Κατερίνα Παπουτσάκη: Ανέμελες στιγμές στο Αγκίστρι με τους γιους της

Δείτε απόσπασμα από παλαιότερη συνέντευξη της Κατερίνας Παπουτσάκη στο «Καλύτερα Δε Γίνεται»

Η Κατερίνα Παπουτσάκη φέτος το καλοκαίρι απόλαυσε τα ελληνικά νησιά, κάνοντας διακοπές με τον σύντροφό της, Θάνο Χατζόπουλο, καθώς και με τους δυο της γιους, δημιουργώντας αξέχαστες στιγμές και γεμίζοντας μπαταρίες.

Η γνωστή ηθοποιός και, πλέον και τραγουδίστρια, απόλαυσε στο μέγιστο τον ήλιο και τη θάλασσα και μοιράστηκε στιγμές από το φετινό της καλοκαίρι με τους διαδικτυακούς της φίλους στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.

Σειρά αυτή τη φορά είχε ένας κοντινός προορισμός, και συγκεκριμένα το Αγκίστρι, όπου η Κατερίνα Παπουτσάκη πέρασε ποιοτικό χρόνο με τους δύο της γιους, τους οποίους απέκτησε με τον επιχειρηματία Παναγιώτη Πιλαφά (με τον οποίο χώρισε το 2022).

Η Κατερίνα Παπουτσάκη έζησε μοναδικές στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς με τα παιδιά της και πόσταρε πολλές φωτογραφίες στα social media, μεταφέροντας και στους followers της, καλοκαιρινές εικόνες που δημιουργούν όμορφα συναισθήματα, όπως ηλιοβασιλέματα, όμορφα τοπία και παιδικά παιχνίδια.

Αποχαιρετώντας, λοιπόν, το φετινό καλοκαίρι, η γνωστή ηθοποιός έκανε την παρακάτω ανάρτηση και ευχήθηκε καλό μήνα!





Όπως έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Στις διακοπές βαριόμουν να ποστάρω. Καλό μήνα αγαπημένοι!».

Δείτε όλες τις φωτογραφίες της Κατερίνας Παπουτσάκη από τις ανέμελες διακοπές της στο Αγκίστρι με τους γιους της:

Φωτογραφίες: Instagram.com