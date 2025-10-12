Εκτός εντατικής το κοριτσάκι που κινδύνεψε από τα ναρκωτικά του πατέρα του

Βγήκε από την εντατική το κοριτσάκι ενός έτους που κατέληξε στο Νοσοκομείο Παίδων, όταν εισέπνευσε καπνό από ναρκωτική ουσία που κάπνιζε ο πατέρας της στο δωμάτιο που κοιμόταν.

Το παιδί βρήκε σχεδόν χωρίς τις αισθήσεις του η μητέρα, όταν τελείωσε από την δουλειά και επέστρεψε στο σπίτι της. Ζήτησε αμέσως βοήθεια και το παιδί σώθηκε την τελευταία στιγμή.

Όπως ανέφερε η Άννα Λίτινα είναι καλύτερα στην υγεία του, αλλά παραμένει για νοσηλεία στην Β Παιδιατρική Κλινική στο «Αγλαΐα Κυριακού».

Το κοριτσάκι έφθασε στο νοσοκομείο σε λιγότερο από επτά λεπτά καθώς αστυνομικοί συνόδευαν το ασθενοφόρο και άνοιγαν τον δρόμο.

Ήταν σε λήθαργο όταν έφθασε στο νοσοκομείο και για το λόγο αυτό οι γιατροί το διασωληνωσαν. Μάλιστα του έκαναν και τοξικολογικές εξετάσεις διότι φοβήθηκαν μήπως είχε καταπιεί κάποια ποσότητα από τη ναρκωτική ουσία που είχε καπνίσει ο πατέρας της. Οι εξετάσεις ευτυχώς βγήκαν αρνητικές.