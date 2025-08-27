Κατερίνα Παπουτσάκη: Έκανε ελεύθερο camping με τον σύντροφό της

Η Κατερίνα Παπουτσάκη μπορεί να έχει γυρίσει στην Αθήνα και να έχει επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις αλλά δεν σταματά να αναπολεί τις καλοκαιρινές στιγμές και να ανεβάζει φωτογραφίες από τις διακοπές της.

Στην τελευταία της ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagam η ίδια ποζάρει ανέμελη στην άμμο με μπικίνι, χαλαρώνει απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα, ενώ δεν λείπουν και τα στιγμιότυπα από το camping με τον σύντροφό της.

Με casual look, αλλά και με πιο καλοκαιρινές εμφανίσεις, η Κατερίνα Παπουτσάκη δείχνει να περνάει ένα καλοκαίρι γεμάτο χαρά, απλότητα και γαλήνη, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή δίπλα στη θάλασσα.