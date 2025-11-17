Κατερίνα Παπουτσάκη: Οικογενειακή βόλτα με τον σύντροφο και τους γιους της

Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε η ηθοποιός στο Instagram

Πηγή: Φωτογραφίες Instagram/NDP Photo Agency
Δείτε ένα από τα insta stories της Κατερίνας Παπουτσάκη
Μια χαλαρή Κυριακή απόλαυσε η Κατερίνα Παπουτσάκη, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, Θάνο Χατζόπουλο, αλλά και τους δύο γιους της, Μάξιμο και Κίμωνα. 

Κατερίνα Παπουτσάκη: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφό της

Η ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στη σειρά του Alpha, Άγιος έρωτας, αφιέρωσε το πρωινό της ημέρας στην οικογένειά της, επιλέγοντας μια βόλτα εκτός σπιτιού. Μαζί με τον Θάνο Χατζόπουλο και τα παιδιά βγήκαν για περίπατο, με τους μικρούς να καβαλάνε τα ποδήλατά τους

Η ανάρτηση της Κατερίνας Παπουτσάκη

Στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε η Κατερίνα Παπουτσάκη στο Instagram, οι γιοι της επιδίδονται σε αγώνες ταχύτητας με τα ποδήλατά τους, ενώ η μέρα έκλεισε παίζοντας μπόουλινγκ. 

Κατερίνα Παπουτσάκη: Η... ξεχωριστή της παρέα σε γυρίσματα και πρόβες!

Κατερίνα Παπουτσάκη: Οικογενειακή βόλτα με τον σύντροφο και τους γιους της

Θυμίζουμε ότι ηθοποιός έχει αποκτήσει τον Μάξιμο και τον Κίμωνα από τον γάμο της με τον Παναγιώτη Πιλαφά, με τον οποίο χώρισαν το 2022, έπειτα από δέκα χρόνια κοινής πορείας.  

Κατερίνα Παπουτσάκη – Θάνος Χατζόπουλος: Διακοπές στην Ίο!

Η Κατερίνα Παπουτσάκη με τον πρώην σύζυγό της, Παναγιώτη Πιλαφά

Η Κατερίνα Παπουτσάκη με τον πρώην σύζυγό της, Παναγιώτη Πιλαφά /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Τον τελευταίο περίπου χρόνο, η Κατερίνα Παπουτσάκη είναι ζευγάρι με τον επιχειρηματία Θάνο Χατζόπουλο. Οι δυο τους κρατούν χαμηλό προφίλ, ωστόσο δε διστάζουν να μοιράζονται μερικές από τις πιο όμορφες στιγμές της καθημερινότητάς τους στα social media.

