Η μουσική βιογραφία «Song Sung Blue» στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Mε Hugh Jackman, Kate Hudson, Jim Belushi, σε σκηνοθεσία του Craig Brewer

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Την αληθινή ιστορία «Song Sung Blue» (2025, διάρκειας 132’) με τους Hugh Jackman, Kate Hudson, Jim Belushi και σκηνοθεσία του Craig Brewer θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 25 Οκτωβρίου (22:00) στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1

Η μουσική βιογραφία «Song Sung Blue» στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Ένα ζευγάρι δημιουργεί ένα συγκρότημα αφιερωμένο στον Νιλ Ντάιαμοντ και γνωρίζει απρόσμενη επιτυχία. Όμως ένα σοβαρό ατύχημα δοκιμάζει τον γάμο τους και το όνειρό τους να συνεχίσουν μαζί στη μουσική. Μην χάσετε τη συνέχεια την Κυριακή 25/10 (22:00).

Η μουσική βιογραφία «Song Sung Blue» στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στo Novacinema1, αλλά και On Demand μέσα από την πλατφόρμα Nova TV, όποτε εσύ επιθυμείς, με περισσότερες από 6.000 ταινίες και επεισόδια σειρών

Η μουσική βιογραφία «Song Sung Blue» στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

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Η μουσική βιογραφία «Song Sung Blue» στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

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