Εκτός εντατικής το κοριτσάκι που κινδύνεψε από τα ναρκωτικά του πατέρα του

Σώθηκε την τελευταία στιγμή όταν το βρήκε η μητέρα του αναίσθητο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.10.25 , 23:51 Νετανιάχου: Το Ισραήλ πέτυχε τεράστιες νίκες αλλά η μάχη δεν τελείωσε
12.10.25 , 23:33 Εκτός εντατικής το κοριτσάκι που κινδύνεψε από τα ναρκωτικά του πατέρα του
12.10.25 , 23:14 Δάκρυσε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ όταν θυμήθηκε τη μητέρα του Νταιάνα
12.10.25 , 22:40 ΗΠΑ: 4 νεκροί και τουλάχιστον 20 τραυματίες σε πυροβολισμούς
12.10.25 , 21:44 Γαρυφαλλιά:  Η συγκινητική ανάρτηση της αδελφής της μετά τη δίκη
12.10.25 , 21:14 Ομαλά εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου
12.10.25 , 20:41 Τσούκαλης: Είχε συνεργό ο δράστης των φόνων στη Φοινικούντα
12.10.25 , 20:11 Σύνοδος Τραμπ για ειρήνη: Ποιες χώρες πήραν πρόσκληση και γιατί
12.10.25 , 19:19 Nissan Motor Parts Center: Συμπληρώνει 40 χρόνια κορυφαίας λειτουργίας
12.10.25 , 19:15 Στεγαστικό: Ποια μέτρα ξεκινούν τον Νοέμβριο και ποια το 2026
12.10.25 , 18:56 AEK:  Έσκασε είδηση για  Νίκολιτς - Εξετάζεται για την Εθνική Σερβίας
12.10.25 , 18:19 «Φορτωμένο» επίδομα 3.250 ευρω: Πότε τελειώνει η προθεσμία
12.10.25 , 17:23 Καβάλα: Νεκρός 51χρονος κυνηγός από εκπυρσοκρότηση του όπλου του
12.10.25 , 17:07 Μητσοτάκης: Στο Υπουργείο Άμυνας περνά το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη
12.10.25 , 16:57 Νεσχάν Μουλαζίμ: Μαμά για πρώτη φορά – Το φύλο του μωρού
Σταμούλης: Παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο δύο χρόνια μετά τον θάνατο του γιου
Μουρατίδης: «Οι γιοι μου είναι δύο "ντουλάπες", εγώ ο κοντός που ακολουθεί»
Τσολάκη: «Με κάλεσαν αργά το βράδυ και μου είπαν πως τράκαρε ο άντρας μου»
Δάκρυσε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ όταν θυμήθηκε τη μητέρα του Νταιάνα
Αγγελική Ηλιάδη: Στο νοσοκομείο ο γιος της, Μπάμπης Λαζαρίδης
Εκτός εντατικής το κοριτσάκι που κινδύνεψε από τα ναρκωτικά του πατέρα του
Οριστική απόφαση στην ΕΠΟ για Γιοβάνοβιτς μετά τη... σφαλιάρα της Εθνικής!
Μάρθα Βούρτση: Η ηλικία, το θέατρο, ο γάμος και η απομόνωση
Φεστιβάλ Ιεράπετρας: Μουσική, χορός και θεατρικά σεμινάρια
Οι χώρες με τα καλύτερα εστιατόρια του κόσμου
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Άννα Λίτινα για κοριτσάκι που ανέπνευσε ναρκωτική ουσία
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Βγήκε από την εντατική το κοριτσάκι ενός έτους που κατέληξε στο Νοσοκομείο Παίδων,  όταν εισέπνευσε καπνό από ναρκωτική ουσία που κάπνιζε ο πατέρας της στο δωμάτιο που κοιμόταν.

Πατήσια: Κοριτσάκι ενός έτους βρέθηκε αναίσθητο από εισπνοή ναρκωτικών

Το παιδί βρήκε σχεδόν χωρίς τις αισθήσεις του η μητέρα, όταν τελείωσε από την δουλειά και επέστρεψε στο σπίτι της. Ζήτησε αμέσως βοήθεια και το παιδί σώθηκε την τελευταία στιγμή.

Όπως ανέφερε η Άννα Λίτινα είναι καλύτερα  στην υγεία του, αλλά παραμένει για νοσηλεία στην Β Παιδιατρική Κλινική στο «Αγλαΐα Κυριακού».

Ασπρόπυργος: Έκρυβε ναρκωτικά μέσα σε... τάπερ παγωτού! 

Το κοριτσάκι έφθασε στο νοσοκομείο σε λιγότερο από επτά λεπτά καθώς αστυνομικοί συνόδευαν το ασθενοφόρο και άνοιγαν τον δρόμο.  

Ήταν σε λήθαργο όταν έφθασε στο νοσοκομείο και για το λόγο αυτό οι γιατροί το διασωληνωσαν. Μάλιστα του έκαναν και τοξικολογικές εξετάσεις διότι φοβήθηκαν μήπως είχε καταπιεί κάποια ποσότητα από τη ναρκωτική ουσία που είχε καπνίσει ο πατέρας της. Οι εξετάσεις ευτυχώς βγήκαν αρνητικές.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ
 |
ΠΑΤΗΣΙΑ
 |
ΕΝΤΑΤΙΚΗ
 |
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
 |
ΠΑΤΕΡΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top