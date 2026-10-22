Η Honda συμπληρώνει 500 αγώνες στη Formula 1

Το ειδικό επετειακό λογότυπο Honda500 θα εμφανίζεται στα μονοθέσια AMR26

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.10.26 , 16:03 «Μια νύχτα με άρωμα Sinatra στην Αθήνα» στο Μέγαρο Μουσικής
22.10.26 , 16:03 Νωρίτερα οι συντάξεις Νοεμβρίου 2026
22.10.26 , 16:00 Τα πέντε ζώδια που δίνουν πάντα μία δεύτερη ευκαιρία στον έρωτα
22.10.26 , 15:55 Απόστολος Λύτρας: Ερωτευμένος ξανά λίγες ημέρες μετά το διαζύγιό του
22.10.26 , 15:46 Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί noodles πασίγνωστης εταιρείας
22.10.26 , 15:37 Stars System: Έντονες εξελίξεις για τέσσερα ζώδια το Σαββατοκύριακο
22.10.26 , 15:32 First Dates: «Ήθελα να της πετάξω το πιάτο στο κεφάλι»
22.10.26 , 15:13 Πώς δρούσε η αλυσίδα πιτσαρίας: Το... κέρασμα στους πελάτες με τα μετρητά
22.10.26 , 14:56 Συνέντευξη Star: Από τα 198 κιλά σε ένα παγκόσμιο «Ταξίδι Αυτοενδυνάμωσης»
22.10.26 , 14:52 Η Χρύσπα... βίωσε το σουξέ της: «Στην απιστία φεύγω, το έχω κάνει πράξη»
22.10.26 , 14:31 Επίδομα 400 ευρώ: Πότε πληρώνεται τον Νοέμβριο και ποιοι το δικαιούνται;
22.10.26 , 14:30 Νικόλας Χαλκιαδάκης: Η ηλικία, το πτυχίο από το ΤΕΦΑΑ και οι γονείς του
22.10.26 , 14:22 Sneak Preview Τα Φαντάσματα: Η απόφαση της Θεοφανίας και ο νέος έρωτας
22.10.26 , 14:21 Κολωνός: Αναστάτωση με διαρροή αερίου σε σχολεία
22.10.26 , 14:18 28η Οκτωβρίου: Ετοιμασίες για τη στρατιωτική παρέλαση
Μπήλιου: Ο Ήλιος στον Σκορπιό - Σε ποιον τομέα θα επηρεάσει το κάθε ζώδιο
Επίδομα 400 ευρώ: Πότε πληρώνεται τον Νοέμβριο και ποιοι το δικαιούνται;
Απόστολος Λύτρας: Ερωτευμένος ξανά λίγες ημέρες μετά το διαζύγιό του
Φαίη Σκορδά: To casual chic look της με super mini denim φούστα
Βαλέρια Λάτσιου: Περήφανοι γονείς με τους βαθμούς της Μενεγάκη και Λάτσιος!
Πώς δρούσε η αλυσίδα πιτσαρίας: Το... κέρασμα στους πελάτες με τα μετρητά
Δραγούμη για Γεωργούλη: «Δεν έχω το άγχος ότι θα πουν ότι τα έχουμε»
Η Καινούργιου τραγουδάει για τη μικρή Ξένια - Τα αγαπημένα της τραγούδια
Η Βερνίκου στο Mount Yasur στο Βανουάτου - «Είχα ταχυπαλμία τρεις ώρες»
Τσιμτσιλή - Μπούκη: Chic & Comfortable για shopping στο κέντρο της Αθήνας
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Η Honda συμπληρώνει 500 αγώνες στη Formula 1
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έχοντας ξεκινήσει την πορεία της στη Formula 1 το 1964, η Honda ετοιμάζεται να συμπληρώσει 500 αγώνες στο Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Formula 1 της FIA, που θα διεξαχθεί στο Circuit of The Americas, στο Όστιν του Τέξας, από την Παρασκευή 23 έως την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026 (τοπική ώρα). Για να τιμήσει αυτή τη σημαντική στιγμή, τα μονοθέσια AMR26 της Aston Martin Aramco Formula OneTeam (AMAF1) θα φέρουν το ειδικό επετειακό λογότυπο Honda500. Παράλληλα, η Honda θα υλοποιήσει και άλλες επετειακές ενέργειες.

Η Honda συμπληρώνει 500 αγώνες στη Formula 1

Η πορεία της Honda στη Formula 1 ξεκίνησε στο Grand Prix Γερμανίας το 1964. Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, η εταιρεία συμμετείχε στο πρωτάθλημα με διαφορετικούς ρόλους: ως εργοστασιακή ομάδα που εξέλισσε τόσο τα σασί όσο και τους κινητήρες των μονοθεσίων της, ως προμηθευτής κινητήρων και ως κατασκευαστής μονάδων ισχύος.Με αφορμή τη συμπλήρωση 500 αγώνων, η Honda θα υλοποιήσει μια σειρά από επετειακές πρωτοβουλίες, τιμώντας τα επιτεύγματα του παρελθόντος και επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της να συνεχίσει να αναλαμβάνει νέες προκλήσεις.

Ειδική ιστοσελίδα και επετειακό βίντεο για την ιστορία των 500 αγώνων
Στις 20 Οκτωβρίου 2026, η Honda εγκαινίασε μια ειδική ιστοσελίδα αφιερωμένη στην ιστορία της στη Formula 1, από την πρώτη της συμμετοχή στο Grand Prix Γερμανίας το 1964.
Παράλληλα, δημοσίευσε ένα επετειακό βίντεο που αναδεικνύει την πορεία της Honda μέσα από 500 αγώνες, στο επίσημο κανάλι της στο YouTube και στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
HONDA
 |
500 ΑΓΩΝΕΣ
 |
FORMULA 1
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το OMODA X έκανε παγκόσμια πρεμιέρα
Αυτοκινητο
Το OMODA X έκανε παγκόσμια πρεμιέρα και άλλαξε ότι ξέραμε μέχρι σήμερα
Παρουσίαση KGM Musso Grand και Musso EV- Τιμές
Αυτοκινητο
KGM Musso Grand και Musso EV: Παρουσιάστηκαν και ενθουσίασαν -Τιμές
Pirelli: Οι επιλογές ελαστικών για το GP ΗΠΑ στο Ώστιν
Αυτοκινητο
Pirelli: Οι επιλογές ελαστικών για το GP ΗΠΑ
Volvo: Τι νέο φέρνει στην ασφάλεια και την αυτοματοποιημένη οδήγηση
Αυτοκινητο
Volvo: Τι νέο φέρνει στην ασφάλεια και την αυτοματοποιημένη οδήγηση
Ηλεκτρικό VW ID. Polo: Διαθέσιμο σε όλες τις εκθέσεις στην Ελλάδα
Αυτοκινητο
Ηλεκτρικό VW ID. Polo: Διαθέσιμο σε όλες τις εκθέσεις στην Ελλάδα
VW ID. Buzz: Ρεκόρ Guinness με 99.767 χιλιόμετρα
Αυτοκινητο
VW ID. Buzz: Ο γύρος του κόσμου με ρεκόρ Guinness
MGS5 EV : Το πιο αξιόπιστο οικογενειακό SUV για οικογένειες
Αυτοκινητο
MGS5 EV: Το πιο αξιόπιστο οικογενειακό SUV για οικογένειες
Όμιλος Σφακιανάκη: Η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκει εργασία
Αυτοκινητο
Όμιλος Σφακιανάκη: Η τεχνητή νοημοσύνη σας βρίσκει εργασία
Η BMW X3 M50 xDrive ντύθηκε στα μαύρα
Αυτοκινητο
Η BMW X3 M50 xDrive ντύθηκε στα μαύρα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top