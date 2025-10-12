AEK:  Έσκασε είδηση για  Νίκολιτς - Εξετάζεται για την Εθνική Σερβίας

Μετά την παραίτηση  Στοΐκοβιτς λόγω της ήττας από την Αλβανία

12.10.25 , 18:56 AEK:  Έσκασε είδηση για  Νίκολιτς - Εξετάζεται για την Εθνική Σερβίας
STAR.GR
Αθλητικα
Πηγή: sportdog.gr, φωτογραφία KLODIAN LATO / EUROKINISSI
Μάρκο Νίκολιτς
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μάρκο Νίκολιτς: Ήττα σοκ υπέστη η Σερβία από την Αλβανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον Ντράγκαν Στοΐκοβιτς να αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον πάγκο των Πλάβι και η Ομοσπονδία της χώρας να αναζητά τον αντικαταστάτη του.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της ιστοσελίδας maxbetsport, η περίπτωση του Ντέγιαν Στάνκοβιτς είναι αυτή που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να προχωρήσει, ωστόσο παράλληλα, βάζει στο τραπέζι και το όνομα του Μάρκο Νίκολιτς της ΑΕΚ. 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο sportdog.gr 
 

