Renault 4 E-Τech electric Canvas Roof σε... βιτρίνα

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Αυτοκινητο
Renault 4 E-Τech electric Canvas Roof σε... βιτρίνα
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To Renault 4 E-Tech electric αποτελεί την αναβίωση του θρυλικού Renault 4L, του μοντέλου που άλλαξε τα δεδομένα της αυτοκίνησης από το 1961 που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά, ως, μεταξύ άλλων, το πρώτο hatchback της αυτοκινητιστικής ιστορίας. Ένα αυτοκίνητο που συνδέθηκε με την ελευθερία των μετακινήσεων, αφού ήταν ευέλικτο στην πόλη και ικανό στον ανοιχτό δρόμο – ή μερικές φορές και εκτός αυτού – με χώρους και άνεση για όλα. 

Στη σύγχρονή του μορφή το Renault 4 επιστρέφει ως αμιγώς ηλεκτρικό E-Tech electric, για να δώσει το δικό του στίγμα σε μία από τις πιο δημοφιλείς κατηγορίες της αγοράς, αυτή των B-SUV. Ένα πραγματικό «voiture à vivre», το νέο Renault 4 έχει compact διαστάσεις, άνετους χώρους για 5, και χώρο αποσκευών 420 λίτρων, με μοναδική αισθητική εκτός και εντός, που το κάνει να ξεχωρίζει από οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί. Μια αισθητική που οφείλεται στις έξυπνες σχεδιαστικές αναφορές στο παρελθόν. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ευφυής εσωτερική του διαμόρφωση, επιτρέπει τη μεταφορά αντικειμένων μήκους έως 2,2 μέτρων, με την αναδίπλωση της πλάτης του καθίσματος του συνοδηγού.

Στο Golden Hall, το Renault 4 E-Tech electric

Στο Golden Hall, το Renault 4 E-Tech electric, που θα παραμένει μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, παρουσιάζεται στην πιο ξεχωριστή έκδοση της γκάμας, Canvas Roof. Η ηλεκτρικά ανοιγόμενη, υφασμάτινη οροφή της έκδοσης αποτελεί ένα εντυπωσιακό σχεδιαστικό στοιχείο που χαρίζει στο Renault 4 E-Tech electric αναβαθμισμένη εμφάνιση. Το όχημα σχεδιάστηκε εξαρχής για να φιλοξενήσει υφασμάτινη οροφή, επομένως δεν υπάρχει επίπτωση σε κανένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του, όπως για παράδειγμα στο εσωτερικό ύψος του χώρου των επιβατών. 

Στο Golden Hall, το Renault 4 E-Tech electric

Η ηλεκτρικά ανοιγόμενη, υφασμάτινη οροφή έχει μήκος 92 cm και πλάτος 80 cm, πλημμυρίζοντας την καμπίνα με φως και επιτρέποντας σε όλους τους επιβάτες, εμπρός και πίσω, να απολαμβάνουν την εμπειρία του ανοιχτού ουρανού. Παράλληλα, μπορεί να ανοίγει σε διάφορες ενδιάμεσες θέσεις, ανάλογα με τις ανάγκες, μέσω κουμπιού —στο κλειδί ή κοντά στον εσωτερικό καθρέφτη— ή μέσω φωνητικού ελέγχου με το avatar Reno. 

To Renault 4 E-Tech electric Canvas Roof εξοπλίζεται με την μπαταρία των 52kWh και τον ηλεκτροκινητήρα των 150 ίππων, ενώ έχει μέγιστη αυτονομία 409 χλμ. Η γκάμα του Renault 4 E-Tech electric  είναι διαθέσιμη στην ελληνική αγορά με τιμή από €26.000 (η τιμή αφορά στην έκδοση Renault 4 E-Tech electric 50kWh 150 evolution με κρατική επιδότηση ΚΗ3 3.000€, όφελος απόσυρσης ΚΗ3 1.500€ και όφελος προωθητικού προγράμματος Renault Reward 3.000€.). 

Στο Golden Hall, το Renault 4 E-Tech electric

Για όλο το διάστημα που το Renault 4 E-Tech electric Canvas Roof θα βρίσκεται Golden Hall, οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν όλα τα μοναδικά χαρακτηριστικά του, ενώ η ειδικά εκπαιδευμένη Renault Experience Team είναι διαθέσιμη καθημερινά, από τις 16.00-21.00 και το Σάββατο από τις 11.00-20.00, για να λύσει όλες τις απορίες των ενδιαφερομένων για το μοντέλο. 
 

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