GNTM: «Αποχωρείτε και οι δύο» - Δείτε το trailer

Τι θα δούμε αύριο, Τρίτη 13 Οκτωβρίου στις 21:00 στο Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο αυριανό επεισόδιο του GNTM, οι διαγωνιζόμενοι χωρίζονται ξανά σε ζευγάρια.
  • Η Ζενεβιέβ Μαζαρί τονίζει τη σημασία της συνεργασίας και της αρμονίας.
  • Δυσκολίες κατά τη φωτογράφιση προκαλούν εκνευρισμό στους συμμετέχοντες.
  • Οι κριτές είναι αυστηροί και κάνουν σκληρές παρατηρήσεις.
  • Διπλή αποχώρηση ανακοινώνεται, με δύο μοντέλα να αποχωρούν λόγω της χειρότερης φωτογραφίας.

Στο αυριανό επεισόδιο του GNTM, οι διαγωνιζόμενοι χωρίζονται ξανά σε ζευγάρια και καλούνται να γίνουν... ένα.

«Πρέπει να δουλέψετε συνεργατικά, με ισορροπία και αρμονία», ακούγεται να λέει η Ζενεβιέβ Μαζαρί στο trailer.

GNTM 2026: Τα μοντέλα γίνονται ένα ξανά!

GNTM 2026: Τα μοντέλα γίνονται ένα ξανά!

Ο ελάχιστος χρόνος, όμως, που έχουν στη διάθεσή τους για το πολυπόθητο «κλικ», σε συνδυασμό με τις δύσκολες συνθήκες της φωτογράφισης, προκαλεί τον εκνευρισμό τους.

Στο πλατό τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο, με τους κριτές να μη μασάνε τα λόγια τους. «Εγκλωβίσατε το ρούχο. Το αχρηστέψατε», σχολιάζει ένας από αυτούς.

Στο τέλος, άλλα δύο μοντέλα θα αναγκαστούν να αποχαιρετήσουν το GNTM 7. «Σήμερα είναι διπλή αποχώρηση και η χειρότερη φωτογραφία αποχωρεί. Αποχωρείτε και οι δύο», ανακοινώνει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, αφήνοντας τους διαγωνιζόμενους με το στόμα ανοιχτό!

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM 

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