Παπουτσάκη για αυτοάνοσο: «Δεν μπορούσα ούτε το σάλιο μου να καταπιώ»

Για την προσωπική της ζωή, τους δύο γιους της και το αυτοάνοσο που την ταλαιπώρησε μίλησε η Κατερίνα Παπουτσάκη.

Η δημοφιλής ηθοποιός αφού αναφέρθηκε στον ρόλο της ως «Χριστίνα» στον β’ κύκλο της σειράς «Άγιος Έρωτας» ρωτήθηκε από τη Σταματίνα Τσιμτσιλή για την προσωπική της ζωή, με αφορμή τις φωτογραφίες που δημοσίευσε με τον σύντροφό της, Θάνο Χατζόπουλο.

«Όλα είναι καλά και είμαι καλά. Δε μου αρέσει γενικώς να υπεραναλύω αυτά τα πράγματα, αλλά είναι θετικό το πρόσημο και είμαι καλά», αρκέστηκε να πει η ηθοποιός.

Κατερίνα Παπουτσάκη με τον σύντροφό της, Θάνο Χατζόπουλο/ Instagram

Κατερίνα Παπουτσάκη: To αυτοάνοσο που την ταλαιπωρεί

Στην πορεία, με αφορμή την καλή της φυσική κατάσταση μίλησε για το πρόβλημα υγείας που την ταλαιπωρεί, το οποίο σχετίζεται με την ψυχοσωματική της κατάσταση.

«Το θέμα υγείας είναι κάτι το οποίο, έχει να κάνει με την ψυχική κατάσταση που βρίσκομαι, ανάλογα με το πώς είμαι ψυχοσωματικά. Δεν μπορώ να φάω. Είναι σαν να καταπίνω κάτι που με καίει πάρα πολύ, οπότε δεν μπορούσα ούτε το σάλιο μου να καταπιώ», περιέγραψε η ηθοποιός, καλεσμένη στην εκπομπή Happy Day.

«Έκανα εξετάσεις, αλλά είναι από αυτά που δεν μπορεί κανείς να σε βοηθήσει πολύ. Πρέπει απλά να νιώσεις καλύτερα για να φτιάξει», συνέχισε η Κατερίνα Παπουτσάκη.

Η Κατερίνα Παπουτσάκη για τους γιους της

Οι γιοι της, Μάξιμος και Κίμωνας, είναι μαθητές της Α’ γυμνασίου και της Α’ δημοτικού αντίστοιχα.

«Αισθάνομαι ότι είμαστε σε αρμονική κατάσταση, δηλαδή η πορεία δεν είναι δύσκολη. Έχει γίνει ωραία επιλογή σχολείων και τα λοιπά, νιώθω ικανοποιημένη από αυτό, από το πώς τα πράγματα έχουν τοποθετηθεί και νομίζω ότι καλά πάμε», εξήγησε.

«Στο θέατρο τώρα η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύομαι σε σχέση με τη διαχείριση του χρόνου, με την ποσότητα του χρόνου μάλλον. Το διαχειρίζομαι όσο καλύτερα μπορώ. Βασικά, η ζωή μου είναι ένα tetris. Αυτό είναι μια εξήγηση που έχω κάνει από το καλοκαίρι στα παιδιά, ότι εντάξει, περάσαμε τρεις μήνες παρέα χωρίς δουλειά, τώρα όμως για ενάμιση μήνα, η μαμά θα δυσκολευτεί λιγάκι», συμπλήρωσε.

Εκτός από τον τηλεοπτικό της ρόλο, η Κατερίνα Παπουτσάκη θα συμμετέχει στην παράσταση «Hotel Amour» στο θέατρο Ακροπόλ από τις 20 Οκτωβρίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη.

