Παπουτσάκη: «Δεν είμαι ερωτευμένη & δεν το έχω στα άμεσα σχέδιά μου»

Η απαιτητική της καθημερινότητα με δύο παιδιά

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Kατερίνα Παπουτσάκη: Όσα είπε στο Happy Day με αφορμή την πρεμιέρα της στη μουσική παράσταση με τον Τζερόμ Καλουτά

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H Kατερίνα Παπουτσάκη μίλησε για την απαιτητική καθημερινότητά της ως μαμά, απάντησε τι θα διάλεγε ανάμεσα σε υποκριτική και μουσική και ξεκαθάρισε πως δεν είναι ερωτευμένη. 

Η Κατερίνα Παπουτσάκη μάς ξεναγεί στο cozy σαλόνι του σπιτιού της

«Δεν έχω καθόλου χρόνο για τον εαυτό μου. Η μέρα σήμερα ήταν τρελή. Δηλαδή πήγα ποδόσφαιρο τον Μάξιμο, χορό τον Κίμωνα, το πρωί τα έβαλα στο σχολικό... Δεν ξέρω πως γίνεται αλήθεια. Θα ήθελα να με πολλαπλασιάσω», απάντησε η ηθοποιός στο Happy Day για το απαιτητικό της πρόγραμμα καθημερινά.

Κατερίνα Παπουτσάκη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Κατερίνα Παπουτσάκη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η ηθοποιός τραγουδά κι όλας κι αυτήν την περίοδο θα εμφανίζεται στο Doors μαζί με τον Τζερόμ Καλούτα. Η μουσική τους παράσταση κάνει πρεμιέρα την ερχόμενη Παρασκευή. «Δε θα μπορούσα να επιλέξω, αλλά αν έπρεπε να επιλέξω, σίγουρα θα επέλεγα την υποκριτική», είπε.

Όπως σημείωσε, το YFSF δε θα γίνει φέτος, όμως έχουν πει πως θα συμμετέχει ξανά στην κριτική επιτροπή όταν το πρόγραμμα βγει στον αέρα. «Δε θα γίνει φέτος το Your Face είναι αποφασισμένο, οπότε πάμε για του χρόνου. Ναι, θα είμαι, έτσι έχουμε πει. Ξέρεις, πολλά πράγματα αλλάζουν στην πορεία, αλλά νομίζω ναι, αν όλα πάνε καλά», συμπλήρωσε. 

Όσον αφορά στη διατροφή και την εμφάνισή της, σημείωσε πως δεν τα προσέχει πάρα πολύ, αλλά τελευταία ασχολείται λίγο περισσότερο.

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Τέλος, απάντησε πως ο έρωτας παίζει ρόλο στη ζωή μας αλλά ξεκαθάρισε ότι «Δεν είμαι ερωτευμένη, ούτε το έχω στα άμεσα σχέδιά μου». Η ηθοποιός χώρισε από τον σύντροφό της, μετά από 16 μήνες σχέσης, πριν από περίπου έναν χρόνο.

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