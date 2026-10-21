Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα συνεχίστηκαν για ένατη ημέρα οι διαδηλώσεις στα Τίρανα της Αλβανίας, με τις συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών να κλιμακώνονται και την ένταση να μεταφέρεται έξω από το πρωθυπουργικό μέγαρο. Διαδηλωτές έσπασαν τις καρέκλες που είχε τοποθετήσει ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα ως συμβολική πρόσκληση για διάλογο, ενώ αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να τους απομακρύνουν, καθώς ορισμένοι πλησίασαν τις εισόδους του κτιρίου.

Η απεσταλμένη του Star στα Τίρανα, Κατερίνα Ρίστα, κατέγραψε λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις, μεταφέροντας εικόνες από μια πόλη που εξακολουθεί να βρίσκεται σε αναβρασμό.

Αλβανία: Νύχτα έντασης με δακρυγόνα και καταστροφές

Η όγδοη νύχτα των κινητοποιήσεων σημαδεύτηκε από νέα επεισόδια στους δρόμους της αλβανικής πρωτεύουσας. Διαδηλωτές και αστυνομικοί βρέθηκαν αντιμέτωποι, με τις δυνάμεις ασφαλείας να χρησιμοποιούν δακρυγόνα και ρίψεις νερού για να περιορίσουν τις συγκεντρώσεις.

Οι εικόνες που κατέγραψε η κάμερα του Star αποτυπώνουν τις καταστροφές στο κέντρο των Τιράνων. Σπασμένες βιτρίνες καταστημάτων, φθορές σε κτίρια, κατεστραμμένα φανάρια και διαλυμένα πεζοδρόμια συνθέτουν το σκηνικό μετά τις νυχτερινές συγκρούσεις.

Στην περιοχή γύρω από την κεντρική πλατεία, όπου σημειώνονται τα σοβαρότερα επεισόδια, καταγράφηκαν ζημιές τόσο σε κυβερνητικά κτίρια όσο και σε επιχειρήσεις. Ανάμεσα σε αυτά και το κτίριο της Κεντρικής Τράπεζας της Αλβανίας.

Το πρώτο φως της ημέρας αποκάλυψε την έκταση των φθορών, ενώ οι κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν και σήμερα.

Αλβανία: Οι καρέκλες του διαλόγου και η πρόταση του Έντι Ράμα

Λίγο πριν από τις 08:00, ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα εμφανίστηκε μπροστά από το πρωθυπουργικό μέγαρο, τοποθετώντας ξανά καρέκλες και γράφοντας πάνω τους τη λέξη «διάλογος».

Με αυτή την κίνηση επιχείρησε να απευθύνει νέο κάλεσμα στους διαδηλωτές για συνεννόηση, αναγνωρίζοντας, σύμφωνα με όσα μετέφερε η Κατερίνα Ρίστα, ότι έχουν πολλούς λόγους να διαμαρτύρονται, αλλά όχι να προκαλούν καταστροφές.

Ωστόσο, η ανταπόκριση των συγκεντρωμένων ήταν διαφορετική. Όταν οι διαδηλωτές έφτασαν στο σημείο από την πλευρά του πανεπιστημίου, ανέβηκαν στον χώρο όπου βρίσκονταν οι καρέκλες και τις έσπασαν, απορρίπτοντας στην πράξη την πρόσκληση του πρωθυπουργού.

Η συμβολική κίνηση του Έντι Ράμα δε φάνηκε να εκτονώνει την κατάσταση. Αντίθετα, το πρωθυπουργικό μέγαρο μετατράπηκε εκ νέου σε επίκεντρο της αντιπαράθεσης.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, η κατάσταση έγινε ιδιαίτερα τεταμένη, όταν ομάδες διαδηλωτών πλησίασαν τις εισόδους του πρωθυπουργικού μεγάρου και άρχισαν να προκαλούν φθορές στον χώρο.

Όπως μετέδωσε η απεσταλμένη του Star, ορισμένοι συγκεντρωμένοι κινήθηκαν προς διαφορετικές πλευρές του κτιρίου, ενώ άλλοι έσπαγαν τις καρέκλες που είχαν τοποθετηθεί για τον διάλογο.

Οι αστυνομικές δυνάμεις παρενέβησαν, προσπαθώντας να απομακρύνουν τους συγκεντρωμένους και να αποτρέψουν την προσέγγιση στις εισόδους.

Την ίδια ώρα, ο Έντι Ράμα είχε απευθύνει νέο μήνυμα υπέρ του διαλόγου μέσω των προσωπικών του λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Γιατί διαδηλώνουν οι πολίτες στην Αλβανία

Οι κινητοποιήσεις δεν περιορίζονται σε ένα μόνο ζήτημα. Οι διαδηλωτές εκφράζουν ευρύτερη δυσαρέσκεια για την κατάσταση στη χώρα.

Στους δρόμους βρίσκονται φοιτητές και μαθητές, αλλά και πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας, ακόμη και ηλικιωμένοι. Παρότι η παρουσία του κόσμου ήταν μικρότερη σε σχέση με προηγούμενες ημέρες, η συμμετοχή διαφορετικών ηλικιακών ομάδων αποτύπωνε το εύρος της κοινωνικής δυσαρέσκειας.

Στο επίκεντρο των διαμαρτυριών βρίσκονται η κατάσταση στην παιδεία και την υγεία, οι χαμηλοί μισθοί, οι υψηλές τιμές των τροφίμων και η διαφθορά.