Κατερίνα Παπουτσάκη: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφό της

Την πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφό της, Θάνο Χατζόπουλο, έκανε η Κατερίνα Παπουτσάκη.
Το ζευγάρι παρακολούθησε την πρεμιέρα της παράστασης «Vanya» στο Θέατρο Τέχνης και τον Γιώργο Καραμίχο στο έργο του Simon Stephens, στο οποίο ο ηθοποιός υποδύεται 8 ρόλους.
Παπουτσάκη για αυτοάνοσο: «Δεν μπορούσα ούτε το σάλιο μου να καταπιώ»
«Συνοδεύομαι από καλή παρέα σήμερα», παραδέχτηκε η ηθοποιός στο Happy Day, η οποία έχει πει ότι είναι καλά στην προσωπική της ζωή και δε θέλει να υπεραναλύει τα πράγματα.
«Είναι υπέροχο να υπάρχει ο έρωτας στη ζωή. Είμαστε ερωτευμένοι με κάθε τι, με τα παιδιά μου είμαι ερωτευμένη, με τη ζωή είμαι ερωτευμένη», απάντησε σε σχετική ερώτηση η ηθοποιός.
Οι φήμες για τη σχέση της Κατερίνας Παπουτσάκη με τον επιχειρηματία κυκλοφόρησαν πριν από περίπου έναν χρόνο. Το καλοκαίρι που μας πέρασε, η ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες με τον σύντροφό της από την Ίο και τη Σητεία.
«Vanya»: Ποιοι ηθοποιοί πήγαν στην πρεμιέρα
Εκτός από την Κατερίνα Παπουτσάκη, πλήθος ηθοποιών απόλαυσε τον Γιώργο Καραμίχο επί σκηνής στην επίσημη πρεμιέρα του.
Ανάμεσά τους ήταν η Έλλη Τρίγγου, η Ταμίλα Κουλίεβα, η Γιουλίκα Σκαφιδά, η Αντιγόνη Μακρή, o Γιάννης Εγγλέζος, ο Γιώργος Κοψιδάς, ο Άγγελος Μπούρας, ο Άρης Αντωνόπουλος και η Ευαγγελία Μουμούρη.