Η Volvo Cars ανακοίνωσε ότι επεκτείνει τη συνεργασία της με την NVIDIA, προκειμένου να ξεκλειδώσει νέα επίπεδα ασφαλείας στην αυτοματοποιημένη τεχνολογία οδήγησης για τα μελλοντικά μοντέλα Volvo, αναβαθμίζοντας τη δεκαετή σύμπραξη των δύο εταιρειών.Η τεχνολογία, που έχει ως οδηγό την πρωτοποριακή τεχνογνωσία ασφαλείας της Volvo Cars και υποστηρίζεται από την αρχιτεκτονική υπολογιστών και τον αισθητήρα Hyperion της NVIDIA, θα δώσει στα μελλοντικά αυτοκίνητα Volvo τη δυνατότητα να πλοηγούνται με ασφάλεια σε σύνθετα πραγματικά περιβάλλοντα, από «πόρτα σε πόρτα». Αυτό συμπεριλαμβάνει κάθε συνθήκη, από αυτοκινητόδρομους και πυκνή κυκλοφορία πόλης μέχρι σενάρια στάθμευσης.



Η τεχνολογία θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά σε ένα μοντέλο Volvo επόμενης γενιάς, ως τμήμα της μεγαλύτερης προϊoντικής επέκτασης στην ιστορία της εταιρείας που ανακοινώθηκε πρόσφατα.



Η Volvo Cars θα συνδυάσει τα κορυφαία στον κλάδο συστήματα ασφαλείας αυτοκινήτων και την τεχνογνωσία της στην έρευνα και εξέλιξη με τις τεχνολογίες AI και επιταχυνόμενης υπολογιστικής της NVIDIA. Αυτές περιλαμβάνουν την αρχιτεκτονική υπολογιστών και τον αισθητήρα Hyperion, το λειτουργικό σύστημα Halos και το λογισμικό οδήγησης Alpamayo Stack.Από κοινού, οι δύο εταιρείες θα ανεβάσουν τον πήχη στην ασφάλεια αυτοκινήτων που υποστηρίζεται από AI, κάνοντας συγχρόνως την οδήγηση πιο εύκολη και αβίαστη για τους πελάτες, με βαθμιαία εφαρμογή των επιπέδων αυτοματοποιημένης οδήγησης «eyes-off» και «mind-off».

Η Volvo Cars παρέχει έρευνα σχεδόν ενός αιώνα για την ασφάλεια σε πραγματικές συνθήκες, καθώς και την ανθρωποκεντρική τεχνολογία της για την ανάπτυξη αυτών των συστημάτων. Φιλοδοξία είναι να θεσπιστεί ένα νέο σημείο αναφοράς για την αυτοματοποιημένη οδήγηση που θα είναι ασφαλής, εύκολη και θα αξίζει την εμπιστοσύνη των πελατών.

«Το όνομα Volvo είναι συνώνυμο της ασφάλειας στα αυτοκίνητα για σχεδόν 100 χρόνια,» λέει ο Håkan Samuelsson (Χόκαν Σάμιουελσον), Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Volvo Cars. «Η συνεργασία μας με την NVIDIA αξιοποιεί δύο ξεχωριστές δυνάμεις: την κορυφαία στον κλάδο τεχνογνωσία ασφαλείας και την τεχνολογία AI παγκόσμιας κλάσης. Ο συνδυασμός τους μας δίνει μία μοναδική ευκαιρία να δημιουργήσουμε ασφαλέστερα και πιο ελκυστικά αυτοκίνητα για τους πελάτες μας.»

«Η επιταχυνόμενη υπολογιστική έχει μετασχηματίσει το αυτοκίνητο σε έξυπνη μηχανή που μπορεί να κατανοήσει τον κόσμο γύρω της,» λέει ο Jensen Huang (Τζένσεν Χουάνκ), Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της NVIDIA. «Εδώ και σχεδόν έναν αιώνα, η Volvo προστατεύει τους ανθρώπους στον δρόμο. Από κοινού, συνδυάζουμε τα εξαιρετικά συστήματα ασφαλείας αυτοκινήτων της Volvo με τα NVIDIA Hyperion και Halos, για να δημιουργήσουμε μία νέα γενιά αυτοκινήτων που κάνει την οδήγηση πιο ασφαλή και αβίαστη.»

Η εν λόγω εκτεταμένη συνεργασία σηματοδοτεί ακόμα ένα ορόσημο στη μακροχρόνια σύμπραξη των δύο εταιρειών, η οποία ξεκίνησε το 2017. Η Volvo Cars φέρνει τις πιο προηγμένες υπολογιστικές δυνατότητες στον κλάδο στη νέα γενιά ηλεκτρικών αυτοκινήτων της και αναδεικνύεται σε ηγετική δύναμη στα αυτοκίνητα που καθορίζονται από το λογισμικό.