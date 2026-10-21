Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης στις 18:25 στο Star, ο παίκτης που έφτασε στον τελικό ήταν ο Νίκος με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Nατάσα Κουβέλα

Η κατηγορία ήταν «Οικονομία» όπως ανακοίνωσε η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Π,Σ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Κ, το Μ, και το Ν ενώ για φωνήεν είπε το Ο.

Κατάφερε ο παίκτης να λύσει τον γρίφο;

Δείτε τον Τροχό της Τυχής