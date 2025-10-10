Ένοχος ο πρώην σύντροφος της Γαρυφαλλιάς - 18 χρόνια η ποινή του

Ένοχος κρίθηκε για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς ο πρώην σύντροφός της. Την είχε ξυλοκοπήσει μέχρι θανάτου τον Νοέμβριο του 2024 στην Πάτρα. σε προαύλιο χώρο ξενοδοχείου. «Την αγαπούσα», είπε σήμερα στην απολογία του την ώρα που στο φως της δημοσιότητας έρχεται βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της δολοφονίας που κόβει την ανάσα.

Βίντεο ντοκουμέντο: «Την αγαπούσα», λέει ο δράστης - Την ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου

Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε ο 50χρονος μετά την απολογία του. Την Γαρυφαλλιά την αγαπούσε είπε... μόνο που στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Star φαίνεται το ακριβώς αντίθετο: ένας άνθρωπος που χτυπά με απίστευτη αγριότητα την άτυχη γυναίκα.

Με κινήσεις που παραπέμπουν σε πυγμάχο, ο 50χρονος σύντροφος της, τη χτυπά αρχικά με το χέρι του στο πίσω μέρος του κεφαλιού της. Στη συνέχεια την κλοτσά στον σβέρκο. Είναι το τελειωτικό χτύπημα. Η Γαρυφαλλιά χάνει τις αισθήσεις της και σωριάζεται στο έδαφος.

«Τη Γαρυφαλλιά την αγαπούσα, ήταν ο άνθρωπός μου. Πίστευα ότι είχε παράλληλη σχέση. Τσακωνόμασταν συχνά. Βγήκαμε για ποτό και της είπα ένα πράγμα που με είχε πειράξει: Ότι έβγαινε με έναν από το παλιά. Σηκώθηκε και έφυγε. Πήγε στο ξενοδοχείο», είπε.

18 χρόνια φυλακή για τον 50χρονο

«Φεύγοντας από το ξενοδοχείο ήμουν αναστατωμένος στα όρια του θυμωμένου. Ξαφνικά είδα έξω τη Γαρυφαλλιά. Της είπα έλα εδώ και άρχισε να με βρίζει. Της έδωσα μια σφαλιάρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Μετά γύρισα σήκωσα το πόδι μου και τη χτύπησα στο πρόσωπο. Έπεσε κάτω. Έμεινα. Της λέω Γαρυφαλλιά; Προσπαθούσα να τη σηκώσω. Δε μπορούσα είχε αίματα. Εκεί κατάλαβα ότι κάτι σοβαρό εχει γίνει».

Επικίνδυνο για την κοινωνία χαρακτήρισε στην πρότασή της η εισαγγελέας τον κατηγορούμενο για τον οποίο ζήτησε να κηρυχθεί ένοχος, όπως και έγινε για τον άγριο ξυλοδαρμό της Γαρυφαλλιάς που οδήγησε στο θάνατό της. Το δικαστήριο επέβαλε στον 50χρονο 18 χρόνια κάθειρξης.

Ο κ. Τσόλκας, δικηγόρος του κατηγορούμενου δήλωσε: «Δεν υπήρχε καμία ανθρωποκτόνος πρόθεση. Εμείς δεν είμαστε ευχαριστημένοι με την απόφαση».



