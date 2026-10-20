Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα «βλέπει» ξένες μυστικές υπηρεσίες πίσω από τις ταραχές στα Τίρανα, όμως η διαφθορά και η ανεργία είναι αντικειμενικοί παράγοντες που πρεσάρουν την κυβέρνησή του.

Όπως ανέλυσε ο Διευθυντής Σύνταξης του Star Ηλίας Παπανικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα, πρόκειται για μία χώρα που περιμένει πώς και πώς την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς όμως να πληροί τις βασικές προϋποθέσεις.

Όσον αφορά αυτό που λέγεται «κράτος δικαίου», η Αλβανία βρίσκεται στην 91η θέση ανάμεσα σε 182 χώρες στον τομέα της διαφθοράς, ενώ είναι στην υψηλότερη θέση στα ποσοστά δωροδοκίας στην Ευρώπη!

Το 52% των πολιτών αναφέρουν πως τους έχουν ζητήσει φακελάκι. Μάλιστα είναι συνηθισμένο φαινόμενο να δωροδοκούνται ακόμα και… τροχονόμοι για να μην κόψουν κλήση.

Οι δείκτες διαφθοράς στην Αλβανία πιέζουν τον Ράμα

Και οι δείκτες της οικονομίας όμως είναι αμείλικτοι για τον Ράμα. Η ανεργία για νέους κάτω των 25 ετών έχει εκτοξευτεί στο 22,7%, οι νέοι που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης και εργασίας ξεπερνούν το 25%. Συγκλονιστικό είναι επίσης, ότι κατά δήλωση του κόσμου, 1 στους 3 βιώνει σοβαρή υλική στέρηση.

Όσον αφορά τον ποιον εννοεί ο Ράμα όταν μιλάει για «ξένο δάκτυλο», ο Η. Παπανικολάου απάντησε στη σχετική ερώτηση της Μ. Ζαχαρέα: «Εννοεί ξεκάθαρα του Πούτιν. Είναι βέβαια αστείο επιχείρημα, καθώς οι Αλβανοί είναι ενεργειακά και γεωπολιτικά σε θέση ήσσονος σημασίας και η αποσταθεροποίηση του Ράμα θα έφερνε στην εξουσία σίγουρα ένα νέο φιλοαμερικανό πρωθυπουργό, οπότε η Ρωσία δεν θα κέρδιζε κάτι. Οι ίδιοι οι Αλβανοί, θεωρούν ότι η χώρα τους ανήκει στην αμερικανική σφαίρα επιρροής και αυτό δεν αλλάζει από κάποιες διαδηλώσεις».

