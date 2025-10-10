Ένοχος ο πρώην σύντροφος της Γαρυφαλλιάς - 18 χρόνια η ποινή του

«Την αγαπούσα», είπε ο δράστης που την ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.10.25 , 00:27 Χτύπησε τη σύντροφό του και την απείλησε με κουζινομάχαιρο
11.10.25 , 00:12 Γαλλία: Ο Μακρόν διόρισε ξανά πρωθυπουργό τον Λεκορνί
11.10.25 , 00:10 GNTM: Πώς μοιράστηκαν τα δωμάτια;
11.10.25 , 00:00 GNTM: Αυτό το μοντέλο είχε την καλύτερη φωτογραφία
10.10.25 , 23:47 Χειροπέδες Σε Ανθυποπλοίαρχο Του Λιμενικού Για Υπεξαίρεση Καυσίμων
10.10.25 , 23:27 Τενεσί: Έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών - 19 αγνοούμενοι
10.10.25 , 23:17 Κοζάνη: Ξεκίνησε η δίκη για την επίθεση με το τσεκούρι στη ΔΟΥ
10.10.25 , 23:15 GNTM: Η έκπληξη περίμενε τα μοντέλα στη βίλα!
10.10.25 , 23:10 GNTM: Ποιοι μπήκαν στο σπίτι – Δες τα 19 μοντέλα που πέρασαν!
10.10.25 , 23:05 GNTM: Η απίστευτη ανατροπή στο battle της Άννας με τη Χριστίνα!
10.10.25 , 22:55 GNTM: Το λάθος που έκανε η Άννα Μαρία στην πασαρέλα
10.10.25 , 22:54 Αργυρός - Νίκα: Πιο εκδηλωτικοί από ποτέ! Τα καυτό φιλί στο Λονδίνο
10.10.25 , 22:49 Ένοχος ο πρώην σύντροφος της Γαρυφαλλιάς - 18 χρόνια η ποινή του
10.10.25 , 22:22 Ειδοποίηση σε αυτούς που δεν έχουν ασφαλίσει τα οχήματα τους
10.10.25 , 22:04 Θρίλερ στον Άγιο Παντελεήμονα: «Εισέβαλαν τέσσερις και μας ξυλοκόπησαν»
Δήμητρα Αλεξανδράκη: Αποκαλύπτει πρώτη φορά τον λόγο που χώρισε
Μουρατίδης: «Οι γιοι μου είναι δύο "ντουλάπες", εγώ ο κοντός που ακολουθεί»
GNTM: Ποιοι μπήκαν στο σπίτι – Δες τα 19 μοντέλα που πέρασαν!
Συγκλονίζει η Καλομοίρα: Η εξομολόγηση για τη μάχη με την κατάθλιψη
Δανάη Παππά: Απαντά πρώτη φορά για το περιστατικό με τον Βασίλη Μπισμπίκη
Θρίλερ στον Άγιο Παντελεήμονα: «Εισέβαλαν τέσσερις και μας ξυλοκόπησαν»
Χτύπησε τη σύντροφό του και την απείλησε με κουζινομάχαιρο
Αττικόν: Βίαιος και με την κόρη του ο 43χρονος - Την είχε κουρέψει γουλί
Γαλλία: Ο Μακρόν διόρισε ξανά πρωθυπουργό τον Λεκορνί
Αργυρός - Νίκα: Πιο εκδηλωτικοί από ποτέ! Τα καυτό φιλί στο Λονδίνο
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (10/10/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένοχος κρίθηκε για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς ο πρώην σύντροφός της. Την είχε ξυλοκοπήσει μέχρι θανάτου τον Νοέμβριο του 2024 στην Πάτρα. σε προαύλιο χώρο ξενοδοχείου. «Την αγαπούσα», είπε σήμερα στην απολογία του την ώρα που στο φως της δημοσιότητας έρχεται βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της δολοφονίας που κόβει την ανάσα. 

Βίντεο ντοκουμέντο: «Την αγαπούσα», λέει ο δράστης - Την ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου 

Ένοχος ο πρώην σύντροφος της Γαρυφαλλιάς - 18 χρόνια η ποινή του

Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε ο 50χρονος μετά την απολογία του. Την Γαρυφαλλιά την αγαπούσε είπε... μόνο που στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Star φαίνεται το ακριβώς αντίθετο: ένας άνθρωπος που χτυπά με απίστευτη αγριότητα την άτυχη γυναίκα. 

Με κινήσεις που παραπέμπουν σε πυγμάχο, ο 50χρονος σύντροφος της, τη χτυπά αρχικά με το χέρι του στο πίσω μέρος του κεφαλιού της. Στη συνέχεια την κλοτσά στον σβέρκο. Είναι το τελειωτικό χτύπημα. Η Γαρυφαλλιά χάνει τις αισθήσεις της και σωριάζεται στο έδαφος. 

Πάτρα: Συμπληρωματική δίωξη στον δράστη - Αντιμέτωπος και με ισόβια

«Τη Γαρυφαλλιά την αγαπούσα, ήταν ο άνθρωπός μου. Πίστευα ότι είχε παράλληλη σχέση. Τσακωνόμασταν συχνά. Βγήκαμε για ποτό και της είπα ένα πράγμα που με είχε πειράξει: Ότι έβγαινε με έναν από το παλιά. Σηκώθηκε και έφυγε. Πήγε στο ξενοδοχείο», είπε. 

18 χρόνια φυλακή για τον 50χρονο 

«Φεύγοντας από το ξενοδοχείο ήμουν αναστατωμένος στα όρια του θυμωμένου. Ξαφνικά είδα έξω τη Γαρυφαλλιά. Της είπα έλα εδώ και άρχισε να με βρίζει. Της έδωσα μια σφαλιάρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Μετά γύρισα σήκωσα το πόδι μου και τη χτύπησα στο πρόσωπο. Έπεσε κάτω. Έμεινα. Της λέω Γαρυφαλλιά; Προσπαθούσα να τη σηκώσω. Δε μπορούσα είχε αίματα. Εκεί κατάλαβα ότι κάτι σοβαρό εχει γίνει». 

Επικίνδυνο για την κοινωνία χαρακτήρισε στην πρότασή της η εισαγγελέας τον κατηγορούμενο για τον οποίο ζήτησε να κηρυχθεί ένοχος, όπως και έγινε για τον άγριο ξυλοδαρμό της Γαρυφαλλιάς που οδήγησε στο θάνατό της. Το δικαστήριο επέβαλε στον 50χρονο 18 χρόνια κάθειρξης.

 

Πάτρα: «Μου επιτέθηκε και θόλωσα» - Προκλητικός ο σύντροφος της Γαρυφαλλιάς

Ο κ. Τσόλκας, δικηγόρος του κατηγορούμενου δήλωσε: «Δεν υπήρχε καμία ανθρωποκτόνος πρόθεση. Εμείς δεν είμαστε ευχαριστημένοι με την απόφαση». 


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ
 |
ΠΑΤΡΑ
 |
ΑΜΑΛΙΑΔΑ
 |
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top