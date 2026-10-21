Τίρανα: Νέα επεισόδια με μολότοφ- Μέτρα Ράμα για «εκτόνωση» των διαδηλώσεων

Το Star στην πρωτεύουσα της Αλβανίας: Εικόνες καταστροφής στους δρόμους

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (21/10/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συγκρούσεις στην Τίρανα με διαδηλωτές να σπάνε αντικείμενα και να επιτίθενται στο πρωθυπουργικό γραφείο.
  • Ο Έντι Ράμα ανακοινώνει νέα μέτρα οικονομικής στήριξης για να εκτονώσει την κοινωνική δυσαρέσκεια, όπως κάλυψη ενοικίου για φοιτητές.
  • Κατηγορεί τους διαδηλωτές ως εξτρεμιστές και αποδίδει τις κινητοποιήσεις σε ξένες δυνάμεις.
  • Η αστυνομία απαντά με βία, ρίψεις νερού και δακρυγόνων, ενώ οι διαδηλωτές καλούν σε νέα συγκέντρωση.
  • Η κατάσταση παραμένει τεταμένη με σοβαρές καταστροφές στην πόλη.

Η αλβανική πρωτεύουσα έχει μετατραπεί σε πεδίο μάχης. Οι διαδηλωτές σπάνε τα πάντα στο πέρασμά τους, ενώ η αστυνομία συνεχίζει να απαντά με άγριες εκδηλώσεις βίας. Η απεσταλμένη του STAR στα Τίρανα, Κατερίνα Ρίστα, κατέγραψε λεπτό προς λεπτό όλα όσα συνέβησαν, αλλά και τη στιγμή που οι διαδηλωτές έσπασαν καρέκλες και επιχείρησαν να μπουν στο πρωθυπουργικό γραφείο.

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Ομιλία Ράμα σε κεντρική τράπεζα της Αλβανίας - «Ενορχηστρωμένη βία από εξτρεμιστές»

Την ώρα που τα επεισόδια συνεχίζονται έξω από το πρωθυπουργικό μέγαρο στα Τίρανα, ο Έντι Ράμα επιχειρεί να εκτονώσει την κοινωνική δυσαρέσκεια, ανακοινώνοντας νέα μέτρα οικονομικής στήριξης.

Μεταξύ άλλων, προανήγγειλε την κάλυψη του 50% του ενοικίου για μαθητές και φοιτητές, καθώς και οικονομική ενίσχυση για νέα ζευγάρια, σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει τη φυγή των νέων στο εξωτερικό.

Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στους διαδηλωτές, χαρακτηρίζοντάς τους εξτρεμιστές, ενώ απέδωσε τις κινητοποιήσεις σε ξένες δυνάμεις και έκανε λόγο για ενορχηστρωμένη βία. Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι όσοι προκαλούν καταστροφές θα αντιμετωπίσουν συνέπειες, ακόμη και περιορισμούς στα ταξίδια τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Την ίδια ώρα, οι διαδηλωτές καλούν σε νέα συγκέντρωση αύριο, στις έντεκα το πρωί, έξω από το Κοινοβούλιο, όπου αναμένεται να συζητηθούν οι εξελίξεις.

Αλβανία: Έσπασαν τις καρέκλες του διαλόγου έξω από το πρωθυπουργικό μέγαρο

Αλβανία: Το μένος των διαδηλωτών δεν καταλαγιάζει - Έσπασαν καρέκλες έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο 

Τίρανα: Νέα επεισόδια με μολότοφ- Μέτρα Ράμα για «εκτόνωση» των διαδηλώσεων

Το μένος των διαδηλωτών στην Αλβανία δεν καταλαγιάζει όσο περνούν οι μέρες, αντίθετα θεριεύει... Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι πολίτες ξεκίνησαν να σπάνε τις καρέκλες που έβγαλε ο Έντι Ράμα ως πρόσκληση σε διάλογο και προσπάθησαν να εισβάλουν στο πρωθυπουργικό γραφείο. Τα πράγματα είναι πολύ έκρυθμα, πολύ τεταμένα. 

Προηγήθηκε ένα ακόμη βράδυ κόλασης στο κέντρο των Τιράνων. Οι συγκεντρώσεις και οι πορείες στην καρδιά των Τιράνων δε σταμάτησαν, με την αλβανική αστυνομία να προσπαθεί να ανακόψει τη δυναμική των διαδηλώσεων με ρίψεις νερού και δακρυγόνων.

Οι διαδηλωτές έτρεχαν στους δρόμους της πόλης και έσπαγαν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Έβαλαν φωτιές στους δρόμους, κατέστρεψαν βιτρίνες επιχειρήσεων, με την αστυνομία να απαντά άμεσα με βία.

 

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Τίρανα: Το πρώτο φως της ημέρας αποκάλυψε το απόλυτο χάος στους δρόμους 

Το πρώτο φως της ημέρας αποκάλυψε την απόλυτη καταστροφή. Τα πάντα θύμιζαν πεδίο μάχης. Γύρω από την κεντρική πλατεία των Τιράνων, εκεί όπου κάθε βράδυ σημειώνονται τα σοβαρά επεισόδια, υπήρχαν καταστροφές τόσο σε κυβερνητικά κτίρια όσο και σε επιχειρήσεις. 

Με σκούπες στα χέρια, οι καταστηματάρχες μάζευαν τα γυαλιά από τις σπασμένες τζαμαρίες των επιχειρήσεών τους. Νιώθουν παγιδευμένοι, καθώς συμφωνούν με τις διαδηλώσεις, αλλά όχι με τον τρόπο που γίνονται.

Περπατώντας στην πόλη, παντού σπασμένα πεζοδρόμια. Οι πέτρες έχουν μετατραπεί σε πολεμοφόδια.


 

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