Πεντανόστιμη και εύκολη συνταγή για μακαρονοσαλάτα με παντζάρι

Ένα υγιεινό πιάτο, με αγνά υλικά που μπορεί να γίνει και νηστίσιμο

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Μακαρονοσαλάτα με παντζάρια από τον Χρήστο Μοίρα

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Παρασκευή στο πλατό της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα και ο Χρήστος Μοίρας φέρνει ένα πιάτο που μπορεί να γίνει και νηστίσιμο. Δίνει μία συνταγή για Μακαρονοσαλάτα με Παντζάρια που μπορείτε να τη φτιάξετε εύκολα, χρησιμοποιώντας απλά υλικά.

Πεντανόστιμη και εύκολη συνταγή για μακαρονοσαλάτα με παντζάρι

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Μακαρονοσαλατα με παντζάρι

Πεντανόστιμη και εύκολη συνταγή για μακαρονοσαλάτα με παντζάρι

Υλικά

Πεντανόστιμη και εύκολη συνταγή για μακαρονοσαλάτα με παντζάρι

    •    300 -400 γρ παντζάρια καθαρισμένα & σε κύβους
    •    2 σκελίδες σκόρδο
    •    100-150γρ ελαιόλαδο
    •    200 γρ. Φέτα 
    •    χυμό από ½ λεμόνι 
    •    80 ml νερό στο οποίο έβρασαν τα ζυμαρικά
    •    αλάτι
    •    φρεσκοτριμμένο πιπέρι
    •    Άνηθο 

Εκτέλεση

Πεντανόστιμη και εύκολη συνταγή για μακαρονοσαλάτα με παντζάρι

  • Βάζουμε σε μπολ τα παντζάρια και το σκόρδο, ραντίζουμε με 2-3 κ.σ. ελαιόλαδο, πασπαλίζουμε με αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και ανακατεύουμε απαλά.
  • Τα απλώνουμε σε ταψί φούρνου περασμένο με λαδόκολλα και τα ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 190°C στις αντιστάσεις, για περίπου 35 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν και να ροδίσουν.
  • Βάζουμε τα παντζάρια και το ψημένο σκόρδο σε επεξεργαστή τροφίμων, λίγο χυμό λεμονιού και το ελαιόλαδο και πολτοποιούμε καλά.
  • Αφήνουμε στην άκρη.
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