Ο Ράμα βλέπει τη Ρωσία πίσω από τις ταραχές, αλλά δε βλέπει τη διαφθορά

Στην υψηλότερη θέση στα ποσοστά δωροδοκίας στην Ευρώπη η Αλβανία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.10.26 , 00:09 GNTM ή... WWE; Τη Δευτέρα τα μοντέλα παλεύουν με τον εαυτό τους!
21.10.26 , 00:07 GNTM: Η αποχώρηση της Ανθής και τα δάκρυα στο πλατό
20.10.26 , 23:45 Φοιτητές έστησαν σκηνές στο Σύνταγμα - Νέο διήμερο κινητοποιήσεων
20.10.26 , 23:40 Θρίλερ στη Σίφνο: Ψαράς βρήκε σορό άνδρα στον όρμο Βαθύ
20.10.26 , 23:29 Παιανία: Συμμορία έκλεψε καλώδια χαλκού αξίας άνω του 1 εκατ.
20.10.26 , 23:20 Μετανάστες Ντελιβεράδες Χωρίς Δίπλωμα Οδήγησης & Άδεια Παραμονής
20.10.26 , 23:10 Πέθανε σε ηλικία 42 ετών η Κάιλ Κένεντι, εγγονή του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι
20.10.26 , 23:00 GNTM: Η φωτογραφία της Καρολίνας διχάζει τους κριτές
20.10.26 , 22:58 Κατερίνα Καινούργιου: Η τρυφερή στιγμή με την 6 μηνών κόρη της, Ξένια
20.10.26 , 22:47 «Χτύπησε» Το Πρώτο Καμπανάκι Για Την Capital Maritime Finance
20.10.26 , 22:43 GNTM: Χαμός στο σπίτι για τα άπλυτα πιάτα!
20.10.26 , 22:33 Δείπνο Προς Τιμήν Των Μεγάλων Δωρητών Του Τηλεμαραθωνίου Του ΑΝΤ1
20.10.26 , 22:30 GNTM: Η Ανθή μπλοκάρει στη φωτογράφιση!
20.10.26 , 22:24 Ρία Ελληνίδου: Βόλτα στην Αθήνα με casual look και τσάντα 4.000 ευρώ
20.10.26 , 22:14 Κλήρωση Τζόκερ 20/10/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 2.700.000 ευρώ
Ηλίας Βρεττός: Για camping στον Όλυμπο με την 6 μηνών έγκυο σύζυγό του
Έχετε παλιές δραχμές στο συρτάρι; Μπορεί να βγάλετε χιλιάδες ευρώ
Μελβούρνη: Οι ανιψιές του Γιώργου Μαζωνάκη στο 40ημερο μνημόσυνό του
Απεργία 21/10: Ποιοι συμμετέχουν - Αυξημένα μέτρα από την ΕΛΑΣ
Τριπλή πληρωμή για συνταξιούχους: Πότε πιστώνονται συντάξεις & τα 400 ευρώ
Σαχάρα Ρέι: Πέθανε στα 34 της η πρώην σύντροφος του Τζάστιν Μπίμπερ
GNTM: Η αποχώρηση της Ανθής και τα δάκρυα στο πλατό
Κατερίνα Καινούργιου: Η τρυφερή στιγμή με την 6 μηνών κόρη της, Ξένια
Σίσσυ Χρηστίδου: Στην Κέρκυρα με τον σύντροφό της, Στέφανο Νεδέλκο
Πέθανε σε ηλικία 42 ετών η Κάιλ Κένεντι, εγγονή του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα «βλέπει» ξένες μυστικές υπηρεσίες πίσω από τις ταραχές στα Τίρανα, όμως η διαφθορά και η ανεργία είναι αντικειμενικοί παράγοντες που πρεσάρουν την κυβέρνησή του. 

Οκτώ ημέρες συνεχών διαδηλώσεων στα Τίρανα - Υπό πίεση ο Ράμα

Όπως ανέλυσε ο Διευθυντής Σύνταξης του Star Ηλίας Παπανικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα, πρόκειται για μία χώρα που περιμένει πώς και πώς την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς όμως να πληροί τις βασικές προϋποθέσεις. 

Όσον αφορά αυτό που λέγεται «κράτος δικαίου», η Αλβανία βρίσκεται στην 91η θέση ανάμεσα σε 182 χώρες στον τομέα της διαφθοράς, ενώ  είναι στην υψηλότερη θέση στα ποσοστά δωροδοκίας στην Ευρώπη!

«Φλέγεται» η Αλβανία: Επεισόδια και ταραχές-Διαδηλώτρια νοσηλεύεται σε κώμα

Το 52% των πολιτών αναφέρουν πως τους έχουν ζητήσει φακελάκι. Μάλιστα είναι συνηθισμένο φαινόμενο να δωροδοκούνται ακόμα και…  τροχονόμοι για να μην κόψουν κλήση. 

Οι δείκτες διαφθοράς στην Αλβανία πιέζουν τον Ράμα

Οι δείκτες διαφθοράς στην Αλβανία πιέζουν τον Ράμα 

Και οι δείκτες της οικονομίας όμως είναι αμείλικτοι για τον Ράμα. Η ανεργία για νέους κάτω των 25 ετών έχει εκτοξευτεί στο 22,7%, οι νέοι που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης και εργασίας ξεπερνούν το 25%. Συγκλονιστικό είναι επίσης, ότι κατά δήλωση του κόσμου, 1 στους 3 βιώνει σοβαρή υλική στέρηση.

Όσον αφορά τον ποιον εννοεί ο Ράμα όταν μιλάει για «ξένο δάκτυλο», ο Η. Παπανικολάου απάντησε στη σχετική ερώτηση της Μ. Ζαχαρέα: «Εννοεί ξεκάθαρα του Πούτιν. Είναι βέβαια αστείο επιχείρημα, καθώς οι Αλβανοί είναι ενεργειακά και γεωπολιτικά σε θέση ήσσονος σημασίας και η αποσταθεροποίηση του Ράμα θα έφερνε στην εξουσία σίγουρα ένα νέο φιλοαμερικανό πρωθυπουργό, οπότε η Ρωσία δεν θα κέρδιζε κάτι. Οι ίδιοι οι Αλβανοί, θεωρούν ότι η χώρα τους ανήκει στην αμερικανική σφαίρα επιρροής και αυτό δεν αλλάζει από κάποιες διαδηλώσεις».  
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΝΤΙ ΡΑΜΑ
 |
ΑΛΒΑΝΙΑ
 |
ΡΩΣΙΑ
 |
ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΤΙΡΑΝΑ
 |
ΤΙΡΑΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κάιλ Κένεντι: Πέθανε Στα 42 Της Η Εγγονή Του Ρ. Φ. Κένεντι
Κοσμος
Πέθανε σε ηλικία 42 ετών η Κάιλ Κένεντι, εγγονή του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι
Γαλλία καταστροφές
Κοσμος
Το Star στη Γαλλία: Ζητάνε να κατέβει ο Στρατός στους δρόμους!
Τίρανα: Συνεχίζονται Για 8η Μέρα Τα Επεισόδια
Κοσμος
Οκτώ ημέρες συνεχών διαδηλώσεων στα Τίρανα - Υπό πίεση ο Ράμα
Ryanair: Προειδοποίηση Για Αυξήσεις Τιμών Στα Εισιτήρια
Κοσμος
Ryanair: Προειδοποίηση για σημαντικές αυξήσεις τιμών των εισιτηρίων το 2027
Δικαιώματα επιβατών στην Ευρώπη
Κοσμος
«Πράσινο φως» για καλύτερη εφαρμογή των δικαιωμάτων των επιβατών στην ΕΕ
Βίαια επεισόδια στη Γαλλία και διαδηλώσεις στην Αλβανία
Κοσμος
Από τη Γαλλία έως την Αλβανία: Οργή στους δρόμους και διαδηλώσεις
Κιμ Γιονγκ Ουν: Η Απάντηση Στις Φήμες Θανάτου Του
Κοσμος
Ο Κιμ Γιονγκ Ουν είναι ζωντανός - Η απάντησή του στις φήμες ότι πέθανε
Γενιά Ζ
Κοσμος
Γενιά Ζ: 4+1 λόγοι που απολύονται λίγο μετά την πρόσληψη
Καθυστέρηση έγκρισης Patriot στην Ουκρανία
Κοσμος
Ουκρανία: «Μπλόκο» Τραμπ στους Patriot – Νέα ένταση με τον Ζελένσκι
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top