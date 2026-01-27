Κατερίνα Παπουτσάκη: Τίτλοι τέλους στη σχέση της με τον Θάνο Χατζόπουλο

Τίτλοι τέλους έπεσαν στη σχέση της Κατερίνας Παπουτσάκη και του Θάνου Χατζόπουλου, μετά από 16 μήνες κοινής πορείας.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Νίκου Γεωργιάδη και της HuffPost, οι δυο τους δεν είναι πια μαζί εδώ και περίπου δύο μήνες, έχοντας τραβήξει πλέον χωριστούς δρόμους.

Οι φήμες θέλουν το «τελεσίγραφο» δόθηκε από την πλευρά της λαμπερής ηθοποιού. Αν και το περιβάλλον της δεν επιβεβαιώνει με επίσημο τρόπο αν η απόφαση ήταν μονομερής, όλα δείχνουν πως η Κατερίνα ήταν εκείνη που ένιωσε ότι ο κύκλος της σχέσης τους είχε πια κλείσει. Η ίδια, πάντα κομψή και διακριτική, επιλέγει να διαχειρίζεται την κατάσταση μακριά από τις κάμερες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε δήλωση που θα μπορούσε να τροφοδοτήσει περαιτέρω τα σχόλια.

Στα τέλη του περασμένου Οκτώβρη, το ζευγάρι είχε πραγματοποιήσει μια από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις του σε θεατρική πρεμιέρα. Τότε, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως λίγες εβδομάδες μετά θα έμπαινε το οριστικό τέλος. Άνθρωποι που τους είδαν από κοντά, κάνουν λόγο για μια διακριτική παρουσία, με την Κατερίνα να δείχνει πάντα μια ελαφριά αμηχανία όταν τα φώτα της δημοσιότητας στρέφονται στην προσωπική της ζωή. Όπως λένε χαρακτηριστικά δικά της πρόσωπα, «έχει πληρώσει το τίμημα της έκθεσης στο παρελθόν και πλέον είναι πολύ προσεκτική».

Φιλικό πρόσωπο της ηθοποιού αποκάλυψε στη HuffPost πως είναι στα καλύτερά της! «Είναι σε εξαιρετική ψυχολογική κατάσταση και δεν πτοείται», αναφέρει η πηγή. Η απόλυτη προτεραιότητά της παραμένουν οι δύο γιοί της, που είναι όλη της ζωή, ενώ ταυτόχρονα έχει ρίξει όλη της την ενέργεια στα επαγγελματικά της σχέδια, που πάνε από το καλό στο καλύτερο.

Θυμίζουμε ότι η Κατερίνα Παπουτσάκη πρωταγωνιστεί στο μιούζικαλ Hotel Amour στο θέατρο Ακροπόλ που πηγαίνει πολύ καλά, ενώ καθημερινά κάνει γυρίσματα για τη σειρά του Alpha, Άγιος Έρωτας, σε έναν διαφορετικό ρόλο.