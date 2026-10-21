Δύο πρόσωπα έδωσαν στον αθλητικό εισαγγελέα σημαντικά στοιχεία για στημένους αγώνες στα πρωταθλήματα μπάσκετ ή ακόμα και σε σχολικούς αγώνες! Ουσιαστικά άνοιξαν την έρευνα και έτσι φθάσαμε στις έξι συλλήψεις, που προκάλεσαν σοκ στο χώρο του ελληνικού αθλητισμού.

Όπως ανέφερε στο αποκαλυπτικό της ρεπορτάζ η δικαστική συντάκτρια του Star Τασούλα Παπανικολάου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα, πρόκειται για τους πιο σημαντικούς μάρτυρες στην υπόθεση.

Στημένοι αγώνες μπάσκετ: Ένας διαιτητής και ένας πρώην παράγοντας οι μάρτυρες – «κλειδιά»

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε, ο ένας μάρτυρας είναι διαιτητής και ο άλλος πρώην παράγοντας του μπάσκετ που εμφανιζόταν και ως επενδυτής σε ομάδα της Α1. Τι είπαν στην κατάθεσή τους; «Ναι, έχουμε πάρει χρήματα στο παρελθόν για στήσιμο αγώνων». Έδωσαν μάλιστα ημερομηνίες και ονόματα και ξετύλιξαν το «κουβάρι» για το πώς δίνονταν χρηματικά ποσά για να στηθούν παιχνίδια και πώς το κύκλωμα τους πλησίαζε.

Οι συγκεκριμένοι μάρτυρες παρά το γεγονός ότι παραδέχτηκαν παράνομη πράξη δεν είναι κατηγορούμενοι. Ο λόγος είναι ότι πήγαν αυτοβούλως και κατέθεσαν, δίνοντας σημαντικά στοιχεία στην έρευνα, ενώ έχουν και την ιδιότητα του μάρτυρα στη δικογραφία. Τα στοιχεία που έδωσαν μέτρησαν ιδιαίτερα στη δικαστική αρχή και έτσι φθάσαμε στις έξι συλλήψεις.

Αύριο οι κατηγορούμενοι θα ενημερωθούν για τις καταθέσεις που τους «καίνε». Δεν θα απολογηθούν και θα ζητήσουν προθεσμία