόταν Γκαμπριέλα Ροντρίγκες Τεσόκο, τραυματίστηκε βαρύτατα από την πτώση. Παρά την άμεση επέμβαση των διασωστών και τη μεταφορά της στο νοσοκομείο, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

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Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τρίτης 20 Οκτωβρίου 2026, στο Κάμπο Σαν Λούκας, στην πολιτεία Μπάχα Καλιφόρνια Σουρ.

Η στιγμή της πτώσης και οι συνθήκες του δυστυχήματος

Η 18χρονη είχε ανέβει στο παιχνίδι «El Péndulo», γνωστό και ως «Loop Fighter», το οποίο πραγματοποιεί περιστροφικές κινήσεις σε μεγάλο ύψος.

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Βίντεο που τραβήχτηκαν από παρευρισκόμενους και δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τις τραγικές στιγμές του δυστυχήματος. Στα πλάνα διακρίνεται η μπάρα ασφαλείας του καθίσματος να ανασηκώνεται ενώ το παιχνίδι βρισκόταν σε λειτουργία. Η νεαρή χάνει τη στήριξή της και πέφτει στο έδαφος.

Όπως αναφέρουν μεξικανικά δημοσιεύματα, το παιχνίδι εξακολούθησε να κινείται για μερικά δευτερόλεπτα, μέχρι να παρέμβει ο χειριστής και να το σταματήσει.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει αποσαφηνιστεί τι προκάλεσε την ανύψωση της μπάρας ασφαλείας. 

Μετά την πτώση, διασώστες έφτασαν στο σημείο και παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στην κοπέλα, η οποία διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, υπέκυψε στα τραύματά της τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου.

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Σύμφωνα με πληροφορίες των τοπικών μέσων ενημέρωσης, η Γκαμπριέλα είχε ολοκληρώσει πρόσφατα τις σπουδές της στο Colegio de Bachilleres, στην περιοχή του Κάμπο Σαν Λούκας. Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε θλίψη στην τοπική κοινωνία, με πολλούς να στέλνουν μηνύματα συμπαράστασης στην οικογένειά της.

Σε εξέλιξη έρευνα για τα μέτρα ασφαλείας

Η Εισαγγελία της πολιτείας Μπάχα Καλιφόρνια Σουρ ξεκίνησε επίσημη έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο περιστατικό.

Ο χώρος του δυστυχήματος αποκλείστηκε ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι. 

Βασικό ερώτημα είναι γιατί ανασηκώθηκε η μπάρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του παιχνιδιού.

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Παράλληλα, διερευνάται εάν είχαν τηρηθεί οι προβλεπόμενοι κανόνες συντήρησης, ελέγχου και ασφαλούς λειτουργίας.

Προς το παρόν, οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει τα τελικά συμπεράσματά τους, ενώ δεν έχει αποδοθεί επίσημα ποινική ευθύνη σε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο.

Ο δήμος Λος Κάμπος εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο της 18χρονης και γνωστοποίησε ότι θα συνεργαστεί με τις εισαγγελικές αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

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Το παιχνίδι παραμένει εκτός λειτουργίας, ενώ παράλληλα έχουν δρομολογηθεί έλεγχοι και στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις.

 

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