«Έχει υπέροχο κ@@ο»: Το σχόλιο Τραμπ στη Μινάζ σε προεκλογική συγκέντρωση

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«Έχει υπέροχο κ@@ο»: Το σχόλιο Τραμπ στη Μινάζ σε προεκλογική συγκέντρωση
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Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Julia Demaree Nikhinson)
Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Ο Τραμπ ψήφισε παρότι στο παρελθόν ήταν κατά της πρόωρης επιστολικής ψήφου / MEGA

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Νέο σάλο προκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ με δηλώσεις που έκανε στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ χθες, Κυριακή 25/10. Συγκεκριμένα, στο κοινό της συγκέντρωσης βρισκόταν η πασίγνωστη ράπερ Νίκι Μινάζστηρίζοντας τους Ρεπουμπλικανούς ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών σε ολόκληρη τη χώρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος την κάλεσε στο βήμα, σχολιάζοντας τα οπίσθιά της. 

«Παρεμπιπτόντως, είδα πριν ένα πολύ ωραίο κ@@ο. Αυτό της Νίκι Μινάζ», είπε με το πλήθος να επευφημεί. «Είναι αδύνατον να μην τον προσέξεις», συνέχισε, «Νίκι, σήκω όρθια να σε δουν όλοι. Πραγματικά, δεν περνά απαρατήρητος».

Ξέφυγε πάλι ο Τραμπ: «Έχεις χαμηλό IQ», είπε σε δημοσιογράφο - Βίντεο

Η Νίκι Μινάζ στο Μίσιγκαν μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ

Απίστευτο σχόλιο Τραμπ για τα... οπίσθια της Νίκι Μινάζ / AP (Julia Demaree Nikhinson)

«Ελπίζω η Νίκι να μην προσβλήθηκε, αλλά αγαπάμε τη Νίκι. Είναι μαζί μας εδώ και πολύ καιρό», πρόσθεσε. 

Η 43χρονη ράπερ είναι γνωστή υποστηρίκτρια του Ντόναλντ Τραμπ και του κινήματος MAGA (Make America Great Again). Αυτή τη φορά, μάλιστα, ταξίδεψε μαζί του με το Air Force 1 και δε δίστασε να τραβήξει και να ανεβάσει στα social media βίντεο μέσα από το προεδρικό αεροσκάφος. 

Νίκι Μινάζ: Συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών στο αεροδρόμιο του Άμστερνταμ

Εντύπωση προκαλεί, επίσης, ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών ΜΜΕ το όνομα της 43χρονης Νίκι Μινάζ έπεσε στο τραπέζι για τη θέση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου.

 

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