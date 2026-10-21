Στη ΓΑΔΑ η διεθνής διαιτητής του μπάσκετ Βάσω Τσαρούχα

Συνελήφθη για τα στημένα παιχνίδια στο ελληνικό μπάσκετ

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Αθλητικα
Στη ΓΑΔΑ η διεθνής διαιτητής του μπάσκετ Βάσω Τσαρούχα / MEGA

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Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ) οδηγήθηκε η διεθνής διαιτητής Βάσω Τσαρούχα, μετά τη σύλληψή της στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση των φερόμενων ως στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Η διαιτητής επέστρεψε την Τετάρτη (21/10) από την Κωνσταντινούπολη, όπου είχε μεταβεί για να διευθύνει αγώνα του EuroCup. Αστυνομικοί την περίμεναν στο αεροδρόμιο και προχώρησαν στη σύλληψή της, καθώς σε βάρος της είχε εκδοθεί σχετικό ένταλμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Τσαρούχα θα παραμείνει στη ΓΑΔΑ, μαζί με τους υπόλοιπους συλληφθέντες, ενώ την Πέμπτη αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή.

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Η υπόθεση έχει προκαλέσει μεγάλες αναταράξεις στο ελληνικό μπάσκετ. Συνολικά, έξι πρόσωπα βρίσκονται στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας, ανάμεσά τους ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, καθώς και άλλα πρόσωπα που συνδέονται με τη διαιτησία και τον χώρο του αθλήματος.

Οι κατηγορίες αφορούν, κατά περίπτωση, αδικήματα δωροδοκίας και δωροληψίας στο πλαίσιο της αθλητικής νομοθεσίας. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και ποιοι ενδέχεται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Η δικαστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και οι κατηγορίες θα εξεταστούν από τις αρμόδιες αρχές.
 

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