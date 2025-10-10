Το Star στην αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Πανηγυρισμούς και συγκίνηση έφερε η ιστορική συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για κατάπαυση του πυρός και ανταλλαγή ομήρων.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ ενέκρινε το σχέδιο Τραμπ για το τέλος του πολέμου

Το Star και ο Γιάννης Σωτηρόπουλος βρίσκονται στο Ισραήλ και καταγράφουν λεπτό προς λεπτό όσα συμβαίνουν στο Τελ Αβίβ και στη Λωρίδα της Γάζας, όπου από το μεσημέρι ξεκίνησε η σταδιακή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού.

Ιστορικές στιγμές για τη Μέση Ανατολή

Η εφαρμογή της συμφωνίας σηματοδοτεί το τέλος μιας αιματηρής περιόδου συγκρούσεων. Στρατιωτικά ελικόπτερα πετούν πάνω από τη Ντερότ, ενώ σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Star, οι ισραηλινές δυνάμεις αναμένεται να αποσυρθούν πλήρως μέσα στις επόμενες 24 ώρες.

Η αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα που κατέγραψε το Star

Η αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα που κατέγραψε το Star  

Επιστρέφουν 20 όμηροι της Χαμάς

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή των ομήρων της Χαμάς έχει ήδη ξεκινήσει. Στην Πλατεία Ομήρων του Τελ Αβίβ επικρατούν ανάμεικτα συναισθήματα: χαρά για όσους επιστρέφουν ζωντανοί, αλλά και λύπη για τις οικογένειες που θα παραλάβουν τις σορούς των δικών τους ανθρώπων.

Ισραήλ: Δύο χρόνια από την άγρια σφαγή της Χαμάς κατά ανύποπτων πολιτών

«Ελπίζουμε οι όμηροι να επιστρέψουν, να βρουν τους εαυτούς τους και να χτίσουν ξανά τις ζωές τους», δηλώνει κάτοικος του Τελ Αβίβ στην κάμερα του Star.

Συγκλονιστική μαρτυρία: «Είναι σαν θαύμα»

Ο πατέρας του Ομρί, ενός από τους επιζώντες ομήρους, μίλησε αποκλειστικά στο Star:

«Είμαι στον ουρανό. Δεν μπορώ να προετοιμάσω τον εαυτό μου για τα συναισθήματα που θα ζήσω. Μπορεί να τον χαστουκίσω και να του πω “γιατί έφυγες”».

Η συγκλονιστική μαρτυρία του πατέρα του ομήρου Ομρί στο Star

Η συγκλονιστική μαρτυρία του πατέρα του ομήρου Ομρί στο Star 

Στην ερώτηση του δημοσιογράφου αν αυτό που ζει μοιάζει με θαύμα, απάντησε:

«Ναι, είναι σαν θαύμα».

Το Τελ Αβίβ γιορτάζει – «Η χώρα ξεκίνησε να αναπνέει»

Στο άκουσμα της συμφωνίας, οι Ισραηλινοί ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την ελπίδα της ειρήνης. Στην Πλατεία Ομήρων επικράτησε ενθουσιασμός και συγκίνηση.

Οι πανηγυρισμοί για την επιστροφή των ομήρων

Οι πανηγυρισμοί για την επιστροφή των ομήρων 

«Η χώρα ξεκίνησε να αναπνέει», δήλωσε νεαρή γυναίκα στο Star. «Φοβόμαστε να αισθανθούμε χαρά, αλλά πρέπει να πιστέψουμε πως θα επιστρέψουν. Είναι θαυμάσιο», πρόσθεσε άλλος πολίτης.

Το δέντρο των ευχών: Μηνύματα ελπίδας και προσμονής

Στο «δέντρο των ευχών» της πλατείας κρέμονται μηνύματα δύο χρόνων, γραμμένα από συγγενείς και απλούς πολίτες που δεν ξέχασαν όσα συνέβησαν στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Οι όμηροι, ζωντανοί ή νεκροί, επιστρέφουν σπίτι. Είναι αδέλφια μας. Και στη Γάζα πανηγυρίζουν – όλοι είναι χαρούμενοι», δήλωσε νεαρός Ισραηλινός στο Star.
 

ΙΣΡΑΗΛ
 |
ΧΑΜΑΣ
 |
ΓΑΖΑ
 |
ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΙ ΟΜΗΡΟΙ
