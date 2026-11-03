Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, έπληξαν χθες το νησί του Ιράν Κεσμ, στα Στενά του Ορμούζ, σε μια συγκυρία που οι πολίτες των ΗΠΑ ψηφίζουν για την εκλογή Βουλής και Γερουσίας.

Όπως ανέφερε η δημοσιογράφος του Star Έλγκα Νταϊφά, το βίντεο δείχνει έντονες λάμψεις φωτός που προηγήθηκαν δυνατών εκρήξεων πίσω από κτίρια στο νησί.

Το πλήγμα των ΗΠΑ στο ιρανικό νησί Κεσμ

Αμερικανοί αξιωματούχοι που μίλησαν χωρίς να κατονομάζονται, ανεφεραν ότι το χτύπημα είναι στο πλαίσιο βομβαρδισμών περιορισμένης έκτασης.

Εν τω μεταξύ το ιρανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων μετέδωσε ότι ακούστηκαν πέντε εκρήξεις στο νησί Κεσμ και ότι κάτοικοι είδαν δυο αεροσκάφη στην περιοχή.

Το νησί έχει κομβικό ρόλο στην προσπάθεια του Ιράν να διατηρεί τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου μεγάλου πλήγματος

Το νέο πλήγμα υπενθυμίζει ότι η κατάσταση στο Ιράν παραμένει ρευστή και το ενδεχόμενο νέων πολεμικών επιχειρήσεων ευρέιας κλιμακας παραμένει στο τραπέζι.