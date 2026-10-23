Τσαρούχας: «Λιώνει» για τη Νοτοπούλου: Το post για την υπέροχη γυναίκα του!

Το ερωτευμένο ζευγάρι ταξίδεψε στην Ιταλία

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Δείτε βίντεο για τη σχέση του Πασχάλη Τσαρούχα με την Κατερίνα Νοτοπούλου από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega»

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Mια πολύ γλυκιά καλοκαιρινή ανάμνηση από το ταξίδι του στη Σικελία θέλησε να μοιραστεί ο Πασχάλης Τσαρούχας, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία με άρωμα... γυναίκας!  

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Ο δημοφιλής ηθοποιός και η πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Νοτοπούλου, ζουν πλέον τον έρωτά τους χωρίς να κρύβονται. Οι δυο τους είχαν βρεθεί στην ατμοσφαιρική Κατάνια, γεμίζοντας τις μπαταρίες τους μακριά από τις αυξημένες επαγγελματικές και πολιτικές υποχρεώσεις της καθημερινότητας.

Στο στιγμιότυπο που ανέβασε ο Πασχάλης Τσαρούχας, τον βλέπουμε να ποζάρει με φόντο την Αίτνα, ενώ πίσω από τον φωτογραφικό φακό βρισκόταν η αγαπημένη του.

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Εκείνο όμως που «έκλεψε» τις εντυπώσεις και έκανε τα βλέμματα να κολλήσουν, ήταν η όμορφη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή του, εκφράζοντας δημόσια την αγάπη και τον θαυμασμό του:

«Τραβηγμένη από την υπέροχη γυναίκα μου Κατερίνα Νοτοπούλου στην Αίτνα, δύο ημέρες πριν την έκρηξη του ηφαιστείου».

Η ανάρτηση του Πασχάλη Τσαρούχα στο Facebook

Πώς ξεκίνησε ο έρωτάς τους

Η πρώτη τους γνωριμία έγινε λίγο πριν από το καλοκαίρι, με αφορμή κάποιες συναντήσεις για συνδικαλιστικά ζητήματα των ηθοποιών, στις οποίες έδινε το «παρών» η πολιτικός. Η χημεία ανάμεσά τους ήταν ακαριαία! Η σχέση τους εξελίχθηκε ταχύτατα, με το ζευγάρι να απολαμβάνει κοινές εξορμήσεις τόσο στη νότια Ιταλία όσο και στο εξοχικό του ηθοποιού στην Κόρινθο, κρατώντας αρχικά τον δεσμό τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Τσαρούχας σε Νοτοπούλου: «Κατερίνα ΜΟΥ. Ζωή μου. Ευτυχία μου» - Είναι μαζί!

Το επόμενο βήμα στη σχέση τους

Πλέον, το ζευγάρι έχει περάσει στο επόμενο στάδιο και συγκατοικεί, μοιράζοντας τον χρόνο του κυρίως στη Θεσσαλονίκη. Εκεί, η Κατερίνα Νοτοπούλου συνεχίζει δυναμικά την πολιτική της δραστηριότητα, ενώ ο γνωστός πρωταγωνιστής συμμετέχει στη θεατρική παράσταση «Ζορμπάς». Οι δυο τους είναι πιο ευτυχισμένοι από ποτέ, διανύοντας μια από τις πιο όμορφες και δημιουργικές περιόδους της ζωής τους!

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ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ
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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ
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