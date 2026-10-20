Οκτώ ημέρες συνεχών διαδηλώσεων στα Τίρανα - Υπό πίεση ο Ράμα

Το Star στην αλβανική πρωτεύουσα: Επεισόδια στην πλατεία Σκεντέρμπεη

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Αποστολή Star στα Τίρανα / Κατερίνα Ρίστα (20/10/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνεχείς διαδηλώσεις στα Τίρανα για όγδοη ημέρα κατά της κυβέρνησης Ράμα, με σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας.
  • Οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του πρωθυπουργού και την καταπολέμηση της διαφθοράς, κυρίως νέοι που ανησυχούν για το μέλλον τους.
  • Ο Ράμα προσπαθεί να απαντήσει με επαφές και υποσχέσεις για μπόνους και αυξήσεις μισθών στους αστυνομικούς.
  • Η κατάσταση παραμένει τεταμένη, με νέες κινητοποιήσεις προγραμματισμένες για το Σάββατο.
  • Οι διαδηλωτές επισημαίνουν την επιθυμία τους να παραμείνουν και να εργαστούν στην Αλβανία.

Νέα ένταση καταγράφηκε στα Τίρανα, όπου για όγδοη συνεχή ημέρα συνεχίζονται οι διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης του Έντι Ράμα. Στο κέντρο της αλβανικής πρωτεύουσας, κοντά στο πρωθυπουργικό μέγαρο και στην πλατεία Σκεντέρμπεη, σημειώθηκαν νέες σφοδρές συγκρούσεις ανάμεσα σε αστυνομικές δυνάμεις και διαδηλωτές, με το κλίμα να παραμένει εξαιρετικά βαρύ.

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Νέα ένταση καταγράφηκε στα Τίρανα, όπου για όγδοη συνεχή ημέρα συνεχίζονται οι διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης του Έντι Ράμα.

Η κάμερα του Star και η απεσταλμένη στην αλβανική πρωτεύουσα, Κατερίνα Ρίστα, κατέγραψαν εικόνες όπως σπασμένα πλακάκια και πεζοδρόμια, τα οποία χρησιμοποιούνται ως πρόχειρα πολεμοφόδια. Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν το πλήθος, ενώ από την πλευρά των διαδηλωτών εκτοξεύτηκαν φωτοβολίδες, πέτρες και μολότοφ προς κυβερνητικά κτίρια.

Τι ζητούν οι διαδηλωτές στα Τίρανα

Το βασικό αίτημα όσων παραμένουν στους δρόμους είναι η παραίτηση του Αλβανού πρωθυπουργού και η αντιμετώπιση της διαφθοράς. Στους δρόμους γύρω από την κεντρική πλατεία βρίσκονται κυρίως νέοι άνθρωποι, οι οποίοι δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσουν.

Η κινητοποίηση συνδέεται και με την αγωνία των νέων για το μέλλον τους στην Αλβανία. Πολλοί βλέπουν ως μοναδική διέξοδο τη μετανάστευση, καθώς θεωρούν ότι μετά τις σπουδές τους δεν θα έχουν πρόσβαση σε εργασία στη χώρα τους.

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Οκτώ ημέρες συνεχών διαδηλώσεων στα Τίρανα - Υπό πίεση ο Ράμα

Η απάντηση Ράμα και το κλίμα στην αλβανική πρωτεύουσα

Ο Έντι Ράμα επιχειρεί να απαντήσει στην πίεση των τελευταίων ημερών με επαφές και παρεμβάσεις προς επαγγελματικές ομάδες και τις δυνάμεις ασφαλείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, συναντήθηκε με αστυνομικούς, ενώ ακολούθησε συνάντηση με εκπαιδευτικούς και διευθυντές λυκείων στα Τίρανα.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός φέρεται να προσφέρει μπόνους ύψους 2.500 ευρώ στους αστυνομικούς και να υπόσχεται αυξήσεις μισθών από την 1η Ιανουαρίου. Ενώπιον εκπαιδευτικών υποστήριξε ότι όσοι προκαλούν τα επεισόδια έχουν ψυχολογικά προβλήματα και απέδωσε την κινητοποίηση νέων και σε επιρροές από το TikTok και ξένες δυνάμεις.

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Μάλιστα, δήλωσε πως «κανένας δεν θα σταματήσει την πορεία της Αλβανίας προς την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Η κατάσταση στα Τίρανα παραμένει έκρυθμη, με τους διαδηλωτές να δίνουν νέο ραντεβού για το Σάββατο. Το κεντρικό μήνυμα που μεταφέρουν είναι ότι θέλουν να μείνουν και να εργαστούν στη χώρα τους. 

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