Η Alpine αποκάλυψε τα μοντέλα της στο Παρίσι

Η Alpine συμμετείχε με επιτυχία στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, υποδεχόμενη στο περίπτερό της περισσότερους από 270.000 επισκέπτες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη δυναμική γκάμα προϊόντων της μάρκας και το όραμά της για το μέλλον. Ανάμεσα στα σημαντικότερα εκθέματα, η Alpine A310 VISION ξεχώρισε ως ένα από τα αστέρια της διοργάνωσης, ενώ η Alpine A110 Sculpture επέτρεψε στο κοινό να πάρει μια πρώτη γεύση από τις γραμμές και τις αναλογίες της επερχόμενης, τρίτης γενιάς A110. Παράλληλα, η Alpine παρουσίασε ένα νέο κεφάλαιο στη δυνατότητα εξατομίκευσης των μοντέλων της, προσφέροντας τις κορυφαίες εξοπλιστικές εκδόσεις Atelier Alpine στα Alpine A290 και Alpine A390.



Alpine A310 VISION: Μια σύγχρονη, τολμηρή ματιά σε ένα εμβληματικό μοντέλο

Ένα από τα μεγάλα αστέρια του Σαλονιού Αυτοκινήτου του Παρισιού, η Alpine A310 VISION, προσέλκυσε το ενδιαφέρον με τη ριζοσπαστική σιλουέτα της και τη σύγχρονη, ρετρο-φουτουριστική προσέγγιση ενός εμβληματικού μοντέλου. Το πρωτότυπο παρουσιάστηκε στο Παρίσι από τον Philippe Krief, CEO της Alpine, και αποτελεί μια μοναδική δημιουργία που αναδεικνύει τις δυνατότητες της νέας, αρθρωτής πλατφόρμας Alpine Performance Platform (APP). Η πλατφόρμα βρίσκεται υπό εξέλιξη, με στόχο να μπορεί να υποστηρίξει διαφορετικούς τύπους

Alpine A110 Sculpture: Μια πρώτη ματιά στην επόμενη γενιά

Η σχεδιαστική ιδέα της επόμενης γενιάς Alpine A110, η οποία αναμένεται στα τέλη του 2027, αποκαλύφθηκε μέσα από ένα γλυπτό που παρουσιάστηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού από τον Antony Villain, Αντιπρόεδρο Σχεδιασμού της Alpine, και τον Pierre Gasly, οδηγό της ομάδας BWT Alpine Formula One Team.Η τρίτη γενιά Alpine A110, η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό σπορ αυτοκίνητο του είδους του παγκοσμίως, θα βασιστεί στις τεχνικές δυνατότητες της πλατφόρμας APP.



Atelier Alpine: Περισσότερες δυνατότητες εξατομίκευσης για τις A290 και A390

Η εξατομίκευση περνά σε νέο επίπεδο, καθώς η έκδοση Atelier Alpine προσφέρεται για πρώτη φορά στη Alpine A290, επιτρέποντας στους πελάτες να διαμορφώσουν το αυτοκίνητό τους σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους, διατηρώντας παράλληλα αναλλοίωτο το σχεδιαστικό DNA της μάρκας.

Η νέα έκδοση Collection έκανε την πρεμιέρα της στο Παρίσι και διατίθεται με τα δύο συστήματα κίνησης, 180 & 220 ίππων. Στο βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται το λευκό χρώμα Blanc Nival και η μαύρη οροφή, σε συνδυασμό με θόλους τροχών στο χρώμα του αμαξώματος, ζάντες Snowflake 19 ιντσών, ασημί εμπρός δαγκάνες φρένων και χρωμιωμένα εμβλήματα. Στο εσωτερικό, οι ανάγλυφες επενδύσεις και τα υφασμάτινα στοιχεία σε Bleu Profond και Gris Eveé συνδυάζονται με θερμαινόμενο μαύρο τιμόνι.Το πενταθέσιο, αμιγώς ηλεκτρικό σπορ fastback Alpine A390 παρουσίασε επίσης μια σειρά νέων χρωμάτων, επενδύσεων και φινιρισμάτων στο πλαίσιο της παρουσίασης της νέας έκδοσης Atelier Alpine.

Τόσο η Alpine A290 όσο και η A390 προσφέρουν πρόσβαση στο Google Gemini, μέσω του Alpine Portal με ενσωματωμένες υπηρεσίες Google (Google built-in).