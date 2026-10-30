Παρασκευή στο πλατό της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα και ο Χρήστος Μοίρας φέρνει ένα πιάτο που μπορεί να γίνει και νηστίσιμο. Δίνει μία συνταγή για Μακαρονοσαλάτα με Παντζάρια που μπορείτε να τη φτιάξετε εύκολα, χρησιμοποιώντας απλά υλικά.
Δείτε βήμα-βήμα τη διαδικασία
Πεντανόστιμο και πικάντικο κοτόπουλο με κάρυ, με μία εξωτική συνταγή
Μακαρονοσαλατα με παντζάρι
Υλικά
• 300 -400 γρ παντζάρια καθαρισμένα & σε κύβους
• 2 σκελίδες σκόρδο
• 100-150γρ ελαιόλαδο
• 200 γρ. Φέτα
• χυμό από ½ λεμόνι
• 80 ml νερό στο οποίο έβρασαν τα ζυμαρικά
• αλάτι
• φρεσκοτριμμένο πιπέρι
• Άνηθο
Εκτέλεση
- Βάζουμε σε μπολ τα παντζάρια και το σκόρδο, ραντίζουμε με 2-3 κ.σ. ελαιόλαδο, πασπαλίζουμε με αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και ανακατεύουμε απαλά.
- Τα απλώνουμε σε ταψί φούρνου περασμένο με λαδόκολλα και τα ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 190°C στις αντιστάσεις, για περίπου 35 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν και να ροδίσουν.
- Βάζουμε τα παντζάρια και το ψημένο σκόρδο σε επεξεργαστή τροφίμων, λίγο χυμό λεμονιού και το ελαιόλαδο και πολτοποιούμε καλά.
- Αφήνουμε στην άκρη.