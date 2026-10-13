Στο αυριανό επεισόδιο του GNTM, οι διαγωνιζόμενοι χωρίζονται ξανά σε ζευγάρια και καλούνται να γίνουν... ένα.

«Πρέπει να δουλέψετε συνεργατικά, με ισορροπία και αρμονία», ακούγεται να λέει η Ζενεβιέβ Μαζαρί στο trailer.

GNTM 2026: Τα μοντέλα γίνονται ένα ξανά!

Ο ελάχιστος χρόνος, όμως, που έχουν στη διάθεσή τους για το πολυπόθητο «κλικ», σε συνδυασμό με τις δύσκολες συνθήκες της φωτογράφισης, προκαλεί τον εκνευρισμό τους.

Στο πλατό τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο, με τους κριτές να μη μασάνε τα λόγια τους. «Εγκλωβίσατε το ρούχο. Το αχρηστέψατε», σχολιάζει ένας από αυτούς.

Στο τέλος, άλλα δύο μοντέλα θα αναγκαστούν να αποχαιρετήσουν το GNTM 7. «Σήμερα είναι διπλή αποχώρηση και η χειρότερη φωτογραφία αποχωρεί. Αποχωρείτε και οι δύο», ανακοινώνει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, αφήνοντας τους διαγωνιζόμενους με το στόμα ανοιχτό!

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM