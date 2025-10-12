AEK:  Έσκασε είδηση για  Νίκολιτς - Εξετάζεται για την Εθνική Σερβίας

Μάρκο Νίκολιτς: Ήττα σοκ υπέστη η Σερβία από την Αλβανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον Ντράγκαν Στοΐκοβιτς να αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον πάγκο των Πλάβι και η Ομοσπονδία της χώρας να αναζητά τον αντικαταστάτη του.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της ιστοσελίδας maxbetsport, η περίπτωση του Ντέγιαν Στάνκοβιτς είναι αυτή που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να προχωρήσει, ωστόσο παράλληλα, βάζει στο τραπέζι και το όνομα του Μάρκο Νίκολιτς της ΑΕΚ.

