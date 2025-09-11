Κατερίνα Παπουτσάκη: Η... ξεχωριστή της παρέα σε γυρίσματα και πρόβες!

Η Κατερίνα Παπουτσάκη επέστρεψε μετά τις καλοκαιρινές της διακοπές στα γυρίσματα του Άγιου Έρωτα, έχοντας μαζί της την πιο ξεχωριστή παρέα.

Ποιος ήταν ο ιδιαίτερος συνοδός της; Μα -φυσικά- ο μικρός της γιος, Κίμωνας, που συνόδευσε τη διάσημη μαμά του στη δουλειά μια ημέρα πριν ξεκινήσουν τα σχολεία.

Μέσα από αναρτήσεις στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ηθοποιός μοιράστηκε στιγμές από την ημέρα τους, καθώς ο Κίμωνας είδε από κοντά τη διαδικασία των γυρισμάτων, το στούντιο κι όσα συμβαίνουν πίσω από τις κάμερες.

Η ηθοποιός απαθανάτισε τον γιο της στα σκηνικά και ανέβασε τις φωτογραφίες στο προφίλ της γράφοντας: «Κιμωνάκι στη δουλειά».

Στη συνέχεια πήγε μαζί της και στις πρόβες για το θέατρο, αφού η Κατερίνα Παπουτσάκη θα πρωταγωνιστήσει στο νέο μιούζικαλ των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Θέμη Καραμουρατίδη, Hotel Amour, σε σκηνοθεσία Σμαράγδας Καρύδη.

Θυμίζουμε ότι η Κατερίνα Παπουτσάκη έχει αποκτήσει δύο παιδιά με τον πρώην σύζυγό της, επιχειρηματία Παναγιώτη Πιλαφά, τον Μάξιμο και τον Κίμωνα που είναι όλη της η ζωή.

Σε παλιότερη της συνέντευξη στο περιοδικό OK!, είχε πει για τις ενοχές που έχει ως εργαζόμενη μητέρα, μετά και το διαζύγιό της με τον Παναγιώτη Πιλαφα. «Και πριν και μετά είχα και έχω όλη την ευθύνη! Τα πάω καλά νομίζω και είμαι καλύτερα από ό,τι παλιότερα. Πραγματικά κάνω ό,τι μπορώ. Προσπαθώ να είμαι παρούσα με όποιον τρόπο μπορώ, δίνω όλο τον χρόνο μου εκεί. Προσπαθώ να εμβαθύνω όσο πιο πολύ γίνεται, να είμαι από πάνω τους όχι μόνο σε πρακτικό επίπεδο, αλλά και σε ψυχικό και σε επικοινωνιακό. Πάντα θα έχεις κάποιες ενοχές αν είσαι ενοχικός άνθρωπος, αλλά φυσικά δεν μπορείς να είσαι τέλειος», είχε πει.