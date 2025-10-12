Νετανιάχου: Το Ισραήλ πέτυχε τεράστιες νίκες αλλά η μάχη δεν τελείωσε

Το Ισραήλ κατήγαγε «τεράστιες νίκες» σε δύο χρόνια πολέμου επί της Χαμάς στη Γάζα, ο οποίος έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα σύνορά του, αλλά »η μάχη δεν έχει τελειώσει", δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σήμερα το βράδυ.

«Μαζί, πετύχαμε τεράστιες νίκες, νίκες που εξέπληξαν όλο τον κόσμο. Και θέλω να σας το πω: παντού όπου πολεμήσαμε, κερδίσαμε τη νίκη, αλλά ταυτόχρονα, πρέπει να σας πω ότι η μάχη δεν έχει τελειώσει», δήλωσε ο πρωθυπουργός σε ομιλία του προς το έθνος την παραμονή της αναμενόμενης επιστροφής των ομήρων που κρατούνται ακόμη στη Γάζα.

«Έχουμε ακόμα πολύ μεγάλες προκλήσεις ασφαλείας μπροστά μας. Μερικοί από τους εχθρούς μας προσπαθούν να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους για να μας επιτεθούν ξανά, και όπως λέμε στη χώρα μας, θα το αντιμετωπίσουμε", πρόσθεσε ο Νετανιάχου, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Η επιστροφή των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα από τότε που έγινε η επίθεση της Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου 2023, θα σηματοδοτήσει ένα «ιστορικό γεγονός που συνδυάζει λύπη και χαρά», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, που επιτεύχθηκε υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, πρέπει να παραδοθούν στο Ισραήλ έως τις 9 το πρωί της Δευτέρας οι 48 όμηροι ή σοροί ομήρων που συνεχίζουν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, μεταξύ των οποίων 20 είναι ζωντανοί, σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση σχεδόν 2.000 Παλαιστινίων που

Η Χαμάς συνεχίζει να απαιτεί αποφυλάκιση Παλαιστινίων ηγετών για την ανταλλαγή των ομήρων!



Η Χαμάς και οι σύμμαχοί της «τελείωσαν τις προετοιμασίες» για την απελευθέρωση των ζωντανών ομήρων, που έχει προγραμματιστεί για αύριο, Δευτέρα, αλλά το ισλαμιστικό κίνημα συνεχίζει να απαιτεί την απελευθέρωση Παλαιστινίων ηγετών από το Ισραήλ στο πλαίσιο της ανταλλαγής, δήλωσαν σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο δύο πηγές προσκείμενες στις διαπραγματεύσεις και στη Χαμάς.

«Η Χαμάς επιμένει ο τελικός κατάλογος (των κρατουμένων που θα απελευθερώσει το Ισραήλ) να περιλαμβάνει τους επτά μεγάλους ηγέτες, κυρίως τους Μαρουάν Μπαργούτι, Άχμεντ Σααντάτ, Ιμπραχίμ Χαμέντ και Αμπάς αλ Σάγιεντ», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια από τις πηγές αυτές.

«Η Χαμάς και οι (παλαιστινιακές) παρατάξεις τελείωσαν τις προετοιμασίες για (την απελευθέρωση) όλων των ζωντανών κρατουμένων και αρκετών σορών που βρέθηκαν», πρόσθεσε η ίδια πηγή, της οποίας οι δηλώσεις επιβεβαιώθηκαν από μια άλλη πηγή προσκείμενη στο παλαιστινιακό κίνημα και στις διαπραγματεύσεις.

