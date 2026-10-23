Ιός Σαμόντα: Τι είναι & πώς μεταδίδεται - πού εμφανίστηκε το πρώτο κρούσμα

Τι αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

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STAR.GR
Υγεια
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Unsplash.com
Ιός Σαμόντα: Συναγερμός στη Γαλλία για το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο / Βίντεο: ΕΡΤ

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Οι γαλλικές υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν τον ιό Σαμόντα, που συνήθως πλήττει το ζωικό κεφάλαιο, για πρώτη φορά σε ασθενή, ο οποίος αργότερα πέθανε, προσθέτοντας ότι δεν φαίνεται να υπάρχει κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό σε αυτό το στάδιο.

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Ο ιός Σαμόντα είναι εντομογενής, πλήττει κυρίως ζώα και ιδιαίτερα βοοειδή, ενώ μεταδίδεται από το τσίμπημα σκνίπας.

Ο ιός Σαμόντα είναι εντομογενής, πλήττει κυρίως ζώα και ιδιαίτερα βοοειδή, ενώ μεταδίδεται από το τσίμπημα σκνίπας / Φωτογραφία: Unsplash.com

Ο ιός Σαμόντα είναι εντομογενής, πλήττει κυρίως ζώα και ιδιαίτερα βοοειδή, ενώ μεταδίδεται από το τσίμπημα σκνίπας / Φωτογραφία: Unsplash.com

«Παρά τις αρκετές δεκαετίες κυκλοφορίας του ιού Σαμόντα στην Αφρική και την Ασία, δεν είχαν καταγραφεί μέχρι τώρα ανθρώπινα κρούσματα. Πρόκειται επομένως για μια εξαιρετική περίπτωση που συμβαίνει σε έναν σοβαρά ανοσοκατεσταλμένο ασθενή», που νοσηλευόταν στη Λυών για σοβαρή ασθένεια και «ο οποίος πέθανε στις αρχές Οκτωβρίου», σύμφωνα με κοινή δήλωση των υπουργείων Υγείας και Γεωργίας.

Σε αυτό το στάδιο, όπως διευκρινίζουν, η υπόθεση είναι αυτή της «μόλυνσης μέσω του τσιμπήματος σκνίπας Culicoides στην ανατολική Γαλλία, μια περιοχή όπου ο ιός κυκλοφορεί στα ζώα κατά την άνοιξη/καλοκαίρι».

Και, σύμφωνα με έρευνες που έχουν ήδη διεξαχθεί, «οι εγκεφαλικές επιπλοκές που παρατηρήθηκαν στον ανοσοκατεσταλμένο ασθενή πριν από τον θάνατό του πιθανότατα συνδέονται με μόλυνση από τον ιό Σαμόντα», πρόσθεσαν.

Ωστόσο, επισήμαναν οι αρχές, πέρα ​​από αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, «βάσει αυτών που γνωρίζουμε σχετικά με αυτόν τον ιό, έως σήμερα δεν έχει εντοπιστεί κανένας κίνδυνος για την υγεία του γενικού πληθυσμού».

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«Κλινικές, βιολογικές και επιδημιολογικές έρευνες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη στο πλαίσιο της προσέγγισης 'Μια Υγεία', η οποία βασίζεται στην αλληλοεξάρτηση μεταξύ της ανθρώπινης υγείας, της υγείας των ζώων και των οικοσυστημάτων» και έχουν ενημερωθεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Νοσημάτων, σύμφωνα με την ανακοίνωση των υπουργείων.

Ο ιός Σαμόντα εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη Νιγηρία στα μέσα της δεκαετίας του 1960 και αναφέρθηκε σποραδικά σε βοοειδή στη Δυτική, Ανατολική και Νότια Αφρική, καθώς και στην Ιαπωνία. Εντοπίστηκε για πρώτη φορά αυτό το καλοκαίρι στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, σε κτηνοτροφικές μονάδες, σύμφωνα με τα δύο υπουργεία.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι είναι απίθανο το πρώτο καταγεγραμμένο σε άνθρωπο κρούσμα του ιού Σαμόντα, ο οποίος συνήθως εντοπίζεται σε εκτρεφόμενα ζώα, να εξαπλωθεί περαιτέρω, σημειώνοντας ωστόσο ότι παρακολουθεί την κατάσταση / Φωτογραφία: Unsplash.com

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι είναι απίθανο το πρώτο καταγεγραμμένο σε άνθρωπο κρούσμα του ιού Σαμόντα, ο οποίος συνήθως εντοπίζεται σε εκτρεφόμενα ζώα, να εξαπλωθεί περαιτέρω, σημειώνοντας ωστόσο ότι παρακολουθεί την κατάσταση / Φωτογραφία: Unsplash.com

Τα βοοειδή θεωρούνται ο κύριος ξενιστής μεταξύ των ζωικών ειδών που μπορούν να μολυνθούν. Σποραδικές περιπτώσεις μόλυνσης σε μικρά μυρηκαστικά και ιπποειδή εντοπίστηκαν, επίσης, αυτό το καλοκαίρι στη Γαλλία.

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: «Είναι απίθανο να οδηγήσει σε ευρύτερη εξάπλωση»

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι είναι απίθανο το πρώτο καταγεγραμμένο σε άνθρωπο κρούσμα του ιού Σαμόντα, ο οποίος συνήθως εντοπίζεται σε εκτρεφόμενα ζώα, να εξαπλωθεί περαιτέρω, σημειώνοντας ωστόσο ότι παρακολουθεί την κατάσταση.

«Με βάση τις τρέχουσες πληροφορίες και τις γνώσεις που έχουμε για τη μετάδοση ιών με κοινά γενετικά χαρακτηριστικά, πρόκειται για ένα μεμονωμένο κρούσμα σε άνθρωπο και είναι απίθανο να οδηγήσει σε ευρύτερη εξάπλωση αυτή τη στιγμή» ανέφερε ο ΠΟΥ σε μια δήλωσή του προς το πρακτορείο Reuters.

Πιστεύεται ότι ο άνθρωπος που ασθένησε και πέθανε από τον ιό είχε τσιμπηθεί από μια μολυσμένη σκνίπα στην ανατολική Γαλλία, όπου κυκλοφορεί ο Σαμόντα σε ζώα κατά την εαρινή και θερινή περίοδο, ανέφερε η γαλλική κυβέρνηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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