Γαρυφαλλιά:  Η συγκινητική ανάρτηση της αδελφής της μετά τη δίκη

Δικαιωμένοι αισθάνονται οι συγγενείς – 18 χρόνια κάθειρξη για τον δολοφόνο

Πηγή: κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ολοκληρώθηκε η δίκη για τη δολοφονία της αδικοχαμένης Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα, με το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο να κρίνει ένοχο τον 50χρονο σύντροφό της και να του επιβάλλει ποινή κάθειρξης 18 ετών για το αδίκημα της βαριάς σκοπούμενης θανατηφόρας σωματικής βλάβης.

Ένοχος ο πρώην σύντροφος της Γαρυφαλλιάς - 18 χρόνια η ποινή του

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, η αδελφή της Γαρυφαλλιάς προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση στο Facebook, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για τη δικαίωση της μνήμης της αδικοχαμένης νέας γυναίκας.

«Η δίκη ολοκληρώθηκε. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον άνθρωπο που στέρησε τη ζωή της Γαρυφαλλιάς μας. Δεν υπάρχει δικαστική απόφαση που να φέρνει πίσω έναν άνθρωπο, όμως υπάρχει δικαίωση. Για εκείνη, για κάθε Γαρυφαλλιά που δεν μπόρεσε να φωνάξει “φτάνει”», έγραψε χαρακτηριστικά.

Θρήνος στην κηδεία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα

Η ανάρτηση της αδελφής της Γαρυφαλλιάς

Συγγενείς της οικογένειας μίλησαν στο Star, εκφράζοντας τη συγκίνησή τους αλλά και την αίσθηση δικαίωσης που νιώθουν μετά την ετυμηγορία του δικαστηρίου. Παράλληλα, αποδοκίμασαν έντονα τον δράστη κατά την έξοδό του από την αίθουσα.

Πάτρα: Συμπληρωματική δίωξη στον δράστη - Αντιμέτωπος και με ισόβια

 

Ο δράστης του ξυλοδαρμού της Γαρυφαλλιάς που επέφερε τον θάνατό της ενώ μεταφέρεται στη φυλακή μετά την καταδίκη του

Η τραγική υπόθεση είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο, καθώς ο δράστης είχε ξυλοκοπήσει άγρια τη Γαρυφαλλιά έξω από ξενοδοχείο στην Πάτρα το 2024. Η γυναίκα μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στη ΜΕΘ, όπου λίγες ημέρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της.

 



 

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΦΟΝΟΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΕΛΦΗΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑΣ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΔΙΚΗ
