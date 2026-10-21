Δύσκολες στιγμές περνάει ο Γιώργος Τσαλίκης καθώς, όπως ισχυρίστηκε μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στα social media, επιτήδειοι έσπασαν το αυτοκίνητό του.

Ο τραγουδιστής, σύμφωνα με τα όσα στήριξε, τον είδαν να βγαίνει για να πάει στη δουλειά του και λίγο μετά πέταξαν πέτρες στα τζάμια κάνοντας μεγάλη ζημιά.

Ο ίδιος, όπως τόνισε, πιστεύει πως το δυσάρεστο περιστατικό συνέβη επειδή εξέφρασε την άποψή του και στήριξε τον Κωνσταντίνο Αργυρό που φωτογραφήθηκε μπροστά στον Πύργο του Άιφελ χωρίς να κάνει καμία αναφορά στα γεγονότα που συμβαίνουν στη Γαλλία(σ.σ: Στη Γαλλία επικρατεί αυτή τη στιγμή κλίμα εκτεταμένης έντασης, ταραχών και πολιτικής κρίσης).

«”Δεν έπρεπε πρώτα να τοποθετηθείς και να πεις συγγνώμη και ότι ξέρω ότι καίγεται το Παρίσι, αλλά έχω κλείσει αυτή την αίθουσα εδώ και ένα χρόνο και οι Έλληνες έχουν πληρώσει και χίλια συγνώμη;”. Δεν γίνεται όλοι Ναταλία και Σταματίνα μου που είστε τα πιο αγαπημένα μου πρόσωπα στην τηλεόραση, να είναι είναι ταυτισμένοι και να κάνουν διαγγέλματα, δεν το έχουν όλοι. Μπορεί το παιδί να έχει κάποιον στην ομάδα του, αλλά να μην το έχει και να μην νιώθει καλά. Θα μου πεις να μην κάνει το βίντεο του πρόμο, αλλά είναι καλλιτέχνης».

Ο Γιώργος Τσαλίκης υποστήριξε ακόμη, ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός συμβάλλει στην προβολή της ελληνικής μουσικής στο εξωτερικό και στη σύνδεση της ομογένειας με τη νεότερη γενιά στην Ελλάδα: «Ο μοναδικός Έλληνας αυτή τη στιγμή, που κάνει πράγματα στο εξωτερικό και φέρνει και ενώνει την ομογένεια και τη νεολαία στην Ελλάδα, είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Εντάξει; Κανονικά η συμπαθέστατη σε εμένα, πρέπει να το πω, κυρία Μενδώνη θα έπρεπε να τον κάνει έναν πολιτιστικό πρεσβευτή της νεολαίας στο εξωτερικό. Παίζει στους πιο εμβληματικούς χώρους του εξωτερικού και έχει ενώσει όλη την πιτσιρικαρία της ελληνικής ομογένειας απανταχού. Αφήστε τον, τα λύσαμε όλα και τα βάλαμε με τον Αργυρό» είπε κλείνοντας πρόσθεσε: «Με μία διάθεση υπεράσπισης του Κωνσταντίνου Αργυρού ξεκινάω την εβδομάδα μου, save Αργυρός» είπε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Τσαλίκης.



