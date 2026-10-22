Η Honda συμπληρώνει 500 αγώνες στη Formula 1

Έχοντας ξεκινήσει την πορεία της στη Formula 1 το 1964, η Honda ετοιμάζεται να συμπληρώσει 500 αγώνες στο Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Formula 1 της FIA, που θα διεξαχθεί στο Circuit of The Americas, στο Όστιν του Τέξας, από την Παρασκευή 23 έως την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026 (τοπική ώρα). Για να τιμήσει αυτή τη σημαντική στιγμή, τα μονοθέσια AMR26 της Aston Martin Aramco Formula OneTeam (AMAF1) θα φέρουν το ειδικό επετειακό λογότυπο Honda500. Παράλληλα, η Honda θα υλοποιήσει και άλλες επετειακές ενέργειες.





Η πορεία της Honda στη Formula 1 ξεκίνησε στο Grand Prix Γερμανίας το 1964. Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, η εταιρεία συμμετείχε στο πρωτάθλημα με διαφορετικούς ρόλους: ως εργοστασιακή ομάδα που εξέλισσε τόσο τα σασί όσο και τους κινητήρες των μονοθεσίων της, ως προμηθευτής κινητήρων και ως κατασκευαστής μονάδων ισχύος.Με αφορμή τη συμπλήρωση 500 αγώνων, η Honda θα υλοποιήσει μια σειρά από επετειακές πρωτοβουλίες, τιμώντας τα επιτεύγματα του παρελθόντος και επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της να συνεχίσει να αναλαμβάνει νέες προκλήσεις.

Ειδική ιστοσελίδα και επετειακό βίντεο για την ιστορία των 500 αγώνων

Στις 20 Οκτωβρίου 2026, η Honda εγκαινίασε μια ειδική ιστοσελίδα αφιερωμένη στην ιστορία της στη Formula 1, από την πρώτη της συμμετοχή στο Grand Prix Γερμανίας το 1964.

Παράλληλα, δημοσίευσε ένα επετειακό βίντεο που αναδεικνύει την πορεία της Honda μέσα από 500 αγώνες, στο επίσημο κανάλι της στο YouTube και στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης

