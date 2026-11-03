«Χτύπημα» των ΗΠΑ στο Ιράν εν μέσω εκλογών!

Στο στρατηγικής σημασίας νησί Κεσμ στα Στενά του Ορμούζ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.11.26 , 17:44 Με βύθιση του γαλλικού ερευνητικού απειλεί η Τουρκία με «διαρροές»!
03.11.26 , 17:34 Cash or Trash: Δείτε το βραχιόλι των 18 καρατίων που έφερε ο Τζον
03.11.26 , 17:31 Σύρος: Καταγγελία για εκρηκτικό μηχανισμό σε κρουαζιερόπλοιο
03.11.26 , 17:27 Γιάννης Τσιμιτσέλης για την κόρη του: «Είναι πολύ λαμπερό πλάσμα»
03.11.26 , 17:09 Λέκκας: «Το Ρέθυμνο θα πρέπει να είναι προετοιμασμένο για τσουνάμι»
03.11.26 , 16:40 «Χτύπημα» των ΗΠΑ στο Ιράν εν μέσω εκλογών!
03.11.26 , 16:37 Η Alexandra Căpitănescu την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου στο Temple Athens
03.11.26 , 16:05 Έκρηξη Πλάκα: Φωτογραφίες Ντοκουμέντα Από Τις Σωληνώσεις
03.11.26 , 16:02 Συγκινεί Η Οικογένεια Του Νικήτα 6 Μήνες Μετά Τη Δολοφονία
03.11.26 , 16:00 Θέλεις να κρατήσει η σχέση σου; Ακολούθησε αυτά τα 6 old school tips
03.11.26 , 15:59 ΜΚΟ: Έβγαζαν Χρήματα Πουλώντας Έντυπα Άλλων Οργανώσεων
03.11.26 , 15:50 ΜΚΟ: Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των κατηγορούμενων
03.11.26 , 15:48 GNTM: Τα μοντέλα φωτογραφίζονται για καμπάνια μαγιό Dsquared²!
03.11.26 , 15:42 Αυτονομία 72 ωρών: Νέες οδηγίες της ΕΕ για την αντιμετώπιση κρίσεων
03.11.26 , 15:27 Μικρό Παλλάς: Αγαπημένα ζευγάρια στην επίσημη πρεμιέρα των «Λύκων»
Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: Επίσημη εμφάνιση με τον σύντροφό της, Θύμιο Φράγκο
«Λύγισε» ο Γιώργος Λιάγκας στον αέρα - «Δεν μπορώ να μιλήσω... »
Μικρό Παλλάς: Αγαπημένα ζευγάρια στην επίσημη πρεμιέρα των «Λύκων»
Νάντια Μπέλε: Το Instagram, οι σπουδές, τα κοσμήματα και το Cash or Trash
Αποχωρεί από τον ΑΝΤ1 μετά από 21 χρόνια - «Υποστέλλω τη σημαία μου»
Τζωρτίνα Σερπιέρη: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τον θάνατο της Μαρινέλλας
Με βύθιση του γαλλικού ερευνητικού απειλεί η Τουρκία με «διαρροές»!
Κάστανα: Πόση ώρα τα βράζουμε για να μπορούν ξεφλουδίζουν εύκολα
Μέλι ή ζάχαρη; Πόσες θερμίδες έχουν και ποιο είναι τελικά πιο υγιεινό;
Η κλασική συνταγή για ζύμη πίτσας, που φέρνει γευστικές αναμνήσεις
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν επιθέσεις στο νησί Κεσμ του Ιράν κατά τη διάρκεια των εκλογών για Βουλή και Γερουσία.
  • Σύμφωνα με την Wall Street Journal, οι επιθέσεις περιλάμβαναν περιορισμένους βομβαρδισμούς με έντονες εκρήξεις.
  • Ιρανικά μέσα ανέφεραν πέντε εκρήξεις και την παρουσία δύο αεροσκαφών στην περιοχή.
  • Το νησί Κεσμ είναι στρατηγικής σημασίας για τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.
  • Η κατάσταση στο Ιράν παραμένει τεταμένη, με πιθανότητα νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal,  έπληξαν χθες το νησί του Ιράν Κεσμ, στα Στενά του Ορμούζ, σε μια συγκυρία που οι πολίτες των ΗΠΑ ψηφίζουν για την εκλογή Βουλής και Γερουσίας.

Ενδιάμεσες εκλογές: Η ώρα της κρίσης για τον Ντόναλντ Τραμπ    

Όπως ανέφερε η δημοσιογράφος του Star Έλγκα Νταϊφά, το βίντεο δείχνει έντονες λάμψεις φωτός που προηγήθηκαν δυνατών εκρήξεων πίσω από κτίρια στο νησί. 

Το πλήγμα των ΗΠΑ στο ιρανικό νησί Κεσμ

Το πλήγμα των ΗΠΑ στο ιρανικό  νησί Κεσμ  

Αμερικανοί αξιωματούχοι που μίλησαν χωρίς να κατονομάζονται, ανεφεραν ότι το χτύπημα  είναι στο πλαίσιο βομβαρδισμών περιορισμένης έκτασης.

Εν τω μεταξύ το ιρανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων μετέδωσε ότι ακούστηκαν πέντε εκρήξεις στο νησί Κεσμ και ότι κάτοικοι είδαν δυο αεροσκάφη στην περιοχή. 

Ιράν: «Θα χτυπήσουμε χωρίς γεωγραφικά όρια, αν επιτεθούν ξανά οι ΗΠΑ»

Το νησί έχει κομβικό ρόλο στην προσπάθεια του Ιράν να διατηρεί τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. 

Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου μεγάλου πλήγματος  

Το νέο πλήγμα υπενθυμίζει ότι η κατάσταση στο Ιράν παραμένει ρευστή και το ενδεχόμενο νέων πολεμικών επιχειρήσεων ευρέιας κλιμακας παραμένει στο τραπέζι.

Ιράν: Διαβίβασε στις ΗΠΑ τους όρους του για να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΡΑΝ
 |
ΗΠΑ
 |
ΠΛΗΓΜΑ ΗΠΑ
 |
ΕΠΙΘΕΣΗ ΗΠΑ
 |
ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ
 |
ΕΚΛΟΓΕΣ ΗΠΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αυτονομία 72 Ωρών Συστήνει Η Κομισιόν Στους Πολίτες Της ΕΕ
Κοσμος
Αυτονομία 72 ωρών: Νέες οδηγίες της ΕΕ για την αντιμετώπιση κρίσεων
Έβερεστ: Σύγκρουση ελικοπτέρων στο Νεπάλ – Ένας νεκρός
Κοσμος
Σύγκρουση ελικοπτέρων στο Έβερεστ - Βίντεο από τη στιγμή της συντριβής
Εκλογές ΗΠΑ: Οι Ελληνοαμερικανοί Που Συμμετέχουν
Κοσμος
ΗΠΑ: Οι Ελληνοαμερικανοί που συμμετέχουν στις ενδιάμεσες εκλογές
Συντριβή Αεροσκάφους: Ποια Είναι Η 20χρονη Συγκυβερνήτης
Κοσμος
Ποια είναι η 20χρονη συγκυβερνήτης του Learjet που συνετρίβη στη Φλόριντα
Ενδιάμεσες Εκλογές: Κρίσιμη Δοκιμασία Για Τον Τραμπ
Κοσμος
Ενδιάμεσες εκλογές: Η ώρα της κρίσης για τον Ντόναλντ Τραμπ
Ενδιάμεσες Εκλογές ΗΠΑ: Προβάδισμα Δημοκρατικών
Κοσμος
Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Προβάδισμα των Δημοκρατικών δίνουν οι δημοσκοπήσεις
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
Κοσμος
Έφυγε τα ξημερώματα από την Ελλάδα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ!
Επίθεση Χάκερς Στα Ευρωπαϊκά Σούπερ Μάρκετ
Κοσμος
Σαμποτάζ σε Ευρωπαϊκά σούπερ μάρκετ: Ανέβασαν τη θερμοκρασία στους 50°C
Η ρωσική πυρηνική απειλή με πυραύλους
Κοσμος
Η Ρωσία απειλεί με χρήση πυρηνικών το ΝΑΤΟ λόγω του Καλίνινγκραντ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top