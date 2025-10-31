Κατερίνα Παπουτσάκη: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφό της

Μαζί στην πρεμιέρα του Γιώργου Καραμίχου

«Συνοδεύομαι από καλή παρέα σήμερα», παραδέχτηκε η Κατερίνα Παπουτσάκη στο Happy Day, για την πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφό της

Την πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφό της, Θάνο Χατζόπουλο, έκανε η Κατερίνα Παπουτσάκη

Κατερίνα Παπουτσάκη- Θάνος Χατζόπουλος/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Κατερίνα Παπουτσάκη- Θάνος Χατζόπουλος/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Το ζευγάρι παρακολούθησε την πρεμιέρα της παράστασης «Vanya» στο Θέατρο Τέχνης και τον Γιώργο Καραμίχο στο έργο του Simon Stephens, στο οποίο ο ηθοποιός υποδύεται 8 ρόλους. 

Παπουτσάκη για αυτοάνοσο: «Δεν μπορούσα ούτε το σάλιο μου να καταπιώ»

Γιούλικα Σκαφιδά-Κατερίνα Παπουτσάκη-Θάνος Χατζόπουλος/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Γιούλικα Σκαφιδά-Κατερίνα Παπουτσάκη-Θάνος Χατζόπουλος/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

«Συνοδεύομαι από καλή παρέα σήμερα», παραδέχτηκε η ηθοποιός στο Happy Day, η οποία έχει πει ότι είναι καλά στην προσωπική της ζωή και δε θέλει να υπεραναλύει τα πράγματα.

Κατερίνα Παπουτσάκη- Θάνος Χατζόπουλος/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Κατερίνα Παπουτσάκη- Θάνος Χατζόπουλος/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

«Είναι υπέροχο να υπάρχει ο έρωτας στη ζωή. Είμαστε ερωτευμένοι με κάθε τι, με τα παιδιά μου είμαι ερωτευμένη, με τη ζωή είμαι ερωτευμένη», απάντησε σε σχετική ερώτηση η ηθοποιός. 

Κατερίνα Παπουτσάκη – Θάνος Χατζόπουλος: Διακοπές στην Ίο!

Οι φήμες για τη σχέση της Κατερίνας Παπουτσάκη με τον επιχειρηματία κυκλοφόρησαν πριν από περίπου έναν χρόνο. Το καλοκαίρι που μας πέρασε, η ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες με τον σύντροφό της από την Ίο και τη Σητεία. 

 «Vanya»: Ποιοι ηθοποιοί πήγαν στην πρεμιέρα

Εκτός από την Κατερίνα Παπουτσάκη, πλήθος ηθοποιών απόλαυσε τον Γιώργο Καραμίχο επί σκηνής στην επίσημη πρεμιέρα του.

Ανάμεσά τους ήταν η Έλλη Τρίγγου, η Ταμίλα Κουλίεβα, η Γιουλίκα Σκαφιδά, η Αντιγόνη Μακρή, o Γιάννης Εγγλέζος, ο Γιώργος Κοψιδάς, ο Άγγελος Μπούρας, ο Άρης Αντωνόπουλος και η Ευαγγελία Μουμούρη.

Έλλη Τρίγγου- Γιώργος Καραμίχος- Ταμίλα Κουλίεβα- Γιώργος Κοψιδάς/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Έλλη Τρίγγου- Γιώργος Καραμίχος- Ταμίλα Κουλίεβα- Γιώργος Κοψιδάς/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Γιάννης Εγγλέζος - Αντιγόνη Μακρή- Κατερίνα Παπουτσάκη- Γιώργος Καραμίχος- Γιούλικα Σκαφιδά/  NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Γιάννης Εγγλέζος - Αντιγόνη Μακρή- Κατερίνα Παπουτσάκη- Γιώργος Καραμίχος- Γιούλικα Σκαφιδά/  NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Άγγελος Μπούρας-Άρης Αντωνόπουλος-Γιώργος Καραμίχος-Ευαγγελία Μουμούρη/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Άγγελος Μπούρας-Άρης Αντωνόπουλος-Γιώργος Καραμίχος-Ευαγγελία Μουμούρη/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
