Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 13 Οκτωβρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Ιερομαρτύρων Κάρπου και Αγαθονίκης, Νεομάρτυρος Χρυσής και Αγίου Φλωρεντίου του Θεσσαλονικέως.

Οι Άγιοι Κάρπος, Πάπυλος, Αγαθόδωρος και Αγαθονίκη μαρτύρησαν όταν αυτοκράτορας ήταν ο Δέκιος (249 - 251 μ.Χ.), σκληρότατος διώκτης των χριστιανών. Όλοι, πατρίδα είχαν την Πέργαμο.

Ο Κάρπος, με άρτια γραμματική μόρφωση, ευσεβέστατος και με πολλές υπηρεσίες στην Εκκλησία, είχε γίνει επίσκοπος Θυατείρων. Ο Πάπυλος, που είχε σπουδάσει ιατρική και πρόσφερε τις υπηρεσίες του αμισθί, έγινε διάκονος και άμεσος συνεργάτης του Καρπού. Ο Αγαθόδωρος, ψυχή εκλεκτή και πιστή, ήταν υπηρέτης στην επισκοπή Θυατείρων. Όταν και τους τρεις συνέλαβε ο ανθύπατος Ουαλέριος, ομολόγησαν μπροστά του με παρρησία το Χριστό.

Τότε ο Ουαλέριος τους είπε: «Οι χριστιανοί είναι δεισιδαίμονες, ανίκανοι, χωρίς ανώτερα αισθήματα. Εσείς, σαν μορφωμένοι άνθρωποι, αμέσως πρέπει να τους αρνηθείτε». Στην κατηγορία αυτή, απάντησε ο Επίσκοπος Κάρπος με τα λόγια του Αποστόλου Παύλου: «Εμείς οι χριστιανοί βασιλιά, κοπιάζουμε με τα ίδια μας τα χέρια. Έπειτα, την ώρα που οι άπιστοι στο Ευαγγέλιο μας βρίζουν και μας περιγελούν, εμείς ευχόμαστε αγαθά γι' αυτούς. Ενώ μας καταδιώκουν, τους δείχνουμε ανοχή, ενώ μας συκοφαντούν, απαντούμε με λόγια γλυκά και παρακλητικά». Εκνευρισμένος ο Ουαλέριος από την απάντηση, αφού τους βασάνισε, μαζί με την αδελφή του Παπύλου Αγαθονίκη, όλους τους αποκεφάλισε.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Καρπός *

Αγαθονίκη

Χρυσή, Χρύσα, Χρυσαλία, Χρυσαυγή, Χρυσούλα, Σήλια, Χρυστάλλα, Χρυσταλλία *

Φλωρέντιος, Φλωρέντης, Φλωρέντος, Φλορέντσος

Φλωρεντία, Φλωρέντα, Φλωρένα, Φλώρινα, Φλωρένσα, Φλωρέντζα, Ντία

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:32 και θα δύσει στις 18:50. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 11 ώρες 19 λεπτά.

Σελήνη 21.7 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα Θρόμβωσης

Κάθε χρόνο στις 13 Οκτωβρίου γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Θρόμβωσης, που έχει ως στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού για τη νόσο και τις επιπτώσεις της, με την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που απευθύνονται σε ειδικούς και μη ειδικούς. Η πρωτοβουλία ανήκει στη Διεθνή Εταιρεία Θρόμβωσης και Αιμόστασης (ISTH).

Θρόμβωση είναι ο σχηματισμός ενός θρόμβου αίματος (σταγόνα πηγμένου αίματος) μέσα σ’ ένα αγγείο, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η ροή του αίματος μέσω του κυκλοφορικού συστήματος και να εγκυμονεί κινδύνους στη ζωή του ασθενούς. Σύμφωνα με στοιχεία της ISTH, ένας στους τέσσερις θανάτους παγκοσμίως οφείλεται σε θρόμβωση.

Η 13η Οκτωβρίου επιλέχθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Θρόμβωσης (World Thrombosis Day), επειδή στην ημερομηνία αυτή του 1821 γεννήθηκε ο πρωτοπόρος γερμανός παθολόγος Ρούντολφ Φίρχοβ, ο οποίος ανέπτυξε για πρώτη φορά την έννοια της «θρόμβωσης» κι έκανε σημαντικά βήματα προόδου στην κατανόηση αυτής της συχνά «παρεξηγημένης» και μη διαγνωσμένης νόσου.