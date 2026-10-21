Ο «Γρηγόρης» κι ο «Σταμάτης» επιστρέφουν στο Cash or Trash - Θα πουληθούν;

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο σήμερα Τετάρτη στις 17:20 στο Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σήμερα, 21 Οκτωβρίου, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται νέους πωλητές στο Cash or Trash.
  • Η Λιάνα φέρνει αντικείμενο της συλλογής του πατέρα της, επιδιώκοντας συγκεκριμένη τιμή πώλησης.
  • Νέα στοιχεία και ανατροπές αναμένονται στην εκτίμηση αντικειμένων, με ειδική κάρτα για υψηλότερες τιμές εκκίνησης.
  • Αγοραστές θα σχολιάζουν τις στρατηγικές και τις διαπραγματεύσεις κατά τη διάρκεια των δημοπρασιών.
  • Η εκπομπή προσφέρει ευκαιρίες για ανακάλυψη κρυμμένων θησαυρών και αυθόρμητες διαπραγματεύσεις.

Σήμερα, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στις 17:20, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις νέους πωλητές με τα ξεχωριστά αντικείμενά τους. 

Cash or Trash: Η επική φάρσα στη Μοιραράκη και το αντικείμενο που…έσπασε

Μετά από πολλά οικογενειακά συμβούλια, η νεαρή Λιάνα αποφάσισε να φέρει η ίδια στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash ένα από τα αντικείμενα της μεγάλης συλλογής του πατέρα της. Στο δωμάτιο των αγοραστών έχει έναν και μοναδικό στόχο: να πετύχει μια συγκεκριμένη τιμή πώλησης και να μην αποδεχθεί καμία χαμηλότερη προσφορά! Θα καταφέρει, άραγε, να πετύχει τον στόχο της;  

Ο «Γρηγόρης» κι ο «Σταμάτης» επιστρέφουν στο Cash or Trash - Θα πουληθούν;

Μητέρα και γιος έρχονται μαζί στην αγαπημένη τους εκπομπή, που αποτελεί οικογενειακή απόλαυση, για να ζήσουν από κοντά τη μοναδική εμπειρία της τηλεοπτικής δημοπρασίας! Στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash το υπέροχο ζευγάρι πωλητών παρουσιάζει ένα σερβίτσιο, ελπίζοντας σε μια υψηλή εκτίμηση και στο κλείσιμο μιας συμφέρουσας συμφωνίας. Θα ανταποκριθούν, άραγε, οι προσφορές των αγοραστών στις προσδοκίες τους; 

Cash or Trash: Τα ιδιαίτερα αντικείμενα του Θοδωρή

Ο «Γρηγόρης» κι ο «Σταμάτης» επιστρέφουν στο Cash or Trash - Θα πουληθούν;

Ο Γιώργος παρουσιάζει στο Cash or Trash ένα αντικείμενο σχεδόν 100 ετών! Ο Θάνος Λούδος αποκαλύπτει στον πωλητή πληροφορίες που αγνοούσε, ενώ μια ανατρεπτική εκτίμηση προκαλεί μεγάλη αναστάτωση και απρόσμενες αντιδράσεις στο δωμάτιο των αγοραστών. Πώς θα εξελιχθεί αυτή η δημοπρασία; 

Cash or Trash | Ο Μανσούρ έφερε ένα ιδιαίτερο σετ αντικειμένων

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις και νέες ανατροπές, για ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στις δημοπρασίες! Για ορισμένα ιδιαίτερα αξιόλογα αντικείμενα, ο εκτιμητής θα έχει στη διάθεσή του μια ειδική κάρτα, την οποία θα προσφέρει στον πωλητή. Η κάρτα θα ορίζει πάντα ένα συγκεκριμένο ποσό ως τιμή εκκίνησης μιας δημοπρασίας, ανεξάρτητα από την  τιμή εκτίμησης. Σε αυτή την περίπτωση, όσοι αγοραστές  επιθυμούν να διεκδικήσουν το αντικείμενο, θα  είναι υποχρεωμένοι να ξεκινήσουν τις προσφορές από την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας, γεγονός που αναμένεται να ανεβάσει τον ανταγωνισμό και να κάνει τις διαπραγματεύσεις ακόμα πιο συναρπαστικές!  
Οι εκπλήξεις, όμως, δεν σταματούν εκεί. Για πρώτη φορά, οι αγοραστές κάθε δημοπρασίας θα μπαίνουν στο booth και θα σχολιάζουν τους πωλητές, τις στρατηγικές και τις διαφωνίες μεταξύ τους, την εξέλιξη των δημοπρασιών, αλλά  και την τελική έκβαση. Οι αντιδράσεις τους και οι αυθόρμητες ατάκες τους υπόσχονται να δώσουν μια νέα, ακόμα πιο απολαυστική διάσταση στις δημοπρασίες του Cash or Trash.

H Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει για ακόμα μια σεζόν το Cash or Trash

H Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει για ακόμα μια σεζόν το Cash or Trash

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες κι άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο απολαυστικά επεισόδια! Κάθε αντικείμενο έχει τη δική του διαδρομή και τίποτα δεν είναι δεδομένο μέχρι να ανοίξει η πόρτα του δωματίου των αγοραστών. Εκεί, καθημερινά οι συλλέκτες και επαγγελματίες του χώρου, είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν και να «κονταροχτυπηθούν» αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους, ανεβάζοντας τον ανταγωνισμό και τις προσφορές. Σε αυτή την άτυπη διαμάχη, ποια από τις δύο ομάδες αγοραστών θα είναι η κερδισμένη της σεζόν;

Cash or Trash: Εντυπωσίασε η πορσελάνινη Μαρία Αντουανέτα - Πουλήθηκε;

Δυο νέοι αγοραστές, ο Γιώργος Φλαμπούρης και ο Γιάννης Καρβουτζής έρχονται αποφασισμένοι να αλλάξουν τις ισορροπίες, διεκδικώντας τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα!

Ο Θάνος Λούδος είναι ο εκτιμητής του Cash or Trash

Ο Θάνος Λούδος είναι ο εκτιμητής του Cash or Trash

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδη, η έμπορος κοσμημάτων και ρολογιών Ειρήνη Πλευράκη, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε. 

Πρωταγωνιστές, όμως, είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς;  

Cash or Trash: Ο Παναγιώτης φέρνει ένα vintage αντικείμενο ψυχαγωγίας!

Το Cash or Trash θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις! Ίσως η επόμενη συμφωνία να είναι η δική σου!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH TRAILER
 |
CASH OR TRASH
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
 |
ΘΑΝΟΣ ΛΟΥΔΟΣ
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