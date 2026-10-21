Τροχός της Τύχης: Κατάφερε ο Νίκος να λύσει τον γρίφο στην «Οικονομία»;

Εσύ τον βρήκες τον γρίφο;

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Επιμέλεια STAR.GR
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης, ο Νίκος έφτασε στον τελικό.
  • Η κατηγορία του γρίφου ήταν «Οικονομία».
  • Τα γράμματα που εμφανίστηκαν ήταν Π, Σ, Α.
  • Ο Νίκος πρότεινε τα γράμματα Κ, Μ, Ν και το φωνήεν Ο.
  • Δεν αναφέρεται αν ο Νίκος κατάφερε να λύσει τον γρίφο.

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης στις 18:25 στο Star, ο  παίκτης που έφτασε στον τελικό ήταν ο Νίκος  με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον  καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Nατάσα Κουβέλα 

Nατάσα Κουβέλα 

Η κατηγορία ήταν «Οικονομία» όπως ανακοίνωσε η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Π,Σ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Ο παίκτης  από την πλευρά του είπε το Κ, το Μ, και το Ν ενώ για φωνήεν είπε το Ο.

Τροχός της Τύχης: Κατάφερε ο Νίκος να λύσει τον γρίφο στην «Οικονομία»;

Κατάφερε ο παίκτης να λύσει τον γρίφο;

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ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
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ΓΡΙΦΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
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