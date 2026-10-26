Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Ο Τραμπ ψήφισε παρότι στο παρελθόν ήταν κατά της πρόωρης επιστολικής ψήφου / MEGA

Νέο σάλο προκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ με δηλώσεις που έκανε στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ χθες, Κυριακή 25/10. Συγκεκριμένα, στο κοινό της συγκέντρωσης βρισκόταν η πασίγνωστη ράπερ Νίκι Μινάζ, στηρίζοντας τους Ρεπουμπλικανούς ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών σε ολόκληρη τη χώρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος την κάλεσε στο βήμα, σχολιάζοντας τα οπίσθιά της.

You know our countries in serious trouble when conservative politicians have to use black female rappers with huge asses to win elections. https://t.co/vMHYIA5fag — Big Tom Callahan🇺🇸 (@CallahanAutoCo) October 25, 2026

«Παρεμπιπτόντως, είδα πριν ένα πολύ ωραίο κ@@ο. Αυτό της Νίκι Μινάζ», είπε με το πλήθος να επευφημεί. «Είναι αδύνατον να μην τον προσέξεις», συνέχισε, «Νίκι, σήκω όρθια να σε δουν όλοι. Πραγματικά, δεν περνά απαρατήρητος».

Απίστευτο σχόλιο Τραμπ για τα... οπίσθια της Νίκι Μινάζ / AP (Julia Demaree Nikhinson)

«Ελπίζω η Νίκι να μην προσβλήθηκε, αλλά αγαπάμε τη Νίκι. Είναι μαζί μας εδώ και πολύ καιρό», πρόσθεσε.

Trump: I looked at one hell of a beautiful ass before, Nicki Minaj. That's hard to miss. Stand up. https://t.co/5UJQ6gEBTO — Headquarters (@HQNewsNow) October 25, 2026

Η 43χρονη ράπερ είναι γνωστή υποστηρίκτρια του Ντόναλντ Τραμπ και του κινήματος MAGA (Make America Great Again). Αυτή τη φορά, μάλιστα, ταξίδεψε μαζί του με το Air Force 1 και δε δίστασε να τραβήξει και να ανεβάσει στα social media βίντεο μέσα από το προεδρικό αεροσκάφος.

Nicki Minaj takes fans inside Air Force One before joining President Trump at his Michigan rally. The rapper shares a behind-the-scenes video from aboard the presidential aircraft, giving followers a rare glimpse inside as she travels with the president to Michigan ahead of the midterm elections. Minaj joined Trump on the campaign trail as Republicans made a push to rally voters ahead of Election Day, taking the stage at the Michigan event after traveling aboard Air Force One with the president. @NICKIMINAJ — Fox News (@FoxNews) October 26, 2026

Εντύπωση προκαλεί, επίσης, ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών ΜΜΕ το όνομα της 43χρονης Νίκι Μινάζ έπεσε στο τραπέζι για τη θέση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου.